Vòng loại Asian Cup 2027: Tiền đạo Nguyễn Xuân Son có thể ra sân trong trận gặp đội tuyển Lào

Buổi họp báo diễn ra vào trưa 18-11 tại thủ đô Viêng Chăn (Lào), HLV Kim Sang-sik cho biết ông đang cân nhắc khả năng sử dụng tiền đạo Nguyễn Xuân Son cho trận đấu với đội tuyển Lào tại lượt trận thứ 5 bảng F thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

HLV Kim Sang-sik và đội trưởng Đỗ Duy Mạnh tham dự buổi họp báo trước trận đấu với đội chủ nhà Lào

Khi được hỏi về khả năng sử dụng Xuân Son, chiến lược gia Hàn Quốc nhấn mạnh: “Tôi nghĩ rằng việc sử dụng cậu ấy cho trận đấu vào tối mai (19-11) là hoàn toàn có thể”.

HLV Kim Sang-sik đánh giá sự trở lại của Xuân Son sau 10 tháng điều trị chấn thương sẽ mở ra nhiều phương án tấn công cho đội tuyển Việt Nam. Ông phân tích thêm: “Sự trở lại của Xuân Son chắc chắn sẽ mang đến nhiều phương án tấn công đa dạng hơn cho toàn đội. Son đã phải trải qua quãng thời gian dài để điều trị chấn thương và hồi phục, tôi cảm nhận rõ quyết tâm từ cậu ấy. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình và tất cả những người đã ở bên Xuân Son trong thời gian cậu ấy gặp khó khăn. Tôi hy vọng rằng cậu ấy sẽ trở lại bằng một bàn thắng để báo tin vui cho người hâm mộ Việt Nam”.

Tiền đạo Xuân Son được cân nhắc sử dụng ở trận đấu với Lào

Bên cạnh kế hoạch nhân sự, HLV Kim Sang-sik khẳng định đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho trận đấu cuối cùng trong năm 2025, với mục tiêu duy nhất là chiến thắng.

“Đây là trận đấu quan trọng trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027, vì vậy chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Tất cả tuyển thủ Việt Nam đều đang ở trạng thái thể lực tốt nhất, đạt 100%. Điều quan trọng nhất là phải có được 3 điểm”, ông khẳng định.

Trước lo ngại về điều kiện sân tập không lý tưởng, HLV Kim Sang-sik cho rằng điều này không ảnh hưởng nhiều đến sự chuẩn bị của toàn đội: “Về điều kiện sân tập, tôi biết nó không hoàn hảo 100%, nhưng chúng tôi đã hoàn thành tốt các buổi tập trong điều kiện đó. Các cầu thủ đã tập luyện rất tốt và điều đó không ảnh hưởng quá nhiều. Chúng tôi sẽ giữ được sự quyết tâm và tập trung tối đa cho trận đấu ngày mai”.

Tham dự buổi họp báo với HLV Kim Sang-sik còn có trung vệ Đỗ Duy Mạnh. Thủ quân của đội tuyển Việt Nam cũng thể hiện quyết tâm cao cùng các đồng đội hướng đến mục tiêu giành chiến thắng tại SVĐ quốc gia Lào.

“Tất cả cầu thủ đều sẽ tập trung cao độ để thi đấu tốt và tuân thủ chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra. Không chỉ riêng tôi mà toàn đội đều ở trạng thái sẵn sàng. Bất kỳ ai được trao cơ hội ra sân cũng sẽ nỗ lực hết mình để mang về kết quả tốt nhất”, Duy Mạnh cam kết.

Chiều cùng ngày, đội tuyển Việt Nam có buổi tập làm quen sân thi đấu. Hiện thầy trò HLV Kim Sang-sik đứng nhì bảng F với 9 điểm, kém đội dẫn đầu Malaysia 3 điểm.

HỮU THÀNH