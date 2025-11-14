Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025: Tôn vinh giá trị nhân văn trong bóng đá

Không chỉ là giải thưởng cao quý ghi nhận thành tích chuyên môn, giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức, tiếp tục khẳng định vai trò của bóng đá như một lĩnh vực giàu nhân văn, mang đến những giá trị vượt khỏi khuôn khổ sân cỏ.

Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc bầu chọn cầu thủ chơi hay nhất trong mùa giải trong từng hạng mục. Mỗi lá phiếu, mỗi hạng mục được mở rộng cho cầu thủ nam, nữ, futsal, cầu thủ trẻ… đều phản ánh triết lý xuyên suốt của ban tổ chức: bóng đá là câu chuyện của con người - của ý chí, nghị lực và đóng góp cho cộng đồng.

Ở mùa giải 2025, tinh thần ấy được thể hiện đậm nét hơn khi ban tổ chức liên tục nhấn mạnh yếu tố đạo đức thể thao, tinh thần cống hiến và ý thức trách nhiệm xã hội bên cạnh thành tích thi đấu.

﻿ Tuyết Ngân và Chương Thị Kiều tặng quà Tết cho các cựu cầu thủ gặp hoàn cảnh khó khăn sau Gala Giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2019. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Nhiều ứng viên danh hiệu giải thưởng Quả bóng vàng mùa này không chỉ tỏa sáng từ kỹ năng trên sân mà còn gây xúc động bởi hành trình vượt khó. Có người trở lại mạnh mẽ sau chấn thương tưởng chừng kết thúc sự nghiệp.

Có cầu thủ nữ miệt mài tập luyện trong điều kiện thiệt thòi, góp phần đưa bóng đá nữ Việt Nam giữ vững vị thế khu vực. Có tuyển thủ futsal lặng lẽ tập luyện trong nhà thi đấu vắng khán giả, nhưng luôn mang đến tinh thần thi đấu quả cảm trong mỗi lần ra sân...

Những câu chuyện ấy nhắc nhớ rằng bóng đá Việt Nam được gây dựng không chỉ hướng đến thành tích, mà còn trên ý chí và nhân cách của từng con người trong cuộc chơi. Trong nhiều năm qua, Giải thưởng Quả bóng vàng đã trở thành cầu nối để các vận động viên bóng đá lan tỏa năng lượng tích cực ra cộng đồng: tham gia những hoạt động thiện nguyện; gây quỹ hỗ trợ bệnh nhi ung thư; đồng hành cùng các chương trình phát triển bóng đá học đường; truyền cảm hứng sống lành mạnh cho giới trẻ.

Năm nay, chủ nhân những danh hiệu giải thưởng Quả bóng vàng còn được mời làm Đại sứ chương trình “Áo ấm đến trường” do Báo SGGP tổ chức. Những đóng góp này đem lại ý nghĩa nhân văn lớn hơn cho giải thưởng: tôn vinh người tạo nên giá trị, chứ không chỉ những con số thống kê trên sân cỏ.

Bước sang năm thứ 30, Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam đã trở thành biểu tượng của sự tử tế trong thể thao. Giải thưởng không chỉ tạo động lực nghề nghiệp cho cầu thủ, mà còn góp phần gìn giữ văn hóa ứng xử đẹp trên sân cỏ - điều bóng đá Việt Nam luôn nỗ lực xây dựng trong nhiều năm qua. Từ cách bầu chọn minh bạch đến sự hiện diện của các chuyên gia, nhà báo thể thao, huấn luyện viên… cùng tạo nên một giải thưởng có sức nặng, đặt yếu tố con người và giá trị nhân văn làm trung tâm.

Ba thập niên không phải là hành trình ngắn, Giải thưởng Quả bóng vàng đã chứng kiến nhiều thế hệ cầu thủ Việt Nam trưởng thành, trở thành hình mẫu cho sự nỗ lực và lòng yêu nghề. Trong bối cảnh bóng đá ngày càng mang tính thương mại, sự tồn tại của một giải thưởng đề cao tình yêu bóng đá, tinh thần cống hiến và nhân cách vận động viên càng trở nên quan trọng.

Thư mời bầu chọn được gửi đến từng đại biểu Theo kế hoạch, đầu tuần sau, Ban tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 sẽ gởi thư mời bầu chọn đến từng đại biểu cả nước, gồm các huấn luyện viên, thủ quân câu lạc bộ chuyên nghiệp, đội nữ, futsal, chuyên gia bóng đá, giới truyền thông… Hạn chót nhận lại phiếu bầu là cuối ngày 21-12-2025. Gala trao giải dự kiến tiến hành vào cuối tháng 12-2025.

QUANG LIÊM