Khởi động Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 - Kỷ niệm hành trình 30 năm tự hào

Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 chính thức khởi động, đánh dấu cột mốc tròn 30 năm kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1995. Với vị thế là giải thưởng uy tín và lâu đời nhất của bóng đá nước nhà, mùa giải năm nay không chỉ tiếp tục tôn vinh những gương mặt xuất sắc mà còn mở rộng sức lan tỏa bằng các hoạt động hướng đến cộng đồng, thể hiện tinh thần nhân văn gắn liền với thể thao.

Sáng nay 6-11, tại trụ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP), Ban tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 họp báo công bố khởi động mùa bầu chọn mới - mùa thứ 30. Đây là giải thưởng danh giá nhất tôn vinh các cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam do Báo SGGP khởi xướng và duy trì tổ chức từ năm 1995 đến nay.

Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam do Báo SGGP tổ chức và từ lâu đã là một sân chơi danh giá, nơi tôn vinh những tài năng xuất sắc của bóng đá nước nhà.

Đến dự buổi họp báo hôm nay có đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Sở VH-TT, Hội nhà Báo TPHCM, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, cùng phóng viên đại diện các cơ quan báo chí, đài truyền hình trên cả nước.

Phát biểu tại buổi họp báo, nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP, Trưởng Ban Tổ chức Quả bóng vàng Việt Nam 2025, chia sẻ: Giải thưởng năm nay đánh dấu cột mốc 30 năm của một giải thưởng uy tín, là biểu tượng cao quý mà mọi cầu thủ đều khao khát. Uy tín đó đến từ quy trình bầu chọn chặt chẽ, minh bạch với sự tham gia của giới chuyên môn, nhà báo và HLV uy tín.

Giải thưởng không chỉ tôn vinh tài năng mà còn lan toả giá trị nhân văn, truyền cảm hứng về tinh thần vượt khó và lối sống chuẩn mực trong giới cầu thủ. Năm 2025, bóng đá Việt Nam đạt nhiều thành tích ấn tượng – đây sẽ là cơ sở để bình chọn những gương mặt xứng đáng.

"Chúng ta cùng tin tưởng rằng Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới, hiện đại và chuyên nghiệp hơn, đồng thời mở rộng tầm ảnh hưởng trong khu vực, để tiếp tục phát huy tinh thần thể thao trung thực - cao thượng và khát vọng vươn tới đỉnh cao của thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng" - Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Trưởng Ban Tổ chức Quả bóng vàng 2025, chia sẻ.

Trong năm 2025, bóng đá Việt Nam đã giành được những kết quả ấn tượng: Vô địch ASEAN Cup 2024, Vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025, giành quyền tham dự các Vòng chung kết châu Á ở cả bóng đá sân 11 người, bóng đá nữ và futsal. Các đội tuyển U22 Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển futsal sẽ bước vào tranh tài tại SEA Games 33 trong tháng 12 tới đây, với mục tiêu giành được thành tích cao nhất. Hành trình của các đội tuyển, phong độ của mỗi cá nhân tuyển thủ ở sân chơi Đông Nam Á nói trên có thể sẽ tác động trực tiếp đến kết quả bầu chọn các danh hiệu Quả bóng vàng năm nay.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Anh Tú gửi lời chúc mừng Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam bước sang năm thứ 30, đồng thời chia sẻ những dấu ấn đáng nhớ của bóng đá nước nhà trong năm 2025.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Anh Tú phát biểu tại buổi họp báo

Ông nhắc lại cảm xúc khó quên khi chứng kiến cú sút thành bàn của Nguyễn Hai Long vào lưới Thái Lan, giúp đội tuyển Việt Nam lần đầu vô địch ASEAN Cup ngay trên đất Thái. Tiếp đó là hình ảnh U23 Việt Nam nâng cúp tại sân Bung Karno (Indonesia), minh chứng cho sự trưởng thành của thế hệ cầu thủ trẻ.

Dù còn những thất bại như trận thua Malaysia 0-4, ông cho biết đội tuyển vẫn nỗ lực hướng tới mục tiêu vượt qua vòng loại Asian Cup 2027, bắt đầu bằng trận gặp Lào ngày 19-11 và tái đấu Malaysia năm sau.

Ở các cấp độ khác, tuyển nữ Việt Nam đã vào vòng chung kết Châu Á và sẽ tập huấn tại Nhật Bản để chuẩn bị cho SEA Games với mục tiêu HCV. U23 đặt mục tiêu vào chung kết SEA Games, còn HLV Kim Sang-sik kỳ vọng xa hơn.

Trong khi đó, Futsal nam đang có những tín hiệu tích cực sau giai đoạn khó khăn, trong khi futsal nữ cũng đặt mục tiêu cao tại SEA Games – và nếu có giải VĐQG ổn định, VFF sẽ đề xuất Quả bóng vàng dành cho futsal nữ.

Ông Trần Anh Tú nhấn mạnh: hiện có 5 đội tuyển Việt Nam lọt vào các VCK Châu Á – một thành tích hiếm có trong khu vực. Trong nước, V-League 2025–2026 đang diễn ra hấp dẫn, cạnh tranh quyết liệt đến những vòng cuối.

Kết thúc phát biểu, ông khẳng định: các lá phiếu Quả bóng vàng năm nay sẽ dựa trên phong độ, thành tích của cá nhân và tập thể, nhằm đảm bảo sự công tâm và chính xác trong tôn vinh những gương mặt xuất sắc nhất.

Báo giới đặt câu hỏi và BTC trả lời luôn là phần nội dung được quan tâm tại các cuộc họp báo khởi động Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam, và năm nay cũng không ngoại lệ.

Ngồi ở bàn BTC để trả lời báo chí có: Nhà báo Nguyễn Khắc Văn - Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam; ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam; bà Tô Nam Phương - Phó Tổng Giám đốc FPT Play; Cựu tuyển thủ Trần Minh Chiến.

Phóng viên Trần Tuấn Anh (Truyền hình FPT Play) đặt câu hỏi cho cựu danh thủ Trần Minh Chiến: “Đã 30 năm kể từ khoảnh khắc lịch sử năm 1995 – thời điểm anh ghi "bàn thắng vàng" và cũng là năm Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam ra đời. Anh cảm xúc thế nào khi mình chính là người đã truyền cảm hứng để giải thưởng hình thành và phát triển đến hôm nay?”.

Phóng viên Trần Tuấn Anh (Truyền hình FPT Play)

Cựu danh thủ Trần Minh Chiến chia sẻ: “Bàn thắng năm 1995 là dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của tôi và bóng đá Việt Nam. Đó là khoảnh khắc may mắn, nhưng trên hết, tôi chỉ nghĩ mình đã hoàn thành nhiệm vụ.

Khi trở về nước, tôi được biết Giải thưởng Quả bóng vàng sẽ được tổ chức – một vinh dự mà bất kỳ cầu thủ nào cũng mong đợi, vì đó là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của họ. Tôi xin chúc mừng Báo SGGP đã bền bỉ duy trì và phát triển giải thưởng này suốt 30 năm qua".

Cựu danh thủ Trần Minh Chiến trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo

Nhà báo Đức Trường (ZNews) đặt câu hỏi với Ban Tổ chức về tính minh bạch trong công bố kết quả: “Việc công khai phiếu bầu của từng cầu thủ sẽ được thực hiện như thế nào trong mùa giải năm nay? Độc giả luôn mong muốn có cái nhìn trung thực và rõ ràng nhất”.

Đồng thời, anh cũng gửi câu hỏi đến đại diện FPT Play: “FPT Play có thể chia sẻ những khó khăn khi phát sóng giải đấu cũng như kế hoạch cải thiện chất lượng hình ảnh trong thời gian tới?”.

Nhà báo Đức Trường (ZNews)

Trả lời câu hỏi về tính minh bạch trong công bố kết quả, Nhà báo Nguyễn Khắc Văn cho biết: “Tại cuộc họp gần nhất, Ban Tổ chức đã thống nhất sẽ công bố phiếu bầu và điểm số ngay trong đêm Gala. Tuy nhiên, sẽ không công khai tên người bầu chọn, mà chỉ công bố kết quả cuối cùng – đây cũng là mong muốn của nhiều nhà báo thể thao”.

Ông khẳng định quá trình chấm điểm được thực hiện minh bạch, rõ ràng đến phút chót. “Trước đây, từng có mùa chúng tôi kiểm phiếu trực tiếp ngay tại Gala – tuy tạo được sự hồi hộp nhưng cũng gây áp lực cho chương trình. Năm nay, phần công bố sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để đảm bảo tính chính xác và công tâm”, ông nói.

Bà Tô Nam Phương, Phó Tổng Giám đốc FPT Play tại buổi họp báo

Bà Tô Nam Phương, Phó Tổng Giám đốc FPT Play, cho biết: “Chúng tôi nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các đơn vị liên quan và sẽ tiếp tục cải thiện chất lượng chương trình trong thời gian tới. Thật đáng mừng khi những nỗ lực của FPT Play được ghi nhận. Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các đối tác và sự ủng hộ của khán giả".

Nhà báo Công Tuấn (Báo Pháp Luật TPHCM)

Nhà báo Công Tuấn (Báo Pháp Luật TPHCM) chia sẻ quan điểm về khó khăn trong quá trình bầu chọn: “Có người bầu theo cảm tính, có người theo lý trí, nên kết quả đôi khi gây nhiều tranh luận. Như trường hợp thủ môn Khổng Thị Hằng – thi đấu nổi bật ở cả giải VĐQG, Cúp Quốc gia và được trao Huân chương Lao động – nhưng vẫn không có tên trong tốp 5. Điều đó cho thấy sự khắc nghiệt của cuộc bầu chọn”.

Anh cũng đề xuất Ban Tổ chức có thể bổ sung một giải thưởng nhỏ dành cho người bầu chọn chính xác nhất hoặc gần đúng nhất, như một cách tạo thêm sự thú vị và tôn vinh những lựa chọn có chuyên môn.

Nhà báo Nguyễn Khắc Văn trả lời câu hỏi của phóng viên

Đại diện Ban Tổ chức, Nhà báo Khắc Văn cho biết: “Chúng tôi ghi nhận ý kiến thú vị này và đã thống nhất sẽ trao thêm giải Cầu thủ được yêu thích nhất trong năm nay. Ban Tổ chức cũng sẽ ứng dụng công nghệ số để người hâm mộ trên cả nước có thể trực tiếp tham gia bình chọn. Nhất định chúng tôi sẽ cân nhắc kỹ lưỡng để giải thưởng phản ánh đúng sự yêu mến từ công chúng".

Nhà báo Dư Hải (Tạp chí Doanh Nhân Plus) đặt câu hỏi tại buổi họp báo

Nhà báo Dư Hải (Tạp chí Doanh Nhân Plus) đề xuất Ban Tổ chức nên xem xét điều chỉnh thời gian chốt phiếu, do SEA Games 33 – một sự kiện quan trọng – kết thúc sát thời điểm 21-12. Ông cho rằng việc tổ chức Gala sau SEA Games sẽ hợp lý hơn, đảm bảo phản ánh đầy đủ thành tích của các cầu thủ.

Bên cạnh đó, ông cũng bày tỏ mong muốn giá trị giải thưởng Quả bóng vàng được điều chỉnh phù hợp với thực tế, vì mức thưởng hiện tại (40 triệu đồng) đã duy trì quá lâu trong bối cảnh giá vàng và chi phí tăng cao.

Ông Trần Anh Tú trả lời câu hỏi của phóng viên

Ông Trần Anh Tú cho biết Ban Tổ chức đã lường trước việc SEA Games 33 kết thúc sát thời điểm Gala Quả bóng vàng, nên đã chủ động phối hợp với VFF để cập nhật thành tích kịp thời vào quá trình bầu chọn. “Trong thời đại 4.0, phiếu bầu được gửi nhanh chóng, giúp chúng tôi đảm bảo tiến độ kiểm phiếu và công bố tốp 5. Nếu dời lịch quá lâu sẽ ảnh hưởng toàn bộ quy trình tổ chức. Mong mọi người thông cảm”, ông chia sẻ.

Liên quan đến giá trị giải thưởng, ông Nguyễn Khắc Văn khẳng định đây là trăn trở nhiều năm qua của Ban Tổ chức. “Chúng tôi luôn mong muốn nâng phần thưởng để xứng đáng với nỗ lực của các cầu thủ, đồng thời vẫn giữ được giá trị truyền thống suốt 30 năm qua. Trong thời gian tới, Ban Tổ chức sẽ làm việc với các nhà tài trợ để tìm giải pháp nâng cao giá trị giải thưởng”, ông nói.

Nhà báo Đức Nguyễn (Tạp chí Bóng đá)

Nhà báo Đức Nguyễn (Tạp chí Bóng đá) đặt vấn đề: “Trong danh sách đề cử Quả bóng vàng năm nay không có tên Nguyễn Xuân Son. Xin hỏi lý do vì sao?”.

Ông Trần Anh Tú cho biết: “Sau trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024, Xuân Son dính chấn thương nặng và không thi đấu trong suốt năm 2025. Dù ai cũng ghi nhận đóng góp của anh, nhưng nếu đưa vào danh sách khi không có hoạt động thi đấu thì sẽ không phù hợp. Ban Tổ chức đã rất cân nhắc trước khi đưa ra quyết định này".

Nhà báo Đỗ Tuấn (Tạp chí Bóng đá)

Nhà báo Đỗ Tuấn (Tạp chí Bóng đá) đặt câu hỏi: “Anh Trần Minh Chiến chính là nguồn cảm hứng để cố nhà báo Minh Hùng khởi xướng Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam. Tuy nhiên, suốt 30 năm qua, anh chưa từng góp mặt trong tốp 3. Anh cảm thấy thế nào về điều này?”.

Cựu danh thủ Trần Minh Chiến chia sẻ: “Cuối năm 1995, đầu năm 1996 tôi đã nghỉ thi đấu vì chấn thương, nên không có cơ hội được vinh danh. Tôi luôn trân trọng Giải thưởng Quả bóng vàng và chúc mừng những cầu thủ chiến thắng – đó là thành quả xứng đáng mà ai cũng khao khát. Riêng tôi, năm đó không may mắn như người khác, nhưng vẫn xem đó là một phần ý nghĩa trong hành trình sự nghiệp”.

Chuyên gia bóng đá Huỳnh Sang

Chuyên gia bóng đá Huỳnh Sang cho rằng: “Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam bước sang tuổi 30 thì cần có điểm khác biệt để đánh dấu chặng đường mới. Tôi đánh giá cao hai nét mới năm nay: giải thưởng dành cho cầu thủ được khán giả yêu thích và các hoạt động hướng đến cộng đồng”.

Ông nhấn mạnh, việc quan tâm người hâm mộ và kết nối cộng đồng là điều cần thiết, đặc biệt khi bóng đá kết hợp với các hoạt động thiện nguyện. “Tôi đề nghị Ban Tổ chức nâng tầm các chương trình cộng đồng, không chỉ ở vùng sâu, vùng xa mà ngay tại TPHCM. Và nên đưa tiêu chí đóng góp xã hội thành điều kiện bắt buộc đối với cầu thủ đoạt giải, để lan tỏa hình ảnh và giá trị nhân văn của Quả bóng vàng”, ông đề xuất.

Các đại biểu dự buổi họp báo

Nhà báo Nguyễn Khắc Văn bày tỏ: “Cảm ơn một câu hỏi rất nhân văn. Chúng tôi quyết định sẽ đưa chương trình "Áo ấm đến trường" vào đêm Gala trao giải năm nay. Đây là ý tưởng xuất phát từ những chuyến thiện nguyện của Báo đến vùng sâu, vùng xa, nơi có nhiều câu chuyện khiến chúng tôi xúc động và thôi thúc hành động”.

Ban Tổ chức sẽ phát động chương trình "Một triệu áo ấm trong 10 năm" ngay tại Gala, nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia. Các cầu thủ đoạt Quả bóng vàng hằng năm sẽ được mời làm đại sứ đồng hành trong các chuyến trao tặng và vận động. “Chúng tôi sẽ điều chỉnh kịch bản Gala để phần phát động có sức lay động công chúng, và rất mong nhận được sự đồng hành của các cầu thủ, trong đó có anh Trần Minh Chiến”, ông nói.

Ban Tổ chức tặng hoa cảm ơn nhà tài trợ

Đồng hành với Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 để hỗ trợ về mặt chuyên môn là Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Công ty TNHH Truyền hình FPT (FPT Play). Nhà tài trợ chính của Giải thưởng tiếp tục là Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Sơn Nam.

Giải thưởng cũng nhận được sự đồng hành của các nhà đồng tài trợ: Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Sun Group, Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam (PINACO), Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank), Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam, Công ty Cổ phần Bất động sản SEA Holdings, Công ty Thép thông minh toàn cầu - GB Steel, Công ty Cổ phần xây dựng Bông Sen Vàng (Golden Lotus), Công ty MASU Việt Nam, Công ty Dược Quang Thịnh, Công ty TNHH Ocany Việt Nam, Công ty TNHH Thiên Tân, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thể thao Hoàng Phong - Nhãn hàng WIKA, Tập đoàn BECAMEX, Hãng Hàng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), Tập đoàn Trung Nguyên Legend...

Giải thưởng Quả bóng vàng năm 2025 sẽ bao gồm 8 hạng mục: Quả bóng vàng, bạc, đồng nam; Quả bóng vàng, bạc, đồng nữ; Quả bóng vàng, bạc, đồng futsal (nam); Cầu thủ nước ngoài xuất sắc, Cầu thủ trẻ nam xuất sắc, Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc, Giải Cống hiến, Cầu thủ được yêu thích nhất.

Cuối buổi họp báo Ban tổ chức cũng đã giới thiệu các mẫu cúp của giải thưởng năm nay.

Dự kiến, Ban Tổ chức gửi Phiếu bầu chọn và Danh sách đề cử đến các đại biểu từ đầu tháng 11-2025 (những đại biểu ở xa sẽ gửi qua đường bưu điện).

Ban Tổ chức sẽ thu hồi phiếu bầu chọn chậm nhất vào ngày 21-12-2025.

Gala trao Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2025, dự kiến diễn ra vào tháng 12-2025 tại TPHCM.

ĐIỀU LỆ GIẢI THƯỞNG QUẢ BÓNG VÀNG VIỆT NAM 2025 I. THỂ THỨC 1. Giai đoạn 1: BẦU CHỌN Sau khi tham khảo ý kiến của các Huấn luyện viên/thủ quân đội bóng, nhà báo thể thao, chuyên gia và lãnh đạo ngành Thể dục Thể thao Việt Nam, Ban Tổ chức tổng hợp danh sách đề cử ứng cử viên cho 6 hạng mục chính (Quả bóng vàng Nam, Quả bóng vàng Nữ, Quả bóng vàng Futsal, Cầu thủ trẻ nam xuất sắc, Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc, Cầu thủ nước ngoài xuất sắc) trước khi công bố danh sách bầu chọn đến các đại biểu. Ban Tổ chức gửi Phiếu bầu chọn và Danh sách đề cử đến các đại biểu từ đầu tháng 11-2025 (những đại biểu ở xa sẽ gửi qua đường bưu điện). Các đại biểu bầu chọn vào Phiếu bầu chọn do Ban Tổ chức gửi và có thể điền thêm tên những cầu thủ khác không có tên trong danh sách đề cử, nếu đánh giá họ xuất sắc hơn. Ban Tổ chức sẽ thu hồi phiếu bầu chọn chậm nhất vào ngày 21-12-2025. Ban Tổ chức có quyền quyết định phiếu hợp lệ và không hợp lệ để xác định số phiếu chính thức tham gia bầu chọn. Ban Tổ chức sẽ trao giải “Cống hiến” dành cho cá nhân đã có những đóng góp đặc biệt cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong nhiều năm. Ban Tổ chức sẽ trao giải “Cầu thủ được yêu thích nhất” thông qua cuộc thi bình chọn trực tuyến (online) dành cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. 2. Giai đoạn 2: KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ DANH HIỆU 2.1 – Danh hiệu Quả bóng vàng (Nam, Nữ, Futsal): - Cầu thủ được đề cử vào danh hiệu "Quả bóng Vàng" được 3 điểm, cầu thủ được đề cử "Quả bóng Bạc" 2 điểm và cầu thủ được đề cử "Quả bóng Đồng" 1 điểm. - Cầu thủ có tổng số điểm cao nhất sẽ đoạt "Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2025". - Cầu thủ có tổng số điểm xếp thứ nhì sẽ đoạt "Quả bóng Bạc Việt Nam năm 2025". - Cầu thủ có tổng số điểm xếp thứ ba sẽ đoạt "Quả bóng Đồng Việt Nam năm 2025". - Trong trường hợp cầu thủ có tổng số điểm bằng nhau, Ban Tổ chức sẽ căn cứ lần lượt vào số lần được bầu vào Quả bóng Vàng, Quả bóng Bạc, Quả bóng Đồng để xác định danh vị. - Các danh hiệu khác (Cầu thủ trẻ nam xuất sắc, Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc, Cầu thủ nước ngoài xuất sắc): Cầu thủ được bầu chọn nhiều phiếu nhất sẽ được công nhận danh vị. - Kết quả cuối cùng sẽ được công bố trong đêm Gala trao Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2025, diễn ra vào tháng 12-2025 tại TPHCM. II. CẦU THỦ THUỘC DIỆN ĐỀ CỬ: - Các cầu thủ thi đấu xuất sắc tại các giải trong nước thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) hoặc do VFF bảo trợ. Không phân biệt đẳng cấp đội Chuyên nghiệp, hạng Nhất, hạng Nhì quốc gia. - Cầu thủ thi đấu xuất sắc trong màu áo đội tuyển quốc gia ở các lứa tuổi. - Cầu thủ có đạo đức, phong cách thi đấu tốt; Không vi phạm pháp luật; Không bị kỷ luật liên quan đến việc mua bán độ, ẩu đả trên sân; Không chịu án kỷ luật dài hạn của VFF. III. ĐẠI BIỂU BẦU CHỌN - Lãnh đạo ngành Thể dục - Thể thao - Các Huấn luyện viên/thủ quân đội bóng - Các chuyên gia có thời gian theo dõi sát hoạt động bóng đá Việt Nam - Các nhà báo thể thao IV. HỆ THỐNG GIẢI THƯỞNG 1. Giải dành cho cầu thủ nam: • Quả bóng Vàng: 40.000.000 đồng + Cúp • Quả bóng Bạc: 30.000.000 đồng + Cúp • Quả bóng Đồng: 20.000.000 đồng + Cúp 2. Giải dành cho cầu thủ nữ: • Quả bóng Vàng: 40.000.000 đồng + Cúp • Quả bóng Bạc: 30.000.000 đồng + Cúp • Quả bóng Đồng: 20.000.000 đồng + Cúp 3. Giải dành cho cầu thủ Futsal: • Quả bóng Vàng: 30.000.000 đồng + Cúp • Quả bóng Bạc: 20.000.000 đồng + Cúp • Quả bóng Đồng: 15.000.000 đồng + Cúp 4. Cầu thủ trẻ nam xuất sắc: 15.000.000 đồng + Cúp 5. Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc: 15.000.000 đồng + Cúp 6. Cầu thủ nước ngoài xuất sắc: 15.000.000 đồng + Cúp 7. Giải Cống hiến: 15.000.000 đồng + Cúp 8. Giải Cầu thủ được yêu thích nhất: 15.000.000 đồng + Cúp BAN TỔ CHỨC

