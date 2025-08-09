VFF mở thêm cổng bán vé trực tuyến giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025

Đội tuyển nữ Việt Nam đã có màn ra quân ấn tượng tại giải nữ Đông Nam Á 2025 qua chiến thắng 6-0 trước Campuchia. Từ thành công ấy, thầy trò HLV Mai Đức Chung hy vọng tiếp tục đón nhận thêm nhiều khán giả đến sân để cổ vũ cho đội nhà.

Các cô gái Việt Nam còn 2 trận đấu quan trọng ở vòng bảng, gồm trận gặp Indonesia ngày 9-8 và gặp Thái Lan ngày 12-8. Vì thế đội rất cần sự “tiếp lửa” từ người hâm mộ trên các khán đài sân Lạch Tray. Để hỗ trợ khán giả mua vé, VFF ngoài việc giữ nguyên giá vé khá thấp (50.000 đồng và 100.000 đồng), còn quyết định tạo mã QR để hỗ trợ khán giả mua vé.

Ngoài mua trực tiếp tại sân, khán giả có thể mua vé trực tuyến thông qua website https://datve.cahnfc.com, hoặc qua ứng dụng VNPAY; app VNPAY và ứng dụng ngân hàng Agribank Plus, BIDV SmartBanking, VietinBank, VietABank, HDBank, VietBank…

Để mua vé qua ứng dụng VNPAY, sau khi tải ứng dụng và đăng nhập, chọn các mục theo trình tự: Thể thao - Giải trí/ Bóng đá/ chọn giải đấu và trận đấu/ Chọn chỗ ngồi/ Nhập thông tin thanh toán/ Nhập mã khuyến mãi (nếu có) và xác nhận/ Hoàn tất thanh toán và nhận vé điện tử.

CAO TƯỜNG