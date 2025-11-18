Đại sứ quán Việt Nam tại Lào thăm và động viên đội tuyển bóng đá nam quốc gia

Sáng 18-11, tại thủ đô Viêng Chăn (Lào), đại diện lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã đến thăm và động viên tuyển Việt Nam, trước thềm trận lượt về với đội chủ nhà trong khuôn khổ bảng F thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào thăm, động viên đội tuyển Việt Nam. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí ấm cúng, ông Phan Minh Chiến, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, đã gửi lời thăm hỏi và khích lệ tinh thần đến đội tuyển Việt Nam.

Đại diện cơ quan ngoại giao cũng bày tỏ sự tin tưởng vào quá trình chuẩn bị của thầy trò HLV Kim Sang-sik, đồng thời chúc toàn đội có được sự tự tin và tập trung cao nhất trước trận đấu diễn ra lúc 19 giờ tối 19-11 trên SVĐ quốc gia Lào.

Đánh giá cao tinh thần làm việc chuyên nghiệp của ban huấn luyện và các cầu thủ, ông Phan Minh Chiến ghi nhận sự thích nghi nhanh của đội tuyển Việt Nam với điều kiện sinh hoạt, tập luyện tại Viêng Chăn. Ông bày tỏ tin tưởng toàn đội sẽ thể hiện khát khao cống hiến, duy trì tinh thần đoàn kết để hướng tới kết quả tốt nhất, qua đó tiếp tục cạnh tranh tại bảng F.

HLV Kim Sang-sik gửi lời cảm ơn đến Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Thay mặt đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik cảm ơn sự quan tâm từ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Nhà cầm quân Hàn Quốc cho rằng, đây là nguồn động viên kịp thời và quý giá, tiếp thêm quyết tâm để toàn đội nỗ lực mang đến màn trình diễn đẹp mắt, hiệu quả, đáp lại tình cảm của người hâm mộ trong nước và cộng đồng người Việt tại Lào.

Hiện thầy trò HLV Kim Sang-sik đã ổn định thể trạng và phong độ qua các buổi tập chuyên môn tại Viêng Chăn. Chiều nay, đội tuyển Việt Nam có buổi tập làm quen sân thi đấu, sẵn sàng hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm, qua đó củng cố vị trí trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Hiện toàn đội đứng nhì bảng F với 9 điểm, kém đội dẫn đầu Malaysia 3 điểm.

HỮU THÀNH