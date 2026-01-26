Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú: “Thế hệ cầu thủ trẻ đã thực sự trưởng thành”

Liên tiếp gặt hái thành công từ ngôi vô địch U23 Đông Nam Á 2025, Huy chương Vàng SEA Games 33 và mới đây là Huy chương Đồng U23 Đông Nam Á 2026, thế hệ cầu thủ U23 Việt Nam, lứa kế cận đội tuyển Việt Nam đã tạo được sự an tâm nơi người hâm mộ. Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú nhận xét thành tích trên minh chứng cho sự trưởng thành của thế hệ cầu thủ trẻ.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú, trưởng đoàn U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026.

Trong chia sẻ cùng giới truyền thông vào sáng 26-1, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú – Trưởng đoàn U23 Việt Nam tại giải – bày tỏ niềm tự hào lớn về tập thể các cầu thủ trẻ. Ông cho rằng hành trình thành công của đội tuyển U23 Việt Nam vừa qua tại đấu trường châu Á thực sự là điều bất ngờ.

“Trước khi bước vào giải, thật lòng mà nói, dù rất hy vọng nhưng tôi và nhiều người hâm mộ cũng không dám nghĩ U23 Việt Nam có thể đi xa như vậy. Các đối thủ đều vượt trội chúng ta về thể hình, thể lực lẫn trình độ. Tuy nhiên, sau trận ra quân thắng U23 Jordan, đội đã thể hiện là một tập thể rất đồng đều, không có khoảng cách lớn giữa đội hình chính và dự bị. Thể lực tốt, nhưng quan trọng hơn là ý chí và tinh thần thi đấu thì không thể chê vào đâu được”, Phó chủ tịch Trần Anh Tú chia sẻ.

Nhìn lại chặng đường 6 trận đấu với 5 chiến thắng, Phó Chủ tịch Trần Anh Tú khẳng định các cầu thủ đã vượt qua rất nhiều thử thách, thậm chí cả những đau đớn về thể xác vì chấn thương. Họ đá từng trận bằng tất cả khát vọng, và đó là lý do U23 Việt Nam có được hành trình vượt ngoài mong đợi.

Điều khiến ông xúc động nhất chính là cách toàn đội đứng dậy sau thất bại sau trận gặp U23 Trung Quốc ở Bán kết để bước vào trận tranh Huy chương Đồng. “Sau bán kết, tinh thần các cầu thủ sa sút lắm. Tôi và HLV Kim Sang-sik đều nói rất rõ: chỉ cho các bạn buồn một đêm, sáng hôm sau phải đứng dậy làm lại. Ở trận tranh Huy chương Đồng, tôi không đòi hỏi thành tích, chỉ mong các bạn đá bằng tất cả ngọn lửa trong tim, để người hâm mộ và gia đình ở quê nhà được tự hào”, Phó chủ tịch Trần Anh Tú nhớ lại khoảnh khắc đặc biệt đó.

Đông đảo người hâm mộ chào đón đội tuyển U23 Việt Nam tại sân bay Nội Bài vào ngày

Trận đấu với U23 Hàn Quốc, đặc biệt là hai hiệp phụ, để lại nhiều cảm xúc nhất với Phó Chủ tịch Trần Anh Tú. Ông cho biết, nhìn 10 cầu thủ của chúng ta kiên cường chống chọi với 11 cầu thủ Hàn Quốc, thật sự rất xúc động. Chiếc thẻ đỏ của Đình Bắc là điều đáng tiếc, nhưng nó cũng vô tình trở thành chất xúc tác để các đồng đội càng gắn kết, càng chiến đấu đến cùng, để đưa trận đấu vào loạt luân lưu và giành tấm Huy chương Đồng lịch sử.

Phó Chủ tịch Trần Anh Tú nhấn mạnh: “Tấm HCĐ này không chỉ là một kết quả, mà là minh chứng cho bản lĩnh, cho sự trưởng thành của cả một thế hệ cầu thủ trẻ. Đây sẽ là nền tảng rất quan trọng cho bóng đá Việt Nam trong chặng đường phía trước”.

CAO TƯỜNG