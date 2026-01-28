Vòng chung kết giải futsal châu Á 2026: Đội tuyển Việt Nam ngược dòng ngoạn mục trước Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam đã giành chiến thắng 5-4 trước đội tuyển Kuwait sau khi để đối thủ dẫn trước đến 2-0 trong trận ra quân vào ngày 27-1 ở Indonesia.

Xuất phát với tổ đấu quy tụ các cựu binh dày dặn kinh nghiệm, đặc biệt là có sự trở lại của Quả bóng vàng futsal 2025 Châu Đoàn Phát, đội tuyển futsal Việt Nam đã tiếp cận trận đấu rất tốt, sẵn sàng đua thể lực cùng đối thủ đến từ Tây Á có thể hình cao to và nền tảng thể lực sung mãn. Trong 7 phút đầu tiên, HLV Giustozzi lần lượt xoay vòng sử dụng 3 tổ đấu, duy trì tính liền mạch trong tấn công và tổ chức phòng ngự.

Tuy nhiên, sự bất cẩn của Công Đại ở phút thứ 8 đã tạo cơ hội cho Alenezi ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Kuwait. Sau đó 1 phút đến lượt Borashed nhân đôi cách biệt cho đội bóng đến từ Tây Á.

Châu Đoàn Phát nỗ lực tung cú sút trước sự truy cản của cầu thủ Kuwait (ẢNH: THANH QUỐC)

Bị dẫn quá nhanh khiến các tuyển thủ futsal Việt Nam có phần lúng túng. Tuy nhiên, Đoàn Phát và các đồng đội kịp trấn tĩnh, dần tìm lại thế trận và kiên cường lao lên vây hãm khung thành của đối thủ. Bàn gỡ 1-2 của Châu Đoàn Phát ở phút thứ 10 đã thực sự giúp cả đội lấy lại thăng bằng. Tiếp tục dâng cao tấn công tìm bàn gỡ, Thịnh Phát lập công cân bằng tỷ số 2-2 cho tuyển Việt Nam. Màn rượt đuổi tỷ số vẫn chưa dừng lại, hai đội tiếp tục ghi bàn để khép lại hiệp đầu tiên với tỷ số hòa 3-3.

“Cơn mưa” bàn thắng tiếp diễn trong hiệp hai trong thế trận nghiêng hẳn về đội tuyển Việt Nam, đội đã tận dụng hiệu quả hơn các cơ hội được tạo ra và vượt lên giành chiến thắng 5-4 chung cuộc.

Trận ra quân thuận lợi này đã mở rộng cánh cửa tranh vé vào vòng đấu Tứ kết của các tuyển thủ futsal Việt Nam, khi nắm giữ ưu thế lớn hơn Kuwait - đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Tuy nhiên, HLV Giustozzi sau trận đấu cũng thừa nhận rằng đội tuyển Việt Nam cần phải thi đấu tập trung hơn nữa, đặc biệt là ở khâu phòng ngự để tránh những bàn thua đáng tiếc.

Ở trận đấu khác tại bảng B, đội tuyển Thái Lan đã thắng Lebanon 2-0. Lượt trận thứ hai diễn ra vào ngày 29-1, đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Lebanon, trong khi Thái Lan gặp Kuwait.

QUỐC CƯỜNG