VAR được áp dụng tại vòng chung kết U23 châu Á 2026

Như thông lệ ở các giải đấu thuộc VCK châu Á, cận ngày khai mạc, LĐBĐ châu Á (AFC) đã cử đại diện đến gặp gỡ các đội và phổ biến quy định, luật thi đấu mới nhất để tất cả nắm bắt.

Toàn cảnh buổi gặp gỡ.

Buổi làm việc với đội U23 Việt Nam diễn ra tại khách sạn nơi đội đang lưu trú vào sáng 3-1. Đại diện AFC đã gửi lời chúc mừng năm mới 2026 đến toàn thể ban huấn luyện và các cầu thủ, đồng thời trao tặng kỷ niệm chương xác nhận sự tham dự chính thức của đội vào giải đấu. Đội trưởng Khuất Văn Khang là người đại diện U23 Việt Nam lên nhận món quà ý nghĩa này.

Một phần quan trọng của buổi làm việc là việc đại diện AFC phổ biến các quy định về đạo đức và liêm chính trong thể thao. Các cầu thủ và ban huấn luyện được lưu ý về tầm quan trọng của việc thi đấu công bằng.

Bên cạnh đó, bộ phận Giám sát Trọng tài của AFC đã tiến hành buổi phổ biến, nhắc lại các quy tắc, luật thi đấu và những điểm các cầu thủ cần đặc biệt lưu ý trong công tác trọng tài, bao gồm cả việc sử dụng công nghệ VAR. Đây là công tác cần thiết giúp đội bóng tránh được những tình huống tranh cãi đáng tiếc.

Đại diện AFC trao tặng kỷ niệm chương xác nhận sự tham dự của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026.

Cũng trong chương trình làm việc, AFC đã tiến hành kiểm tra trang phục thi đấu chính thức của U23 Việt Nam. Quá trình kiểm tra nhằm đảm bảo tất cả các chi tiết trên trang phục – từ kích thước số áo, logo, cho đến các quy định về nhà tài trợ và marketing – đều tuân thủ tuyệt đối các quy định của AFC. Việc kiểm tra này là thủ tục bắt buộc và thường lệ trước mỗi giải đấu châu lục.

Đội U23 Việt Nam vào bảng A và sẽ đá trận ra quân ngày 6-1 gặp U23 Jordan.

CAO TƯỜNG