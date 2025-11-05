Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025: Dòng chảy tài năng mở ra hành trình châu lục

Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam là giải thưởng danh giá mang tầm quốc gia do Báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng và tổ chức từ năm 1995. Suốt 30 năm qua, ở mỗi mùa bầu chọn, qua từng lá phiếu, giới chuyên môn không chỉ tôn vinh những cầu thủ xuất sắc nhất, mà còn nhìn thấy sự chuyển động thầm lặng và bền bỉ của nền bóng đá được xây dựng và lớn lên từ bên trong.

Năm 2025 có thể không phải là năm của những bước ngoặt kịch tính hay chiến thắng gây chấn động, nhưng lại mang một ý nghĩa đặc biệt: giữa những biến động của bóng đá khu vực, bóng đá Việt Nam vẫn giữ nhịp ổn định ở mọi cấp độ, từ đội tuyển quốc gia, U23, bóng đá nữ đến futsal. Chính sự bền bỉ và ổn định ấy đang trở thành giá trị đáng quý nhất.

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức (giữa) chơi rất hay trong màu áo đội Phù Đổng Ninh Bình ở V-League 2025-2026. Ảnh: P.MINH

Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang chuyển giao thế hệ, Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 mang ý nghĩa như một “cột mốc bản lề”, nối liền quá khứ tự hào với tương lai đang mở rộng. Đây cũng là năm bóng đá Việt Nam cho thấy rõ khả năng duy trì nội lực, đồng thời mở rộng tầm ảnh hưởng ra ngoài biên giới khu vực.

Khi Nguyễn Hoàng Đức, Quả bóng vàng Việt Nam 2023 quyết định rời Thể Công - Viettel để xuống chơi ở giải hạng nhất trong màu áo Phù Đổng Ninh Bình, không ít người cho rằng anh đang “đi lùi” cả về danh tiếng lẫn sự nghiệp. Thế nhưng, khi mùa giải 2025 đi qua nửa chặng đường, mọi hoài nghi đã dần tan biến. Ở tuổi chín của sự nghiệp, Hoàng Đức vẫn giữ phong độ đỉnh cao, dẫn dắt Ninh Bình tạo nên cuộc chinh phục ấn tượng ở V-League và là trụ cột trong chiến thắng của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024. Tất cả khiến anh trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu Quả bóng vàng nam năm nay.

Nguyễn Hoàng Đức là “gạch nối” hoàn hảo giữa hai thời kỳ, từ giai đoạn huy hoàng dưới thời HLV Park Hang-seo đến giấc mơ World Cup mà bóng đá Việt Nam đang nỗ lực biến thành hiện thực dưới bàn tay HLV Kim Sang-sik. Cuộc “làm mới” mình của Hoàng Đức cũng chính là hình ảnh thu nhỏ của bóng đá Việt Nam hôm nay: dám thay đổi, dám trẻ hóa và cầu thủ nội không ngừng khẳng định vị thế trên đấu trường quốc tế.

Ở bóng đá nữ, Huỳnh Như tiếp tục là biểu tượng của sự kiên định và dấn thân: từ việc chơi bóng tại Bồ Đào Nha cho đến trở lại cống hiến cho đội tuyển quốc gia và khoác áo CLB TPHCM. Cùng đồng đội chơi thứ bóng đá đầy năng lượng tại AFC Champions League mùa đầu tiên, Huỳnh Như cho thấy cầu thủ Việt Nam hoàn toàn có thể vươn ra và thích nghi với môi trường chuyên nghiệp quốc tế, điều mà trước đây ít người dám nghĩ tới.

Hai con người, hai hành trình khác nhau, nhưng cùng chung điểm gặp: họ đều là sản phẩm tiêu biểu của một nền bóng đá đang trưởng thành, có khả năng đào tạo cầu thủ chất lượng, bền bỉ và đủ bản lĩnh để thi đấu sòng phẳng với các đối thủ mạnh. Chính nền tảng ổn định và sức vận động liên tục ấy đang giúp bóng đá Việt Nam bước sang giai đoạn phát triển bền vững, không còn phụ thuộc vào những “mùa vàng” ngắn ngủi. Dù mỗi năm không phải lúc nào cũng có kỳ tích vang dội, nhưng người hâm mộ vẫn nhìn thấy một điều chắc chắn là bóng đá Việt Nam không dừng lại, mà đang tiến gần hơn đến chuẩn mực châu lục.

Những tín hiệu tích cực từ các CLB là minh chứng rõ ràng. Các đại diện Việt Nam tại AFC Champions League hay AFF Club Championship 2 giờ đây không chỉ “đi học hỏi” mà thực sự bước ra để cạnh tranh. Bóng đá nữ và futsal Việt Nam cũng thi đấu ở tâm thế người chinh phục, tự tin đặt ra những cột mốc mới cho mình.

Trong bức tranh phát triển ấy, Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam trở thành thước đo tự nhiên cho hành trình bồi đắp nội lực của nền bóng đá nước nhà. Mùa bầu chọn 2025 vì thế không chỉ đánh dấu 30 năm phát triển của giải thưởng, mà còn khơi gợi lại không khí hào hứng của đêm đông năm 1995 tại Chiang Mai (Thái Lan), nơi những cầu thủ giàu tài năng và khát vọng đã viết nên trang sử mới cho bóng đá Việt Nam. Từ mốc son ấy, một hành trình mới đã bắt đầu và suốt 3 thập niên qua, ngọn lửa ấy chưa bao giờ tắt. Bóng đá Việt Nam vẫn đang bước tiếp, từng ngày, với niềm tin và khát vọng vươn xa.

Đăng Linh