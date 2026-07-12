"Ước mơ sân cỏ" Cup HTV 2026 khép lại đầy cảm xúc

Sau gần một tháng tranh tài sôi nổi, Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng TPHCM "Ước mơ sân cỏ" - Cúp HTV 2026 đã chính thức khép lại vào sáng 12-7. Hai nhà vô địch ở mùa đầu tiên là U13 phường Vũng Tàu và U11 phường An Phú sau những trận chung kết đầy cảm xúc.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao quà đến học sinh tiêu biểu, hiếu học từ 32 đội tham dự giải với số tiền 64 triệu đồng. Ảnh: BẢO THÀNH

Dù ngày bế mạc và các trận chung kết diễn ra cùng thời điểm của màn so tài giữa Argentina và Thụy Sĩ ở tứ kết World Cup 2026, nhưng đã thu hút rất đông khán giả, phụ huynh đến xem và cổ vũ các trận đấu.

Ngay sau lễ bế mạc, tâm điểm của ngày hội bóng đá tuổi thơ là các trận chung kết ở hai lứa tuổi U11 và U13. Ở lứa tuổi U13, đội bóng phường Vũng Tàu đã xuất sắc vượt qua phường Phú Thạnh để đăng quang ngôi vô địch. Bàn thắng duy nhất của Nguyễn Quí ở phút 22 giúp đại diện phố biển giành chức vô địch cùng phần thưởng 50 triệu đồng. Phường Phú Thạnh nhận giải Nhì trị giá 30 triệu đồng.

Trong khi đó ở lứa tuổi U11, phường An Phú khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng thuyết phục trong trận chung kết trước phường Phú Mỹ, qua đó trở thành nhà vô địch đầu tiên của sân chơi "Ước mơ sân cỏ" HTV Cup.

Ở các trận tranh hạng Ba, phường Phú Thọ Hòa thắng xã Bình Giã 2-1 (U11), còn phường Bình Tân vượt qua phường Long Trường 3-1 (U13). Mỗi đội nhận giải thưởng 20 triệu đồng.

Không chỉ là cuộc đua đến danh hiệu, các trận đấu cuối cùng còn mang đến những hình ảnh đẹp về tinh thần fair-play, sự đoàn kết và niềm vui hồn nhiên của tuổi thơ trên sân bóng. Lễ bế mạc và trao giải cũng khép lại một mùa hè đáng nhớ của bóng đá học đường thành phố

Từ gần 80 đội bóng tham dự vòng loại đến những trận tranh tài cuối cùng tại vòng chung kết, "Ước mơ sân cỏ" HTV Cup 2026 đã thực sự trở thành ngày hội bóng đá của thiếu niên, nhi đồng TPHCM. Bên cạnh sân cỏ là sự đồng hành của gia đình, thầy cô, huấn luyện viên và người hâm mộ, tạo nên bầu không khí đầy cảm xúc của một mùa hè tuổi thơ trọn vẹn.

Nhà báo Trương Thanh Phong, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, Trưởng Ban Tổ chức, cho biết điều đáng mừng nhất không chỉ là tìm ra nhà vô địch mà còn tạo được môi trường để các em vận động, giao lưu, học hỏi và trưởng thành qua từng trận đấu, đồng thời gắn kết các gia đình bằng tình yêu bóng đá.

Theo chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, giải đấu thành công cả về hình ảnh lẫn chuyên môn. Đây là mùa giải đầu tiên sau khi TPHCM mở rộng địa giới hành chính với số lượng đội bóng tham dự đông, quy tụ các đại diện mạnh đến từ khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn.

QUỐC CƯỜNG