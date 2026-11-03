Vì sao Man United liên tục chọn sai HLV?

Từ David Moyes đến Michael Carrick, Man United trải qua nhiều lần thay đổi HLV kể từ sau khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, nhưng vẫn chưa tìm được người đủ khả năng đưa đội bóng trở lại vị thế đỉnh cao.

Carrick đối mặt nguy cơ lớn bị Man United sa thải. Ảnh: THX

Vấn đề không chỉ nằm ở những cái tên được lựa chọn, mà còn xuất phát từ cách ban lãnh đạo Man United vận hành và đưa ra quyết định.

Cuối tuần này đánh dấu tròn 40 năm ngày Sir Alex Ferguson được bổ nhiệm làm HLV trưởng Man United vào tháng 11/1986. Đó là một trong những quyết định quan trọng nhất lịch sử của đội chủ sân Old Trafford, mở ra kỷ nguyên thành công kéo dài gần ba thập kỷ.

Tuy nhiên, kể từ khi chiến lược gia người Scotland giải nghệ vào năm 2013, Man United lại liên tục gặp khó khăn trong việc tìm kiếm người kế nhiệm xứng đáng.

Michael Carrick hiện là cái tên mới nhất đối mặt với áp lực tại Manchester United. Những kết quả không như kỳ vọng khiến tương lai của nhà cầm quân người Anh trở thành chủ đề được quan tâm, trong bối cảnh “quỷ đỏ” tiếp tục trải qua giai đoạn bất ổn.

Kể từ khi Fergie chia tay Old Trafford sau khi giành 28 danh hiệu lớn trong 27 năm rưỡi dẫn dắt đội bóng, Man United đã bổ nhiệm 7 HLV chính thức. Tuy nhiên, chưa ai trong số họ đưa Quỷ đỏ trở lại ngôi vô địch Premier League hay Champions League. Cả 7 quyết định bổ nhiệm đều tồn tại những vấn đề, đặc biệt trong cách ban lãnh đạo xác định ứng viên và lựa chọn phương án cuối cùng.

David Moyes không phải lựa chọn hàng đầu

Khi David Moyes được bổ nhiệm thay thế Sir Alex Ferguson vào năm 2013, nhiều người cho rằng ông là ứng viên được người tiền nhiệm ưu tiên. Tuy nhiên, theo tiết lộ của ESPN, HLV của Everton khi đó chỉ đứng thứ bảy trong danh sách lựa chọn.

Việc bổ nhiệm Moyes được xem là quyết định mang tính cấp bách, với mong muốn tìm kiếm một nhà cầm quân am hiểu Premier League và có thể nhanh chóng tiếp quản đội bóng.

Trước đó, Man United từng liên hệ với hàng loạt tên tuổi lớn như Jurgen Klopp, Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Diego Simeone và Laurent Blanc.

Tuy nhiên, Mourinho, Ancelotti, Guardiola và Blanc đã lựa chọn những công việc khác, trong khi Klopp và Simeone không mặn mà với lời đề nghị từ đội bóng Anh.

Moyes cuối cùng được trao bản hợp đồng có thời hạn 6 năm nhưng chỉ trụ lại Old Trafford trong 10 tháng trước khi bị sa thải.

Man United sau đó bổ nhiệm Louis van Gaal, người từng dẫn dắt Ajax và Barcelona nhưng đã không làm việc ở cấp CLB trong khoảng 3 năm. Trong quá trình tìm kiếm người thay thế Moyes, Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward tiếp tục thất bại trong việc thuyết phục Simeone và Klopp.

Mourinho cũng không thành công tại Man United. Ảnh: THX

Mourinho được chọn thay vì Pochettino

Sau khi Van Gaal bị sa thải vào tháng 5/2016, Man United quyết định bổ nhiệm Jose Mourinho. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha mang về hai danh hiệu lớn, giúp đội bóng giành vị trí á quân Premier League và đạt tỷ lệ chiến thắng khoảng 58%.

Dù vậy, ESPN tiết lộ Mourinho không phải lựa chọn được tất cả lãnh đạo Man United ủng hộ. Một số quan chức cấp cao muốn hai đồng chủ tịch Joel và Avram Glazer ưu tiên Mauricio Pochettino.

Thời điểm đó, Pochettino đang xây dựng Tottenham thành một đội bóng đủ sức cạnh tranh chức vô địch Premier League và từng đưa CLB vào chung kết Champions League.

Theo ESPN, việc bổ nhiệm Mourinho một phần xuất phát từ mong muốn của gia đình Glazer trong việc tạo ra một đối trọng với Manchester City, đội bóng vừa chiêu mộ Pep Guardiola trong cùng mùa hè.

Đến năm 2018, Pochettino tiếp tục được xem là ứng viên hàng đầu thay thế Mourinho. Tuy nhiên, Man United không muốn trả khoản phí bồi thường lớn cho Tottenham. Bên cạnh đó, thành tích tích cực của Ole Gunnar Solskjaer trong vai trò HLV tạm quyền khiến ban lãnh đạo lựa chọn phương án ít tốn kém hơn.

Ten Hag và những quyết định chưa trọn vẹn

Quy trình tuyển chọn HLV của Man United có sự thay đổi vào năm 2022, sau khi Ed Woodward rời CLB và Richard Arnold tiếp quản vị trí giám đốc điều hành. Trong giai đoạn tìm kiếm người kế nhiệm Solskjaer, Man United bổ nhiệm Ralf Rangnick làm HLV tạm quyền, đồng thời tiến hành đánh giá nhiều ứng viên.

Luis Enrique, khi đó dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha, từng được xem là một lựa chọn đáng chú ý. Tuy nhiên, ông không muốn rời vị trí trước thềm World Cup 2022.

Cuộc cạnh tranh cuối cùng diễn ra giữa Erik ten Hag và Mauricio Pochettino. Pochettino có lợi thế về kinh nghiệm tại Premier League nhưng vẫn còn hợp đồng với Paris Saint-Germain. Việc bổ nhiệm chiến lược gia người Argentina có thể khiến Man United phải chi khoản phí bồi thường rất lớn.

Trong khi đó, Ten Hag được đánh giá là một nhà cầm quân giàu triển vọng sau những thành công cùng Ajax. Cuối cùng, "quỷ đỏ" quyết định lựa chọn HLV người Hà Lan.

Dù giúp đội bóng giành hai danh hiệu, Ten Hag vẫn không thể tạo ra sự ổn định lâu dài và bị sa thải vào tháng 10/2024, chỉ vài tháng sau khi ký hợp đồng mới.

Amorim không thể giải quyết bài toán tại Old Trafford

Trước khi Ten Hag bị sa thải, Man Utd từng cân nhắc nhiều phương án thay thế, trong đó có Thomas Tuchel, Kieran McKenna và Roberto De Zerbi.

Tuchel đã có nhiều cuộc trao đổi với đại diện đội bóng và theo ESPN, ông từng tiến rất gần đến việc được bổ nhiệm. Tuy nhiên, ban lãnh đạo cuối cùng quyết định tiếp tục đặt niềm tin vào Ten Hag sau chức vô địch FA Cup mùa giải 2023/2024.

Đến tháng 10/2024, khi Ten Hag không còn tại vị, Man United chuyển hướng sang Ruben Amorim, HLV trưởng Sporting CP.

Amorim cũng không thể tồn tại lâu ở Man United. Ảnh: THX

Amorim được đánh giá cao nhờ những thành công tại Bồ Đào Nha, nhưng chưa có kinh nghiệm làm việc tại Premier League. Đáng chú ý, quá trình tuyển chọn cũng diễn ra trong bối cảnh Dan Ashworth, giám đốc thể thao khi đó, rời CLB. Trước đó, Ashworth từng đề xuất Eddie Howe, HLV Newcastle United, như một phương án tiềm năng.

Dưới thời Amorim, Man United trải qua một trong những mùa giải tệ nhất lịch sử tham dự Premier League, với tỷ lệ chiến thắng chỉ khoảng 38%. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cuối cùng bị sa thải, mở đường cho Carrick tiếp quản. Carrick đã giúp Man United cán đích ở vị trí thứ ba Premier League mùa trước.

Man United vẫn chưa thay đổi cách tuyển chọn HLV

Một trong những vấn đề lớn nhất của Man United là xu hướng lựa chọn những HLV chưa có nhiều kinh nghiệm tại Premier League, thay vì ưu tiên những nhà cầm quân đã chứng minh được năng lực ở môi trường bóng đá đỉnh cao.

Kể từ thời Mourinho, đội chủ sân Old Trafford chưa bổ nhiệm một HLV nào có thành tích thực sự nổi bật tại Premier League trước khi đến CLB.

Solskjaer từng có khoảng 6 tháng dẫn dắt Cardiff City trước khi đội bóng này xuống hạng. Những lựa chọn tiếp theo như Ten Hag, Amorim và Carrick cũng không có kinh nghiệm dẫn dắt một CLB Premier League trước khi nhận nhiệm vụ tại Old Trafford.

Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh đã đạt được nhiều thành công nhờ những nhà cầm quân giàu kinh nghiệm và có triết lý bóng đá rõ ràng.

Pep Guardiola đã giúp Man City chấm dứt sự thống trị của Man United tại Ngoại hạng Anh. Ảnh: THX

Pep Guardiola giúp Manchester City chinh phục cả Premier League lẫn Champions League. Jurgen Klopp cũng đưa Liverpool lên đỉnh bóng đá Anh và châu Âu. Luis Enrique giành Champions League cùng PSG, trong khi Thomas Tuchel và Hansi Flick từng đăng quang giải đấu này với Chelsea và Bayern Munich.

Ở một hướng khác, Mikel Arteta từng bước xây dựng Arsenal thành ứng viên cạnh tranh chức vô địch Premier League.

Việc bốn HLV gần nhất của Man United đều không có kinh nghiệm dẫn dắt một đội bóng tại Premier League trước khi đến Old Trafford phản ánh những hạn chế trong chiến lược tuyển chọn nhân sự của CLB.

Sau hơn một thập kỷ kể từ ngày Sir Alex Ferguson giải nghệ, Man United vẫn loay hoay với bài toán tìm người kế nhiệm. Những lần thay đổi trên băng ghế huấn luyện chưa thể giải quyết triệt để các vấn đề tồn tại trong bộ máy điều hành.

Nếu Carrick không thể giúp đội bóng cải thiện thành tích, Man United sẽ lại đứng trước một quyết định quan trọng. Điều người hâm mộ chờ đợi không đơn thuần là một cái tên mới trên băng ghế huấn luyện, mà là một chiến lược dài hạn đủ nhất quán để đưa đội bóng trở lại quỹ đạo ổn định.

Vấn đề đặt ra là liệu Man United có đủ sức hút để thuyết phục một HLV hàng đầu tiếp quản đội bóng, đồng thời xây dựng lại sự ổn định đã mất trong nhiều năm qua?

PHẠM QUANG