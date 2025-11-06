Bệ phóng từ Quả bóng vàng Việt Nam

Từng hai lần liên tiếp nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2006 và 2007, cựu tuyển thủ Nguyễn Thành Long Giang vẫn xem đó là một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất trong 8 năm theo đuổi bóng đá đỉnh cao của mình.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Thành Long Giang cùng cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong tham dự lễ ra mắt Quả bóng vàng Việt Nam 2025. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Anh chia sẻ, khi còn thi đấu, cảm xúc từ quê nhà Gò Công (Tiền Giang) lên TPHCM nhận phần thưởng đơn giản chỉ là niềm vui và sự tự hào vì nỗ lực của mình trong suốt 1 năm đã được ghi nhận. Nhưng sau gần 2 thập kỷ nhìn lại, đặc biệt khi được ôn lại chặng đường 30 năm trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam, anh mới thật sự cảm nhận được giá trị lớn lao mà danh hiệu mang lại.

“Khi thấy giải thưởng ngày càng phát triển, chuyên nghiệp và ý nghĩa hơn, tôi mới thấm thía rằng danh hiệu ấy không chỉ là phần thưởng cá nhân, mà còn là một phần trong hành trình 30 năm vinh quang của Quả bóng vàng Việt Nam. Tôi may mắn khi được góp một dấu ấn nhỏ trong chặng đường ấy”, Long Giang trải lòng ở buổi lễ ra mắt Quả bóng vàng Việt Nam năm 2025.

Theo cựu trung vệ sinh năm 1988, danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất không chỉ tôn vinh tài năng, mà còn là bệ phóng quan trọng giúp các cầu thủ trẻ tự tin hơn trên con đường sự nghiệp. Anh lấy ví dụ như muốn được thi đấu cho đội tuyển quốc gia, các cầu thủ trẻ phải lần lượt vượt qua các tuyến U.

“Danh hiệu này giống như một lời khẳng định rằng cầu thủ trẻ ấy có tiềm năng, nhưng để bước lên đỉnh cao, cần nỗ lực gấp nhiều lần”, Long Giang nhấn mạnh.

Nguyễn Thành Long Giang trân trọng với danh hiệu được nhận tại gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Thực tế đã chứng minh, không ít gương mặt từng được vinh danh ở hạng mục Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm, sau đó đã tỏa sáng và trở thành trụ cột đội tuyển quốc gia lẫn đoạt luôn Quả bóng vàng như Phạm Văn Quyến, Lê Công Vinh, Phạm Thành Lương hay Nguyễn Văn Quyết.

Chia sẻ về bóng đá Việt Nam hiện tại, Long Giang cho rằng đội tuyển quốc gia đang thiếu những cá nhân thật sự nổi bật, và kỳ vọng một “làn gió mới” sẽ đến từ thế hệ trẻ. Anh đặc biệt ấn tượng với những cái tên như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Hiểu Minh hay Khuất Văn Khang, những cầu thủ trẻ đang mang đến nguồn năng lượng tích cực và niềm hy vọng cho bóng đá nước nhà cho tương lai.

“Tôi tin kỳ SEA Games sắp tới sẽ là cơ hội để các cầu thủ trẻ thể hiện mình. Biết đâu sau giải đấu, chúng ta sẽ thấy một gương mặt U23 lọt vào tốp 3 Quả bóng vàng Việt Nam năm 2025. Đó không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà còn là tín hiệu đáng mừng cho tương lai bóng đá Việt Nam”, Long Giang kỳ vọng.

Nguyễn Thành Long Giang sinh năm 1988, quê tại Gò Công (Tiền Giang). Anh được nuôi dưỡng tài năng từ chính lò đào tạo của đội bóng quê hương, cùng lứa với những Nguyễn Thanh Hải, Huỳnh Phúc Hiệp, Lê Tấn Linh… vô địch U21 quốc gia 2006 (Long Giang cũng đoạt luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tại giải này). Long Giang từng là trung vệ số 1 của U23 Việt Nam tại SEA Games 2009 và SEA Games 2011. Anh cũng khoác áo các đội V-League trước đây như Tiền Giang, Hà Nội T&T (nay là Hà Nội FC), Navibank Sài Gòn và Đồng Nai. Anh hiện giữ vai trò trợ lý cho HLV Ngô Quang Sang tại đội hạng Nhất Đồng Tháp.

HỮU THÀNH