Tiền vệ Hai Long: Tuyển Lào đã khác so với thất bại 1-4 trước Việt Nam

Theo tiền vệ Nguyễn Hai Long, gần 1 năm sau thất bại 1-4 trước đội khách Việt Nam tại vòng bảng ASEAN Cup 2024, tuyển Lào đã có những thay đổi theo hướng tích cực.

Tiền vệ Hai Long đánh giá cao Xuân Son. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Chiều 17-11, đội tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập thứ hai tại thủ đô Viêng Chăn (Lào). Sau đây 3 ngày, thầy trò HLV Kim Sang-sik có cuộc tái đấu với Lào tại bảng F thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Ở trận lượt đi, Nguyễn Hai Long cùng đồng đội đã giành chiến thắng 5-0 trên sân Bình Dương (TPHCM).

Còn lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội tại SVĐ quốc gia Lào, Việt Nam đã vượt qua đội chủ nhà với tỷ số 4-1 tại vòng bảng ASEAN Cup 2024. Ở trận đấu cách đây 1 năm, chính bàn thắng của Hai Long đã mở ra chiến thắng dễ dàng cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Dẫu vậy, tiền vệ sinh năm 2000 thể hiện sự thận trọng khi trở lại thi đấu tại thủ đô Viêng Chăn.

“Chắc chắn sau 1 năm, không chỉ Lào mà đội tuyển Việt Nam cũng có những sự khác biệt. Tôi hy vọng mọi người cùng đón chờ trận đấu này để xem sự khác biệt thế nào. Chúng tôi sẽ có buổi họp để phân tích về đội chủ nhà. Tôi nghĩ ban huấn luyện đã có những phương án về chiến thuật để đối đầu với Lào”, Hai Long chia sẻ trước buổi tập.

Trong thời gian hội quân cùng đội tuyển Việt Nam ở đợt FIFA Days tháng 11, Hai Long vắng mặt ở 2 buổi tập đầu tiên vì chấn thương vai. Dẫu vậy, cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC đã kịp hồi phục để trở lại cùng các đồng đội.

Đội tuyển Việt Nam đang tích cực tập luyện tại Lào. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Tuy nhiên, Hai Long cũng không giấu được nỗi lo: “Mặt sân tập ở đây không được tốt, nhưng tôi nghĩ đó không phải điều quá lo ngại. Toàn đội phải cố gắng thích nghi để tập trung vào chuyên môn. Còn cảm xúc của tôi lúc này rất hào hứng và chờ bước vào trận đấu. Nếu được ra sân, tôi sẽ cố gắng thể hiện năng lực của mình, đóng góp vào lối chơi chung của toàn đội, cũng như nếu có cơ hội dứt điểm thì sẽ tận dụng để ghi bàn thắng”.

Hai Long cũng gửi lời chào và vui mừng khi tiền đạo Nguyễn Xuân Son trở lại đội tuyển Việt Nam. Theo Hai Long, khi được chơi cùng Xuân Son thì những vệ tinh xung quanh có thể học hỏi rất nhiều từ tiền đạo của Nam Định.

“Xuân Son trở lại giúp cho đội tuyển Việt Nam ở những trận đấu sắp tới. Không chỉ cậu ấy mà tất cả cầu thủ đều sẵn sàng như nhau, và nếu được trao cơ hội thì mọi người đều cố gắng thể hiện khả năng của mình”, Hai Long nhấn mạnh.

Đội tuyển Việt Nam sẽ còn 1 buổi tập vào ngày 18-11 trước khi bước vào trận đấu chính thức với Lào. Hiện thầy trò HLV Kim Sang-sik xếp nhì bảng F với 9 điểm, ít hơn 3 điểm so với đội dẫn đầu là Malaysia.

HỮU THÀNH