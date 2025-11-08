Hành trình kiến tạo những chuẩn mực nghề nghiệp

Buổi họp báo công bố Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam đã diễn ra vào ngày 6-11 không đơn thuần chỉ khởi động giải thưởng thường niên, mà còn là lời nhắc chúng ta về một di sản được vun bồi bằng trách nhiệm, sự tận hiến của nhiều thế hệ, để làm nên một giải thưởng bền bỉ với thời gian, góp phần kiến tạo nền bóng đá nước nhà.

Ra đời trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập trở lại bóng đá khu vực, đến nay Giải thưởng Quả bóng vàng của Báo Sài Gòn Giải Phóng đã trở thành tấm gương phản chiếu sự trưởng thành của nền bóng đá nước nhà.

Từ những mảnh ghép ban đầu của môi trường bóng đá bán chuyên, đến hôm nay bóng đá Việt Nam đã đạt được những cột mốc mới: bóng đá futsal, bóng đá nữ từng giành vé đến đấu trường World Cup; diện mạo của bóng đá trẻ cũng trở nên tươi sáng hơn; tuyển bóng đá quốc gia đã 3 lần lên ngôi vô địch Đông Nam Á...

Trong sự trưởng thành đó, Giải thưởng Quả bóng vàng không chỉ biết ghi lại lịch sử mà còn góp phần thúc đẩy, tạo động lực để bóng đá Việt Nam đạt được những thành tựu nhảy vọt trong 3 thập niên qua.

Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam do Báo SGGP tổ chức đã trở thành sự kiện quan trọng của bóng đá nước nhà. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hào quang của giải thưởng là điều không thể phủ nhận, dù giá trị lớn nhất nằm ở chiều sâu tâm thức và hành động ghi nhận, tôn vinh cho những nỗ lực, thẩm định nhân cách người làm nghề. Giải thưởng còn nhắc chúng ta, đằng sau mỗi thành quả cá nhân là một hành trình vươn lên; sau mỗi bàn thắng của cầu thủ là những ngày dài tự kỷ luật bản thân; sau mỗi khoảnh khắc tỏa sáng là sự kiên trì bền bỉ của chính họ.

Danh hiệu là quan trọng nhưng phía sau hào quang là thái độ sống, trách nhiệm, cống hiến cho sự nghiệp chung còn đáng giá hơn rất nhiều. Ở đây, bóng đá không chỉ là những pha phô diễn kỹ năng trên sân cỏ, mà còn là văn hóa, là câu chuyện về đạo đức, trách nhiệm và lòng tự trọng của người hành nghề. Đó chính là hệ giá trị mà Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam xác lập cho riêng mình, trở thành những tiêu chí để cầu thủ soi rọi bản thân.

Bước vào năm thứ 30, Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam đang đứng trước những thử thách mới. Phải làm sao để tiếp tục giữ trọn uy tín, tiếp tục lan tỏa cảm hứng, nhưng cũng thích nghi với một môi trường bóng đá đang thay đổi nhanh chóng từng ngày. Bởi hiện tại, mọi ngõ ngách của bóng đá không nằm ngoài tầm quan sát của truyền thông số.

Truyền thông đa nền tảng, mạng xã hội tạo ra những lớp công chúng chủ động (active audience). Quá trình này có sự tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp của người hâm mộ trong bối cảnh thông tin phải minh bạch, được kiểm chứng và đo lường kỹ lưỡng.

Thực tế, người hâm mộ ngày nay không chỉ biết đón nhận, mà sẵn sàng tương tác mạnh mẽ. Họ không chỉ mong đợi ai chiến thắng, mà còn muốn lý giải tận cùng nguyên nhân của chiến thắng đó. “Người chiến thắng có xứng đáng với danh hiệu không?”, một câu hỏi kinh điển, cũng là sự nhắc nhở về trách nhiệm trong từng đề cử, từng lá phiếu bầu chọn và trách nhiệm của nhà tổ chức.

Ba thập niên kiến tạo để khẳng định vị thế, Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam thật sự đã để lại cả một di sản cho bóng đá nước nhà. Giờ đây, Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam bước vào một hành trình mới.

Tương lai bóng đá Việt Nam sẽ còn đối mặt nhiều thử thách, cũng là lúc HLV, cầu thủ, đối tượng chính của giải thưởng này không chỉ biết cháy hết mình cho bóng đá, đồng thời phải biết tự canh chỉnh bản thân để không lạc lối trong ánh hào quang của thời đại bóng đá kim tiền.

Hành trình của giải thưởng thực chất là sự kiến tạo những chuẩn mực nghề nghiệp, hướng đến chân - thiện - mỹ. Nhìn rộng ra, bóng đá không chỉ là thành tích hay chiến thắng, mà còn nhắc nhở người hành nghề tự hoàn thiện bản thân để tự tin bước vào tương lai.

Bình luận viên HUỲNH SANG