Cơ hội ghi điểm chạy đua đến danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2025

Tuyển Việt Nam đặt chân đến thủ đô Viêng Chăn của nước bạn Lào với mục tiêu giành chiến thắng trước đội chủ nhà để tiếp tục cuộc đua giành suất dự Asian Cup 2027. Đấy là mục tiêu cao nhất của thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng như những nhà làm công tác chuyên môn ở thời điểm hiện tại.

Bộ đôi tuyển thủ Nguyễn Hoàng Đức và Đỗ Duy Mạnh là những ứng viên cho danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2025. ẢNH: TÂM HÀ

Và song song trên hành trình “săn” vé đến đấu trường châu lục, có một cuộc cạnh tranh hấp dẫn khác giữa các cá nhân. Đó là cuộc bầu chọn cho danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2025, nơi mà các học trò của HLV Kim Sang-sik đều có khả năng được tôn vinh ở đêm gala trao thưởng tại TPHCM vào cuối tháng 12 tới.

Vẫn giữ thang điểm bầu chọn như các mùa vàng trước, hội đồng chuyên môn dựa trên màn trình diễn của từng ứng viên tại đội tuyển Việt Nam lẫn CLB chủ quản. Có nhiều thời điểm, sự đóng góp của cầu thủ trong màu áo đội tuyển Việt Nam quyết định luôn chủ nhân của tốp 3 Quả bóng vàng cũng như danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm.

Vòng loại Asian Cup 2027 là sân chơi duy nhất của đội tuyển Việt Nam trong năm 2025. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã có 4 trận đấu chính thức trong 10 tháng qua, và gặp Lào tới đây sẽ là trận thứ 5 và cũng là trận đấu cuối cùng trong năm nay. Chừng đấy số liệu cũng đủ để những nhà bầu chọn có góc nhìn, đánh giá về sự cống hiến của các ngôi sao đương thời.

Như chia sẻ của ông Trần Anh Tú, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ở buổi ra mắt Quả bóng vàng Việt Nam hôm 7-11, đội tuyển Việt Nam đang duy trì thành tích ổn định tại vòng loại Asian Cup 2027. Theo lãnh đạo VFF, ngay cả khi đứng trước cơ hội có thể được xử thắng trước Malaysia, thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng phải tự vận động bản thân, tiếp tục hành trình tiến lên phía trước, chứ không đặt mình trong thế bị động bằng việc trông đợi phán quyết từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Đúng như những gì ông Trần Anh Tú nói, từ những buổi tập ở Phú Thọ cho đến khi đặt chân đến Lào, các tuyển thủ Việt Nam đều giữ sự tập trung và quyết tâm cao nhất. Đỗ Duy Mạnh cùng đồng đội hướng đến thành tích tập thể được đặt lên hàng đầu, và xen lẫn đâu đó là sự phấn đấu cho mục tiêu cá nhân.

Trận gặp Lào vào tối 19-11 được xem là cơ hội cuối cùng trong năm 2025 để các tuyển thủ quốc gia ghi điểm với hội đồng bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam 2025. Đặc biệt là nhóm ứng viên trên 23 tuổi, họ sẽ thất thế hơn các đàn em vì không có SEA Games 33 để ghi thêm điểm. Vậy nên bất kỳ màn trình diễn ấn tượng nào ở trận đấu với Lào, từ bàn thắng, kiến tạo đến khả năng dẫn dắt lối chơi, hay chỉ một tình huống lăn xả cứu thua, đều có thể trở thành điểm cộng quan trọng để thuyết phục người bầu điền tên mình vào lá phiếu.

Màn tái đấu giữa 2 đội tuyển Lào và Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 sẽ khó tránh sự lệch pha về chuyên môn. Nhưng với hội đồng bầu chọn, cuộc đối đầu này bỗng trở nên cực kỳ quan trọng để họ tạo ra những lá phiếu công bằng, công tâm.

HỮU THÀNH