Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam: Tôn vinh giá trị của niềm tin

Năm thứ 30, Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam, như minh chứng cho sự trường tồn đáng trân trọng. Sự trường tồn ấy thể hiện uy tín của giải thưởng. Quả bóng vàng vẫn là danh hiệu cá nhân được giới bóng đá Việt Nam kỳ vọng nhiều nhất hàng năm.

Tôn vinh giá trị cao quý

30 năm qua, bóng đá Việt Nam có lúc thăng, lúc trầm, từ những khoảnh khắc thăng hoa như pha đánh đầu của Lê Công Vinh trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào năm 2008, mang về ngôi vô địch AFF Cup lần đầu tiên cho bóng đá Việt Nam; hoặc chiến thắng ngọt ngào trong cả 2 lượt trận chung kết AFF Cup 2024 trước Thái Lan, cho đến những khoảng lặng như vụ dàn xếp tỷ số tại SEA Games năm 2005.

Tuy nhiên, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam đã luôn đồng hành và giúp giới bóng đá Việt Nam tìm ra những điều tích cực nhất của bóng đá nội trong 1 năm, để mọi người cùng nhau giữ niềm tin hướng về phía trước.

Các cầu thủ Như Ý, Huỳnh Như và Văn Quyết (từ trái sang) nhận danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam năm 2022. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải thưởng này luôn tìm kiếm những giá trị tốt nhất, cao quý và xứng đáng nhất của bóng đá nội trong 1 năm, cả trên phương diện chuyên môn lẫn giá trị đạo đức.

Bóng đá Việt Nam trong năm 2025 đa sắc màu. Chúng ta từng trải qua nốt trầm khi đội tuyển quốc gia nhận thất bại đậm 0-4 trước đội tuyển Malaysia, khiến cho có lúc nhiều người nghĩ rằng cơ hội dự vòng chung kết giải Asian Cup 2027 đã tan biến. Tuy nhiên, sau cơn mưa trời lại sáng, Malaysia đã bị FIFA ra phán quyết sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định, đồng nghĩa với nguy cơ họ bị xử thua đội tuyển Việt Nam ở trận đấu nói trên rất lớn, nếu bóng đá Malaysia thất bại khi đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS).

Những điều đáng chờ đợi

Đội tuyển bóng đá nam quốc gia đứng trước cơ hội lớn hiện diện ở giải vô địch châu Á năm 2027, đội tuyển U23 Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải U23 Đông Nam Á, đồng thời giành vé tham dự vòng chung kết giải U23 châu Á 2026. Đây là những nét tươi sáng của bóng đá nam, chưa kể chiến dịch SEA Games 33 hứa hẹn sẽ thắng lợi.

Với bóng đá nữ, CLB bóng đá nữ TPHCM vào đến bán kết Cúp C1 châu Á (AFC Women’s Champions League). Đây là thành tích lịch sử của các cô gái đá bóng. Đồng thời, cũng giống như bóng đá nam, bóng đá nữ chờ đợi thành công rực rỡ tại SEA Games 33, diễn ra vào tháng 12 ở Thái Lan.

Ngoài ra, hệ thống các giải trong nước, cả nam lẫn nữ ngày một quy củ, với tính cạnh tranh rất cao, cũng là những nét tích cực của bóng đá nội trong năm. Đấy cũng là những sân chơi để những người quan sát, bỏ phiếu tìm ra những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, ngoại binh giỏi nhất trong năm.

Với futsal, năm qua cũng là 1 năm rất sôi động. Nếu các đội tuyển futsal Việt Nam thành công ở SEA Games, đó sẽ là những chiến tích mang tính lịch sử ở nội dung bóng đá trong nhà.

Có nghĩa là bóng đá Việt Nam trải qua 1 năm với đủ các cung bậc cảm xúc, có những niềm vui, có những nỗi lo, nhưng cuối cùng chúng ta đều vượt qua những khó khăn lớn nhất để hướng về phía trước, đồng thời vẫn còn điều để toàn bộ nền bóng đá chờ đợi ở trước mắt: Chờ đợi kỳ SEA Games 33 thành công mỹ mãn.

Đó cũng là hình ảnh chung của giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử của giải thưởng này: Luôn tìm thấy nét tích cực ngay ở những thời điểm khó khăn nhất, và luôn có niềm tin, luôn có điều đáng để chờ đợi ở phía trước.

TRỌNG VŨ (Báo Dân Trí)