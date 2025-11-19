Đội tuyển Việt Nam hoàn thiện khâu chuẩn bị cho trận gặp Lào

Kết thúc buổi tập trên SVĐ Quốc gia Lào vào tối 18-11, đội tuyển Việt Nam đã khép lại quá trình chuẩn bị cho cuộc tái đấu với đội chủ nhà thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

Tiến Linh cùng Hoàng Đức thoải mái trước trận đấu với đội chủ nhà Lào. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Chiều 18-11, đội tuyển Việt Nam trở lại SVĐ Quốc gia Lào để bước vào buổi tập cuối cùng. Đây là buổi tập làm quen địa điểm thi đấu đầu tiên và cũng là duy nhất của thầy trò HLV Kim Sang-sik tại vòng loại Asian Cup 2027, theo quy định của ban tổ chức.

SVĐ Quốc gia Lào không hề xa lạ với thầy trò HLV Kim Sang-sik khi toàn đội từng thi đấu tại đây ở vòng bảng ASEAN Cup 2024. Buổi tập của Đỗ Duy Mạnh cùng đồng đội kéo dài 1 tiếng, nhưng các phóng viên chỉ được tác nghiệp trong 15 phút đầu tiên.

Đội tuyển Việt Nam hội quân cho đợt FIFA Days từ ngày 10-11 và đã có hơn 1 tuần để chuẩn bị cho trận gặp Lào. Mọi mảng miếng chiến thuật và đấu pháp về cơ bản đã hoàn thiện dần, nên buổi tập làm quen SVĐ Quốc gia Lào giúp các tuyển thủ Việt Nam thích nghi trở lại với không gian và điều kiện sân bãi, đồng thời để HLV Kim Sang-sik căn dặn những lời cuối cùng trước trận đấu.

Theo ghi nhận, Đỗ Duy Mạnh cùng các đồng đội đều mang tâm lý thoải mái, quyết tâm cao hướng đến chiến thắng tiếp theo trước Lào. Ở trận lượt đi giữa hai đội trên sân Bình Dương (TPHCM) hồi tháng 3, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã thắng thuyết phục 5-0. Người hâm mộ hy vọng dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng đội tuyển Việt Nam sẽ tái hiện thành tích tương tự.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son có khả năng ra sân thi đấu trở lại cho đội tuyển Việt Nam. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Theo HLV Kim Sang-sik, điều kiện tập luyện tại thủ đô Viêng Chăn (Lào) không hoàn hảo 100%, nhưng các tuyển thủ Việt Nam đã hoàn thành giáo án. “Điều này không ảnh hưởng quá nhiều đến quá trình chuẩn bị, bởi chúng tôi đều tập luyện rất tốt”, ông Kim chia sẻ ở buổi họp báo vào trưa cùng ngày.

Sau khi đội tuyển Việt Nam hoàn thành buổi tập, đến lượt các đồng nghiệp của Lào bước ra SVĐ Quốc gia để hoàn thiện khâu chuẩn bị cho trận đấu vào lúc 19 giờ ngày mai (19-11).

Sau lượt trận thứ 4 bảng F thuộc vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam có 9 điểm và tạm xếp thứ hai. Thầy trò HLV Kim Sang-sik hiện kém 3 điểm so với đội dẫn đầu Malaysia.

HỮU THÀNH