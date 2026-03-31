Vòng loại Asian Cup 2027, Việt Nam - Malaysia (FPT trực tiếp lúc 19 giờ ngày 31-3) - Trận đấu của bản lĩnh và danh dự

Việc Liên đoàn Bóng đá châu Á ra phán quyết xử thua tuyển Malaysia sau bê bối nhập tịch đã khiến trận lượt về giữa Việt Nam và Malaysia trở nên hấp dẫn ngoài mong đợi. Từ trận đấu tưởng chừng vô vị do không còn ý nghĩa về điểm số lại trở thành 90 phút mà không đội nào muốn thua cuộc.

Đội khách Malaysia đến Việt Nam với tâm thế đặc biệt. Họ không còn cơ hội giành vé dự Asian Cup 2027, không thể có 7 cầu thủ nhập tịch từng giúp họ thắng 4-0 ở lượt đi. Tuy nhiên, điều đó không làm suy giảm quyết tâm, thậm chí còn biến họ thành một tập thể bị tổn thương và đầy khát khao khẳng định. Còn với người hâm mộ Malaysia, đây là trận đấu của danh dự. Nhóm CĐV Ultra trung thành của Malaysia hôm qua đã đến Ninh Bình, kèm theo thông điệp: thầy trò HLV Cklamovski không được phép thua.

Các tuyển thủ Việt Nam tập luyện trước trận đấu gặp Malaysia ẢNH: THANH QUỐC

Dư luận Malaysia cũng đang tiếp thêm “lửa” cho đội nhà. Cựu HLV Dollah Salleh đã nhắc lại chiến thắng 4-2 tại Mỹ Đình ở bán kết AFF Cup 2014 như một minh chứng rằng tuyển Malaysia hoàn toàn có thể thắng tuyển Việt Nam ngay trên sân nhà, ngay cả khi không có lực lượng nhập tịch dày dạn. Tiền vệ nội địa Nooa Laine, một nhân tố quan trọng trong đội hình hiện tại, tuyên bố: “Chúng tôi rất mạnh và đủ khả năng thắng”. Rõ ràng, với họ, trận đấu này là cơ hội để chuộc lỗi, tìm lại danh dự và níu giữ niềm tin của người hâm mộ.

Trên thực tế, lực lượng của Malaysia hiện tại vẫn là một ẩn số đáng gờm. Họ sở hữu bộ khung từng gây ấn tượng tại Asian Cup 2023, với 10 cầu thủ lai và 3 cầu thủ ngoại nhập tịch hợp lệ. Cùng với tâm lý của một đội bị dồn vào đường cùng, không chịu áp lực điểm số, Malaysia sẽ chơi trận đấu này với hơn 100% khả năng.

Về lý thuyết, đây là trận đấu thủ tục sau khi Việt Nam đã giành vé dự Asian Cup 2027, nhưng chắc chắn sự kỳ vọng tại sân Thiên Trường - Ninh Bình nhiều hơn thế. Ngoài vị thế chủ nhà, Việt Nam cũng chịu áp lực phải thể hiện được bản lĩnh của đội bóng đang có chiều sâu đội hình tốt nhất từ trước đến nay với những cầu thủ nhập tịch và Việt kiều.

Đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik lại thể hiện một diện mạo tấn công hoàn toàn mới, với sự kết hợp của bộ ba thuận chân trái: Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức và tân binh Đỗ Hoàng Hên. Chiến thắng 3-0 trước Bangladesh trong trận giao hữu mới đây không chỉ là một bài kiểm tra thể lực, mà còn là buổi tổng duyệt cho hệ thống tấn công đa dạng. Lần đầu tiên, đội tuyển đá với 2 cầu thủ nhập tịch ở tuyến trên. Sự xuất hiện của Hoàng Hên như một mũi khoan đa năng, có khả năng kéo rộng, lùi sâu kết nối và dứt điểm, giúp tuyến giữa Việt Nam vận hành linh hoạt hơn, giảm bớt sự phụ thuộc vào Nguyễn Xuân Son.

Trận đấu sẽ là bài kiểm tra thực tế cho hệ thống của HLV Kim Sang-sik. Việt Nam cần duy trì kiểm soát bóng, tránh để Malaysia áp sát gây rối loạn nhịp độ. Tình huống cố định và các pha lên bóng từ tuyến giữa sẽ là chìa khóa để đội chủ nhà tạo ra khác biệt. Ngược lại, Malaysia nhiều khả năng duy trì lối chơi kỷ luật với sự góp mặt của các trụ cột như Nooa Laine, Davies, Cools, Corbin Ong và thủ môn Hazmi. Họ sẽ tập trung áp sát tầm trung để cắt đứt nhịp độ của Việt Nam, đồng thời chờ cơ hội phản công nhanh từ các cầu thủ nhập tịch còn lại như Endrick hay Paulo Josue.

Việt Nam có lợi thế rõ ràng nhờ sân nhà, đội hình đồng đều và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy nhiên, đội tuyển không thể chủ quan trước một Malaysia luôn sẵn sàng chiến đấu quyết liệt. Kết quả trận đấu sẽ phụ thuộc vào khả năng kiểm soát trận đấu của đội tuyển Việt Nam và việc khai thác tối đa các khoảng trống mà đối thủ để lại. Một chiến thắng thuyết phục trên sân Thiên Trường không chỉ củng cố vị thế mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về sức mạnh của bóng đá Việt Nam trước thềm các giải đấu lớn.

Đội hình dự kiến: * Việt Nam (4-3-3): Nguyễn Filip; Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Văn Hậu, Văn Vĩ; Hoàng Đức, Quang Hải, Trương Tiến Anh; Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Hai Long. * Malaysia (4-2-3-1): Syihan Hazmi; Matthew Davies, Daniel Ting, Dominic Tan, La’Vere Corbin-Ong; Nooa Laine, Natxo Insa, Arif Aiman, Paulo Josue, Endrick; Morales.

ĐĂNG LINH