Tuyển thủ Việt Nam thoải mái tập buổi đầu tiên tại Lào

Đội tuyển Việt Nam bước ra sân tập tại Lào với bầu không khí phấn khởi, nhưng vẫn giữ độ tập trung cao nhất trước cuộc chạm trán đội chủ nhà tại vòng loại Asian Cup 2027.

Nguyễn Quang Hải cùng các tuyển thủ Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Lào. ẢNH: NHẬT ĐOÀN
Chiều 16-11, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân cỏ tại thủ đô Viêng Chăn (Lào), một ngày sau khi đặt chân đến đây để chuẩn bị cho lượt trận thứ 5 bảng F thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Đây là giai đoạn để thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn thiện chiến thuật trước trận gặp tuyển Lào.

Dù có mặt tại Viêng Chăn từ trưa 15-11, Đỗ Duy Mạnh cùng đồng đội không ra sân tập mà chỉ thực hiện các bài tập phục hồi trong phòng gym tại khách sạn. HLV Kim Sang-sik muốn các học trò được nghỉ ngơi sau hành trình di chuyển từ Hà Nội và trước đó là 4 buổi tập liên tiếp ở Phú Thọ.

Đội tuyển Việt Nam dần hoàn thiện đấu pháp chuẩn bị cho trận gặp Lào

Trở lại buổi tập chiều 16-11, sân tập của đội tuyển Việt Nam cách "đại bản doanh" không xa. Cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Ban tổ chức nước chủ nhà Lào cũng tạo điều kiện tập luyện tốt nhất cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Toàn đội vẫn duy trì bầu không khí hứng khởi và thoải mái. Các tuyển thủ vẫn thể hiện sự tập trung cao độ và tinh thần tích cực trong từng pha bóng. Duy Mạnh cùng đồng đội sẽ còn 2 buổi tập trước khi bước vào trận đấu chính thức với tuyển Lào lúc 19 giờ ngày 19-11.

Trận gặp Lào được đánh giá là cơ hội để tuyển Việt Nam củng cố vị trí trong bảng F. Ở lượt đi, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã giành chiến thắng 5-0 trên sân Bình Dương. Sau 4 trận, toàn đội đang có 9 điểm, tạm xếp sau Malaysia với khoảng cách 3 điểm, trong khi tuyển Lào đứng thứ 3 với 3 điểm.

Một số hình ảnh của đội tuyển Việt Nam trong buổi tập đầu tiên tại Lào

Lê Phạm Thành Long thoải mái trong bài tập "đá ma" cùng đồng đội
Sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Xuân Son nhận được nhiều kỳ vọng
HLV Kim Sang-sik còn 2 buổi tập cùng đội tuyển Việt Nam
Thủ môn Đặng Văn Lâm đã bình phục chấn thương trước khi lên đường sang Lào
Văn Lâm sẽ vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ đồng nghiệp Nguyễn Đình Triệu
