Việt Nam đã có tay vợt vô địch vòng loại Roland Garros Junior 2025

Tay vợt trẻ Lê Tiến Anh trở thành gương mặt đầu tiên của quần vợt nam Việt Nam vô địch vòng loại giải Roland Garros Junior.

Tay vợt Lê Tiến Anh đã vô địch vòng loại tại Roland Garros Junior 2025. Ảnh: VTF
Tay vợt Lê Tiến Anh đã vô địch vòng loại tại Roland Garros Junior 2025. Ảnh: VTF

Vòng loại giải Roland Garros Junior 2025 dành cho các tay vợt khu vực Đông Á, Nam Á, Đông Nam Á đã tổ chức tại Hải Nam (Trung Quốc) và bế mạc ngày 23-8.

Lê Tiến Anh là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào chung kết, giành chiến thắng trước hạt giống số 1 Dahiya (Ấn Độ) với tỉ số 2-0 (7/6, 7/5) để vô địch. Thành tích được quần vợt Việt Nam ghi nhận lần đầu tiên chúng ta có tay vợt vô địch vòng loại của giải đấu. Trước đây, Lý Hoàng Nam từng tham dự vòng loại Roland Garros Junior 2014 nhưng không chiến thắng.

Để lọt tới trận chung kết, Lê Tiến Anh đã thi đấu tốt tại vòng bảng của Bảng F. Trong trận đầu tiên, Tiến Anh thắng 2-1 trước hạt giống số 2 Ranvir Singh (Ấn Độ). Tiếp đó, tay vợt này thắng Bang John Hyun Gyum (Hàn Quốc) 2-1 và thắng Lai Tsz Ho (Hongkong, Trung Quốc) với tỷ số 2-0. Đứng đầu Bảng F, Lê Tiến Anh lọt vào bán kết gặp Liu Ian (Đài Bắc Trung Hoa) và tiếp tục thắng 2-0. Sau đó, tay vợt trẻ của Việt Nam thi đấu trận chung kết để vượt qua đối thủ Dahiya.

Ngôi vô địch giúp Lê Tiến Anh giành suất tham dự vòng thi đấu Roland Garros Junior Series từ ngày 13 tới 17-10 ở Nhật Bản. Đây là cuộc đấu để tranh suất chính thức dự Roland Garros Junior Championships 2026 tại Pháp. Chúng ta từng có Lý Hoàng Nam dự vòng đấu chính giải này năm 2015. Năm nay, Lê Tiến Anh bước vào tuổi 14.

MINH CHIẾN

Từ khóa

quần vợt Lê Tiến Anh quần vợt Việt Nam Roland Garros Junior 2025

