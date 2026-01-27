SLNA thắng lớn tại giải U19 quốc gia 2025-2026

Vòng chung kết giải U19 quốc gia 2025-2026 đã khép lại vào tối 27-1 với trận tranh chung kết giữa đội chủ nhà PVF và đội SLNA. Các cầu thủ trẻ xứ Nghệ đã giành Cúp vô địch sau loạt sút luân lưu 11m đầy kịch tính.

U19 SLNA vượt qua PVF trong trận chung kết sau loạt sút luân lưu 11m.

Đến với trận cuối cùng của giải, SLNA lẫn PVF cùng có hành trình đầy ấn tượng với thành tích toàn thắng để hứa hẹn trận chung kết trong mơ giữa hai "lò" đào tạo có nhiều truyền thống. Đội PVF với lợi thế sân nhà nhập cuộc với lối chơi tấn công đầy hưng phấn.

Dù vậy, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Tuấn Anh vấp phải hàng thủ được tổ chức tốt của SLNA. Hoàng Minh Hợi tiếp tục là nhân tố nổi bật ở tuyến giữa nhưng như thế là chưa đủ để giúp SLNA có được bàn thắng mở tỷ số. Sang hiệp 2, SLNA tiếp tục duy trì thế trận chặt chẽ cùng lối chơi quyết liệt.

Toan tính của huấn luyện viên Nguyễn Hồng Việt cho thấy sự đúng đắn khi đội chủ nhà PVF gặp rất nhiều khó khăn ở mặt trận tấn công. Bất chấp số cơ hội nguy hiểm được cả hai bên tạo ra, các chân sút vẫn không thể tận dụng và đành chấp nhận tỷ số 0-0 sau 90 phút chính thức để bước vào loạt sút luân lưu 11m phân định thắng thua.

Ở loạt sút luân lưu căng thẳng, SLNA khiến người hâm mộ đội bóng này lo lắng khi Hoàng Minh Hợi bất ngờ đá hỏng ở lượt đầu tiên. Rất may, Bảo Ngọc xuất sắc cản phá cú sút của Minh Nhật ở lượt thứ hai để giúp SLNA không rơi vào thế thua thiệt. SLNA chiếm lợi thế ở lượt sút thứ 3 khi Duy Khang (PVF) trượt chân và đưa bóng lên trời và Tấn Minh dứt điểm thành công.

Ở các lượt đấu còn lại, SLNA không mắc sai lầm nào và thắng luân lưu với tỉ số 4-3, qua đó giành chức vô địch. Giành Cúp vô địch, SLNA còn nhận thêm 3 giải thưởng khác là giải phong cách, Vua phá lưới và Thủ môn xuất sắc.

CAO TƯỜNG