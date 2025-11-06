Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chúc mừng 30 năm Quả bóng vàng Việt Nam

Sáng 6-11, tại trụ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng, Ban tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam đã ra mắt mùa bầu chọn năm 2025 và giới thiệu các nhà tài trợ đồng hành.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú chia sẻ tại lễ ra mắt Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Đến tham dự sự kiện có sự hiện diện của ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF).

Mở đầu bài phát biểu, ông Trần Anh Tú thay mặt lãnh đạo VFF và Công ty VPF gửi lời chúc mừng đến Báo Sài Gòn Giải Phóng cùng Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam đã bước sang cột mốc tổ chức lần thứ 30. “Đây là minh chứng cho sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam, đồng thời tôn vinh những cá nhân xuất sắc trên sân cỏ”, lãnh đạo VFF khẳng định.

Ông Trần Anh Tú nhấn mạnh: “Các phiếu bầu ở từng hạng mục giải thưởng sẽ dựa trên thành tích của ứng viên tại các đội tuyển Việt Nam, CLB và phong độ của họ. Tôi hy vọng cuộc bầu chọn năm nay tiếp tục đảm bảo sự công tâm và chính xác”.

Ông Trần Anh Tú nhắc lại những khoảnh khắc đáng nhớ của bóng đá Việt Nam trong năm 2025, từ bàn thắng quan trọng của Nguyễn Hai Long “lăn từ từ” vào lưới Thái Lan giúp đội tuyển Việt Nam lần đầu đoạt danh hiệu ASEAN Cup ngay trên đất Thái, đến danh hiệu vô địch U23 Đông Nam Á mà thầy trò HLV Kim Sang-sik giành được trước chính chủ nhà U23 Indonesia.

“Những thành công này thể hiện sự trưởng thành vượt bậc của các cầu thủ trẻ và là nguồn cảm hứng cho các thế hệ kế tiếp”, ông Trần Anh Tú nhấn mạnh.

Về đội tuyển quốc gia, ông Trần Anh Tú cho biết dù còn chờ quyết định từ Tòa án Thể thao quốc tế (CAS) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sau trận thua 0-4 trước Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam phải tiếp tục thi đấu quyết tâm tại 2 trận còn lại gặp Lào và Malaysia. “Chúng ta không thể chỉ chờ đợi, mà phải đặt mục tiêu giành chiến thắng trong từng trận đấu”, ông nhấn mạnh.

Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập báo SGGP kiêm Trưởng Ban Tổ chức Quả bóng vàng Việt Nam 2025 tặng hoa tri ân đến lãnh đạo VFF, VPF và FPT Play. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Ông Trần Anh Tú cũng chia sẻ về bóng đá nữ và futsal nam, nhấn mạnh sự chuẩn bị nghiêm túc cho SEA Games vào cuối năm nay tại Thái Lan.

“Hiện có 5 đội tuyển đại diện cho bóng đá, futsal Việt Nam lọt vào vòng chung kết châu Á 2026, điều mà ít quốc gia nào trong khu vực làm được. Đây vừa là niềm hy vọng, vừa là trách nhiệm để bóng đá Việt Nam phát triển hơn nữa”, ông nói.

Ông Trần Anh Tú đánh giá V-League 2025-2026 đang diễn ra hấp dẫn, cạnh tranh khốc liệt và dự đoán chức vô địch chỉ được xác định ở những vòng cuối cùng. Ông cũng gửi lời cảm ơn FPT Play đã đồng hành, nâng cao chất lượng hình ảnh trực tiếp các trận đấu, giúp người hâm mộ thưởng thức trọn vẹn những màn so tài đẹp mắt.

Ông Trần Anh Tú cho biết, Ban tổ chức đã lường trước việc SEA Games 33 kết thúc sát thời điểm Gala trao thưởng Quả bóng vàng 2025, nên đã chủ động phối hợp với VFF để cập nhật thành tích kịp thời vào quá trình bầu chọn. “Trong thời đại 4.0, phiếu bầu được gửi nhanh chóng, giúp chúng tôi đảm bảo tiến độ kiểm phiếu và công bố tốp 5. Nếu dời lịch quá lâu sẽ ảnh hưởng toàn bộ quy trình tổ chức”, ông chia sẻ.

Dịp này, Ban Tổ chức Quả bóng vàng Việt Nam cũng tặng hoa tri ân VFF, VPF và FPT Play, ghi nhận sự đồng hành quan trọng của các đơn vị trong hành trình 30 năm phát triển giải thưởng.

HỮU THÀNH