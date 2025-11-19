Vòng loại Asian Cup 2027: Xuân Son ghi bàn, tuyển Việt Nam thắng Lào chật vật

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son lập công trên chấm phạt đền vào đầu hiệp 2, mở ra chiến thắng 2-0 cho tuyển Việt Nam trước đội chủ nhà Lào tại lượt về vòng loại Asian Cup 2027.

Các tuyển thủ Việt Nam thắng chật vật trước đội chủ nhà Lào. ẢNH: HẢI HOÀNG

Nếu không tính Xuân Son ngồi trên băng ghế dự bị, HLV Kim Sang-sik sử dụng hàng công được xem tốt nhất của đội tuyển Việt Nam hiện tại. Trong đó, Lê Văn Đô, Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Quang Hải là bộ ba thi đấu cao nhất. Hỗ trợ họ ở phía dưới có Nguyễn Hoàng Đức, Lê Phạm Thành Long cùng hai cánh là Nguyễn Văn Vĩ và Cao Pendant Quang Vinh.

Dù để thủ quân của đội tuyển Lào Bounphachan Bounkong tung ra pha dứt điểm đầu tiên ở phút thứ 3 khiến thủ môn Đặng Văn Lâm vất vả cản phá, đội tuyển Việt Nam vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận trong hiệp 1.

Lần lượt ở các phút thứ 6, 15, 31 và 42, Tiến Linh có đến 4 cơ hội dứt điểm về phía cầu môn của đội chủ nhà nhưng không một lần tận dụng thành công. Trong đó, pha bỏ lỡ ở phút 31 là đáng tiếc nhất, khi Tiến Linh sút vọt xà ở cự ly rất gần.

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh thể hiện sự thất vọng. ẢNH: HẢI HOÀNG

Ở phút 37, Hoàng Đức thử tài thủ môn Anoulak Vilaphonh từ góc hẹp nhưng bất thành. Điều này khiến hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, dù đội khách thi đấu lấn lướt.

Đầu hiệp 2, HLV Kim Sang-sik liên tiếp đưa ra những thay đổi về nhân sự lẫn chiến thuật. Cùng một lần, nhà cầm quân người Hàn Quốc thay đến 4 cầu thủ gồm Nguyễn Xuân Son, Phạm Gia Hưng, Phạm Tuấn Hải và Nguyễn Hai Long để cải thiện khả năng tấn công.

Chính sự xuất hiện của Xuân Son cùng Tuấn Hải đã trở thành bước ngoặt của trận đấu. Sau khi dứt điểm đưa bóng trúng xà ngang ở phút 60, Tuấn Hải chỉ 8 phút sau đã mang về quả phạt đền cho đội tuyển Việt Nam. Trọng tài Ali Reda (Lebanon) xác định Phetdavanh Somsanid dùng tay chặn đường chuyền của Tuấn Hải trong vòng cấm.

Từ khoảng cách 11 m, Xuân Son dễ dàng đánh bại Vilaphonh để khai thông thế bế tắc của trận đấu. Bàn thắng đầy ý nghĩa của chân sút sinh năm 1997, khi anh vừa trải qua 10 tháng điều trị chấn thương nặng gặp phải ở trận chung kết ASEAN Cup 2024 với Thái Lan.

Xuân Son ghi bàn trở lại cho đội tuyển Việt Nam sau 10 tháng điều trị chấn thương. ẢNH: HẢI HOÀNG

Bàn thắng mở điểm phần nào giúp các tuyển thủ Việt Nam cởi bỏ áp lực. Trong khi đó, càng về cuối trận, các tuyển thủ Lào đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Phút 86, thủ môn Văn Lâm có 2 pha cản phá liên tiếp trước các cú sút từ đội chủ nhà.

Nhưng việc mải mê dâng cao khi thể lực giảm sút rõ rệt vào cuối trận khiến Lào phải nhận bàn thua thứ 2 ở phút 90+3. Thủ môn Vilaphonh xử lý lỗi khi lao ra, mở ra cơ hội để Tuấn Hải bay người móc bóng đẹp mắt, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam nâng tổng điểm sau 5 trận lên 12, vẫn duy trì khoảng cách ít hơn 3 điểm so với đội đầu bảng Malaysia. Vào tháng 3-2026, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp đón chính Malaysia để tranh tấm vé duy nhất của bảng F dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

HỮU THÀNH