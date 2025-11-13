Việt Nam dừng bước ở tứ kết nội dung cung 1 dây đồng đội nữ châu Á 2025

Các cung thủ của đội tuyển bắn cung Việt Nam đã thi đấu nội dung đồng đội tại giải vô địch châu Á 2025 nhưng chưa thể chạm tay vào huy chương.

Cung thủ Lộc Thị Đào của đội tuyển bắn cung Việt Nam. Ảnh: WORLD ARCHERY

Thành tích tốt nhất trong các nội dung đồng đội của đội tuyển bắn cung Việt Nam là việc đội nữ cung 1 dây lọt tới tứ kết tại giải đấu đang tranh tài ở Bangladesh. Ban huấn luyện đã bố trí đội hình 3 cung thủ thi đấu nội dung này gồm Lộc Thị Đào, Triệu Huyền Diệp và Đỗ Thị Ánh Nguyệt. Trong trận tứ kết, các cung thủ của Việt Nam để thua 0-6 trước đội Malaysia nên dừng bước.

Trong khi đó, đội nam cung 1 dây thua trận tại vòng 1 nên không giành được quyền đi tiếp. Với nội dung đồng đội cung 1 dây hỗn hợp nam nữ, Lộc Thị Đào và Lê Quốc Phong đã nỗ lực tranh tài nhưng vẫn để thua 2-6 trước đội Indonesia tại vòng 2 và phải dừng bước.

Đối với cung 3 dây, các cung thủ Việt Nam đã vào tứ kết nội dung đồng đội nam. Tại trận tứ kết, 3 tuyển thủ Nguyễn Trọng Hải, Đặng Công Đức, Dương Duy Bảo thua cuộc 231-234 trước đội nam Thái Lan nên bị loại. Tại nội dung đồng đội nữ, đội Việt Nam thua 225-235 trước đội Ấn Độ nên cũng chia tay giải. Ban huấn luyện đã chờ đợi kết quả tốt ở nội dung đồng đội nam nữ cung 3 dây, tuy nhiên 2 cung thủ Nguyễn Thị Hải Châu và Nguyễn Trọng Hải thua đáng tiếc 155-159 trước đội Ấn Độ ở tứ kết.

Như vậy, các cung thủ của Việt Nam đã kết thúc những nội dung của mình tại giải vô địch châu Á 2025. Sau đây, toàn đội trở lại tập luyện ở Hà Nội để chuẩn bị cho SEA Games 33-2025. Giải vô địch châu Á 2025 bế mạc ngày 14-11.

MINH CHIẾN