VFF sáng giá, Malaysia gây sóng gió

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) góp mặt trong danh sách ba ứng viên tranh giải Liên đoàn thành viên xuất sắc hạng Kim cương tại AFC Awards Bangkok 2026. Trong khi đó, việc bóng đá Malaysia cũng được đề cử dù từng vướng bê bối gian lận hồ sơ cầu thủ đang gây nhiều tranh luận.

Theo danh sách được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố ngày 16-10, VFF cạnh tranh cùng Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc và Thái Lan ở hạng mục Liên đoàn thành viên xuất sắc – hạng Kim cương (Diamond). Đây là giải thưởng ghi nhận những đóng góp nổi bật trong công tác quản lý, tổ chức và phát triển bóng đá tại châu lục.

Việc góp mặt trong nhóm đề cử danh giá cho thấy những nỗ lực của bóng đá Việt Nam thời gian qua được đánh giá tích cực. Bên cạnh thành tích của các đội tuyển, hoạt động tổ chức giải đấu, đào tạo nhân lực và hợp tác quốc tế cũng là những yếu tố góp phần nâng cao vị thế của VFF.

VFF từng nhận giải thưởng Bóng đá trẻ cộng đồng. Ảnh: VFF

Bóng đá Việt Nam ghi dấu ấn trên nhiều mặt

Năm 2026 chứng kiến những kết quả đáng khích lệ của bóng đá Việt Nam. Đội tuyển U23 giành vị trí thứ ba tại vòng chung kết U23 châu Á, trong khi đội tuyển U17 lần đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết FIFA U17 World Cup. Những thành tích này tiếp tục khẳng định sự tiến bộ của bóng đá trẻ, đồng thời phản ánh hiệu quả từ quá trình đầu tư đào tạo.

Trước đó, tám đội tuyển quốc gia ở các cấp độ đã giành quyền tham dự vòng chung kết châu Á, cho thấy sự phát triển tương đối đồng đều của hệ thống đội tuyển. Đây là nền tảng quan trọng để bóng đá Việt Nam duy trì sức cạnh tranh trong khu vực và hướng đến những mục tiêu cao hơn.

Ở lĩnh vực tổ chức, Việt Nam tiếp tục được AFC tin tưởng giao đăng cai nhiều sự kiện quốc tế, trong đó có vòng loại Asian Cup nữ, U23 châu Á, U17 châu Á và các trận đấu thuộc AFC Women's Champions League mùa giải 2025-2026.

Việc thường xuyên tổ chức các giải đấu quốc tế giúp bóng đá Việt Nam tích lũy kinh nghiệm điều hành, nâng cao chất lượng sân bãi, hậu cần và công tác phối hợp. Các đội tuyển, CLB trong nước cũng có thêm điều kiện thi đấu, cọ xát với đối thủ quốc tế.

Song song đó, VFF tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo huấn luyện viên, trọng tài theo tiêu chuẩn AFC, mở rộng hợp tác về y học thể thao và phòng chống doping. Bóng đá nữ cũng được quan tâm thông qua những hoạt động đào tạo trẻ, nâng cao năng lực quản lý và phát triển phong trào tại địa phương.

Dù vậy, đề cử chưa đồng nghĩa với chiến thắng. Trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc và Thái Lan, hiệu quả quản trị, chất lượng hệ thống giải đấu và tính bền vững của các chương trình phát triển sẽ là những yếu tố quan trọng để AFC đưa ra lựa chọn cuối cùng.

Đội tuyển U23 giành vị trí thứ ba tại vòng chung kết U23 châu Á. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Malaysia được đề cử giữa bê bối gian lận

Bên cạnh sự ghi nhận dành cho VFF, danh sách AFC Awards Bangkok 2026 còn gây chú ý khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) được đề cử ở hạng Vàng (Gold), cùng Hong Kong (Trung Quốc) và Ấn Độ. Điều đáng nói, FAM từng vướng bê bối liên quan việc sử dụng hồ sơ giả mạo để xác nhận tư cách thi đấu của bảy cầu thủ nhập tịch. Những cầu thủ này đã góp mặt trong trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6-2025.

Tháng 9-2025, FIFA xác định FAM sử dụng tài liệu bị chỉnh sửa trong quá trình xin xác nhận điều kiện thi đấu, đồng thời đưa ra án phạt đối với liên đoàn và các cầu thủ liên quan. Đến tháng 3-2026, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) giữ nguyên kết luận vi phạm, nhưng điều chỉnh phạm vi án cấm đối với bảy cầu thủ.

Vụ việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín bóng đá Malaysia, đồng thời đặt ra câu hỏi về trách nhiệm quản lý và quy trình kiểm tra hồ sơ cầu thủ. Bởi vậy, việc FAM vẫn xuất hiện trong danh sách đề cử khiến dư luận băn khoăn về tiêu chí đánh giá của AFC.

Thực tế, giải thưởng có thể xét đến nhiều hoạt động phát triển bóng đá trong một giai đoạn, thay vì chỉ dựa trên một vụ việc kỷ luật. Tuy nhiên, với danh hiệu tôn vinh một liên đoàn xuất sắc, tính minh bạch và việc tuân thủ quy định cần được xem là những tiêu chí quan trọng.

Lễ trao giải AFC Awards lần thứ 30 dự kiến diễn ra ngày 19-11 tại Nhà hát Aksra Theatre King Power ở Bangkok, Thái Lan. Hạng mục Liên đoàn thành viên xuất sắc gồm bốn cấp: Bạch kim, Kim cương, Vàng và Ruby. Việt Nam cạnh tranh cùng Trung Quốc và Thái Lan ở hạng Kim cương, trong khi Malaysia góp mặt ở hạng Vàng.

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PHẠM QUANG