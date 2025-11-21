Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam: 30 năm và hành trình của ước mơ

Tôi đã trải qua hành trình từ cậu bé ngồi dán mắt trước màn hình tivi đến người làm báo dưới ánh đèn sân khấu Gala của Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam và cảm nhận được hành trình 30 năm ấy thật đặc biệt, đáng nhớ.

Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam qua 30 năm không chỉ ghi nhận sự tiến bộ của bóng đá nước nhà, mà còn phản chiếu hành trình trưởng thành của những người yêu bóng đá, trong đó có tôi. Ký ức của tôi bắt đầu từ một buổi chiều không thể quên vào năm 1995, khi cầu thủ Minh Chiến tung cú vô-lê xé toang mành lưới của đội tuyển Thái Lan.

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Trần Văn Tuấn trao giải “Cầu thủ nước ngoài xuất sắc” năm 2003 cho tiền đạo Kiatisak, tối 3-3-2004. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong căn nhà nhỏ, trước chiếc tivi cũ đã ngả màu thời gian, cậu bé năm ấy không hiểu hết chiến thuật hay tính chất trận đấu quốc tế. Tôi chỉ biết rằng khoảnh khắc quả bóng bay vào lưới lại khiến tim mình đập rộn ràng, vang vọng hơn mọi âm thanh xung quanh. Hạt giống tình yêu bóng đá được gieo từ chính giây phút đó.

Lớn lên, tôi chứng kiến bóng đá Việt Nam đổi thay qua từng thế hệ. Huỳnh Đức mạnh mẽ và đầy bản lĩnh. Hồng Sơn mềm mại, tinh tế. Công Vinh chuyên nghiệp và kiên định... Mỗi người là một thời kỳ, một phần tính cách của nền bóng đá đang từng bước hoàn thiện. Khi bước vào nghề báo, tôi hiểu nhiều hơn về phần khuất phía sau hào quang sân cỏ. Đó là nỗi đau mà cầu thủ phải giấu, là những buổi tập diễn ra trong lặng lẽ, là cả hành trình dài họ đánh đổi để có một khoảnh khắc được đứng trên bục vinh quang.

Đêm Gala trao giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2024 với tôi không chỉ là một nhiệm vụ nghề nghiệp. Tôi vinh dự được Ban tổ chức chọn và khi bước ra sân khấu để xướng tên cầu thủ đoạt giải, tôi bất giác nhớ đến ánh sáng trắng của chiếc tivi gia đình ngày nào... Con đường từ một cậu bé reo hò trước màn hình đến người làm báo đứng cạnh những gương mặt xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam hóa ra không phải là hành trình tìm kiếm thành tựu, mà là hành trình của lòng biết ơn. Biết ơn bóng đá đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi. Biết ơn nghề làm báo đã cho tôi cơ hội nhìn thấy bóng đá từ khoảng cách gần nhất, thật nhất.

30 năm qua, bóng đá Việt Nam đổi thay nhiều điều. Từ sân bóng loang lổ bụi mù đến mặt cỏ đạt tiêu chuẩn quốc tế. Từ những giải đấu giản dị đến sự chuyên nghiệp ngày càng rõ nét. Nhưng giữa tất cả những thay đổi ấy, giá trị của giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam vẫn vẹn nguyên. Đó là sự trân trọng dành cho những con người bền bỉ đi qua vô số khó khăn để khẳng định mình. Giải thưởng ấy tôn vinh tài năng, đồng thời tôn vinh cả nghị lực, cống hiến và sự âm thầm lao động phía sau.

Nhìn lại chặng đường ấy, tôi tự hào khi được trở thành một phần rất nhỏ trong câu chuyện lớn của bóng đá Việt Nam. Một người yêu bóng đá may mắn được làm nghề và được chứng kiến những khoảnh khắc mà thuở bé tôi từng chỉ dám mơ được chạm đến. Lần đó, khi có vinh dự xướng tên một cầu thủ, tôi cảm nhận được cả chặng đường dài họ đã đi qua để có ít giây phút được lên sân khấu.

30 năm qua, Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam không chỉ là cột mốc của bóng đá Việt Nam, mà còn là lời nhắc về sức mạnh bền bỉ của niềm tin. Khi ta thực sự tin và yêu, bóng đá sẽ trả lại những khoảnh khắc không bao giờ phai mờ. Và tôi may mắn được là người chứng kiến, từ thuở thơ ấu đến hôm nay.

TRẦN TUẤN ANH (Bình luận viên FPT Play)