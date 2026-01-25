SLNA gặp PVF ở trận chung kết giải bóng đá U19 quốc gia 2026

Hai trận bán kết VCK giải U19 quốc gia 2026 diễn ra vào chiều 25-1, phần thắng đã thuộc về SLNA và PVF để cùng hẹn gặp ở trận cuối cùng của giải.

PVF (áo đỏ) vượt qua Hà Nội sau loạt sút luân lưu 11m.

Ở trận bán kết 1, SLNA nhập cuộc tốt hơn và giành thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng vấp phải hàng phòng ngự được tổ chức vững chắc của Viettel. Sự chắc chắn từ hàng thủ Viettel đã giúp họ khép lại hiệp đầu với tỷ số hòa 0-0.

Sang hiệp 2, SLNA tiếp tục tấn công ấn tượng hơn và điều gì đến đã phải đến. Phút 64, từ đường chuyền của Anh Dũng, Tấn Minh có pha bấm bóng kỹ thuật từ ngoài vòng cấm rất đẹp mắt mở tỷ số trận đấu cho đội bóng xứ Nghệ. Bàn thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hồng Việt dễ toan tính hơn khi họ lùi thấp đội hình chờ cơ hội “ra đòn” trong những tình huống phản công.

Phút 71, SLNA tổ chức phản công nhanh, sau pha cản phá của thủ môn bên phía Viettel, Hoàng Minh Hợi băng vào đệm bóng cận thành nhân đôi cách biệt. Đó cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

SLNA thắng dễ Viettel ở trận bán kết

Ở trận bán kết còn lại, đội chủ nhà PVF đã giành chiến thắng nghẹt thở trước Hà Nội sau loạt sút luân lưu cân não với tỷ số 5-3, sau khi hai đội hòa nhau 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức. PVF là đội mở tỷ số trước ở phút 68 từ pha lập công của Đức Vũ. Tuy nhiên, Hà Nội không dễ dàng buông xuôi. Đến phút 88, Đàm Tiến Phát (số 99) ghi bàn gỡ hòa để đưa trận đấu vào loạt luân lưu may rủi.

Ở loạt sút luân lưu, PVF giành chiến thắng 5-3 chung cuộc để gặp SLNA trong trận chung kết vào chiều 27-1.

LÊ ANH