Những ngôi sao lỡ hẹn với danh hiệu

Nhiều thế hệ cầu thủ Việt Nam đã để lại dấu ấn sâu đậm, nhưng vẫn lỡ duyên với Quả bóng vàng vì những lý do đôi khi rất "nhỏ bé".

Cựu danh thủ Trần Minh Chiến trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo Quả bóng vàng 2025

“Đầu năm 1996, tôi đã nghỉ thi đấu vì chấn thương, nên không có cơ hội được vinh danh. Tôi luôn trân trọng Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam, đó là thành quả xứng đáng mà ai cũng khao khát. Riêng tôi, năm đó không may mắn như người khác, nhưng vẫn xem đó là một phần ý nghĩa trong hành trình sự nghiệp”. Chia sẻ của danh thủ Trần Minh Chiến tại buổi họp báo công bố Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 hôm 6-11 cũng chính là một phần ký ức đặc biệt của bóng đá Việt Nam.

Tại SEA Games 1995, cú sút tung lưới Myanmar đưa Việt Nam vào chung kết không chỉ mở ra thời kỳ mới cho đội tuyển, mà còn là khoảnh khắc truyền cảm hứng cho sự ra đời của Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam. Nhưng trớ trêu thay, chỉ ít lâu sau, chấn thương đầu gối nghiêm trọng đã khép lại sự nghiệp của một trong những tiền đạo tài năng nhất bấy giờ. Anh không còn cơ hội để cạnh tranh danh hiệu, cũng chưa từng có mặt trong tốp 3.

Nhưng không chỉ có mình Trần Minh Chiến là người lỡ “chuyến đò” vinh quang. Nhiều thế hệ cầu thủ Việt Nam đã để lại dấu ấn sâu đậm, nhưng vẫn lỡ duyên với Quả bóng vàng vì những lý do đôi khi rất "nhỏ bé". Nguyễn Việt Thắng (một trong những tiền đạo toàn năng nhất giai đoạn 2000-2010) từng có mùa giải rực rỡ trong màu áo Đồng Tâm Long An, nhưng dính chấn thương đúng thời điểm bầu chọn. Anh trở lại mạnh mẽ, cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008, song danh hiệu cao quý ấy lại được trao cho Dương Hồng Sơn, thủ thành số 1 Việt Nam thời điểm đó.

Một trường hợp khác là Nguyễn Tuấn Anh. Tiền vệ này luôn được giới chuyên môn đánh giá rất cao về kỹ thuật, tầm quan sát và khả năng điều tiết lối chơi. Tuy nhiên, những chấn thương liên miên đã khiến Tuấn Anh không thể duy trì được sự ổn định suốt một năm thi đấu. Dù không thiếu những khoảnh khắc bùng nổ, những trận đấu đẳng cấp thế giới, nhưng anh không thể đáp ứng được tiêu chí cống hiến trọn vẹn xuyên suốt các giải đấu. Tuấn Anh trở thành biểu tượng cho sự tiếc nuối lớn của người hâm mộ về một tài năng lẽ ra đã có thể đoạt Quả bóng vàng nếu thể trạng hoàn hảo.

Ngoài chấn thương, lịch sử Quả bóng vàng còn ghi nhận nhiều trường hợp bị cái bóng của đồng đội che mờ trong thời điểm đỉnh cao nhất sự nghiệp. Chân sút Phạm Hải Yến, người có đến 2 lần giành danh hiệu Quả bóng bạc nữ Việt Nam ở các năm 2020, 2021 là ví dụ. Tiền đạo nhỏ nhắn của Hà Nội ở tuổi 31 vẫn là Vua phá lưới của giải vô địch quốc gia. Với 42 bàn thắng ghi cho đội tuyển, Hải Yến là chân sút có thành tích tốt thứ 3 sau Tuyết Dung và Huỳnh Như nhưng xét về hiệu suất, cô lại là số 1 dù chỉ chơi cho đội tuyển gần 80 trận, ít hơn phân nửa so với các đồng đội. Điều đáng tiếc của Hải Yến là ở thời điểm thăng hoa nhất của mình, cái bóng của Huỳnh Như lại quá lớn.

Tương tự là Nguyễn Trọng Hoàng, một biểu tượng khác của sự bền bỉ. Gần 2 thập niên khoác áo đội tuyển, Hoàng luôn là hình mẫu về nghị lực và tính chuyên nghiệp. Anh có đủ mọi danh hiệu tập thể - từ AFF Cup đến HCV SEA Games, từ V-League đến Siêu Cúp - nhưng chưa một lần được xướng tên ở hạng mục Quả bóng vàng. Đáng tiếc nhất là năm 2011, khi cùng SLNA vô địch V-League thì Trọng Hoàng chỉ đoạt Quả bóng bạc khi xếp sau Phạm Thành Lương. Lý do không nằm ở phong độ, mà bởi anh thuộc mẫu cầu thủ âm thầm cống hiến, chơi ở vị trí thầm lặng và ít tạo ra khoảnh khắc bùng nổ.

Không ít người gọi đó là sự nghiệt ngã để đi đến vinh quang, nhưng chính điều ấy làm nên giá trị lâu bền của giải thưởng. Quả bóng vàng không phải phần thưởng cho cảm xúc nhất thời, mà là kết tinh của cả một năm lao động và cống hiến, nơi may mắn chỉ là phần nhỏ trong bức tranh lớn của bản lĩnh và nhân cách.

Cho nên, Trần Minh Chiến, Việt Thắng, Trọng Hoàng hay Vũ Phong luôn xứng đáng được nhớ đến, dù không cầm trên tay danh hiệu. Bởi lẽ, chính họ là nguồn cảm hứng bất tận của Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam.

YẾN PHƯƠNG