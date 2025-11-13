Trẻ hóa Quả bóng vàng futsal Việt Nam

Từ thành công của đội tuyển futsal Việt Nam ở đấu trường quốc tế và nỗ lực đào tạo trẻ của 2 lá cờ đầu trong nước là Thái Sơn Nam TPHCM và Thái Sơn Bắc, danh sách ứng viên Quả bóng vàng futsal 2025 trở nên đa sắc, hứa hẹn cuộc đua hấp dẫn và khó lường.

Danh sách ứng viên Quả bóng vàng futsal Việt Nam 2025 được trẻ hóa. ẢNH: ANH TRẦN

Năm 2023, khi Phạm Đức Hòa được tôn vinh ở hạng mục Quả bóng vàng futsal Việt Nam, thủ quân của đội tuyển futsal Việt Nam đã bước sang tuổi 32. Danh hiệu cá nhân cao quý nhất của futsal Việt Nam được khởi xướng từ năm 2015, nhưng gần 1 thập kỷ đã qua, cũng chỉ quanh quẩn vài gương mặt quá đỗi thân thuộc giành chiến thắng.

Như danh thủ Trần Văn Vũ đã lập hat-trick Quả bóng vàng chỉ trong 5 năm, thủ môn Hồ Văn Ý cũng 2 lần đứng trên bục cao nhất. Ngoài ra, những cái tên như Nguyễn Minh Trí, Phùng Trọng Luân hay Châu Đoàn Phát, nếu không được giải thưởng cao nhất thì cũng thường góp mặt trong tốp 3 của cuộc bầu chọn.

Chỉ đến “mùa vàng” 2024, chân sút Nguyễn Thịnh Phát trong lần đầu lọt vào danh sách rút gọn tốp 5, đã gây ấn tượng mạnh khi trở thành tân chủ nhân Quả bóng vàng futsal. Đồng đội của Thịnh Phát trong màu áo đội tuyển futsal Việt Nam là thủ môn Phạm Văn Tú còn “ẵm” Quả bóng bạc dù mới lần đầu được đề cử vào tốp 10.

Lần đầu tiên kể từ chiến thắng của Vũ Quốc Hưng tại Quả bóng vàng futsal 2018, chủ nhân của những danh hiệu cá nhân cao quý thuộc về các cầu thủ chưa từng nằm trong tốp 3 trước đó.

Chiến thắng của Thịnh Phát và Văn Tú tại Nhà hát Bến Thành vào cuối tháng 2-2025 trở thành nguồn cảm hứng, mở ra hy vọng về sự trỗi dậy của những gương mặt trẻ và mới cho cuộc đua Quả bóng vàng futsal mùa tiếp theo. Các nhà chuyên môn cũng không phải thất vọng khi danh sách đề cử năm nay có độ tuổi trung bình trẻ nhất trong lịch sử.

Đội tuyển futsal Việt Nam đang tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 33. ẢNH: TÂM HÀ

Có đến 3 đề cử Quả bóng vàng futsal dưới 21 tuổi, gồm Vũ Ngọc Ánh (sinh năm 2004), Nguyễn Đa Hải (2005), Trần Quang Nguyên (2006). Thậm chí, 2 ứng viên khác là Đinh Công Viên và Nhan Gia Hưng mới 23 tuổi. Tức là, nếu giữ vững phong độ, 5 tuyển thủ này có thể tiếp tục cống hiến cho đội tuyển futsal Việt Nam thêm cả chục năm nữa.

Việc danh sách đề cử Quả bóng vàng futsal được trẻ hóa là tín hiệu đáng mừng cho làng cầu nước nhà. Những thế hệ kế cận dần xuất hiện và trưởng thành, sẵn sàng thay thế các đàn anh, đàn chú vốn từ lâu được xem là tượng đài của futsal Việt Nam.

Trong lễ ra mắt Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 hôm 6-11, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú đã nhắc lại thất bại của futsal Việt Nam trong cuộc đua giành vé dự Futsal World Cup 2024. Khi đó, khoảng trống thế hệ buộc đội tuyển futsal Việt Nam phải thực hiện cuộc cách mạng về nhân sự. Chính sự đầu tư bài bản của VFF, cùng quá trình làm việc nghiêm túc của các HLV và nỗ lực vươn lên từ chính các cầu thủ, đã giúp futsal nước nhà được trẻ hóa mạnh mẽ, tự tin hơn khi trở lại đấu trường châu lục.

Từ thành công của đội tuyển futsal Việt Nam tại vòng loại Giải futsal châu Á 2026, đến sự đầu tư nghiêm túc trong công tác đào tạo trẻ của 2 đội futsal hàng đầu là Thái Sơn Nam TPHCM và Thái Sơn Bắc, tất cả đã góp phần tạo nên danh sách đề cử Quả bóng vàng futsal 2025 đầy màu sắc. Ở đó, có những gương mặt trẻ đầy triển vọng và cả cầu thủ đang ở độ chín của sự nghiệp.

Chính sự hòa quyện ấy mở ra cuộc đua thú vị, công bằng giữa các ứng viên, khiến mùa giải futsal năm nay thêm phần hấp dẫn, khó đoán. Bởi ai trong số họ cũng xứng đáng bước lên bục vinh quang vào cuối tháng 12 tới.

HỮU THÀNH