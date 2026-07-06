Bóng đá trong nước

“Ước mơ sân cỏ” bùng nổ giữa mùa World Cup

SGGPO

Ngày 6-7, lễ khai mạc vòng chung kết Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng TPHCM - Cúp HTV 2026 với chủ đề “Ước mơ sân cỏ” đã được tiến hành tại Trung tâm thể thao Thành Long.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM - tặng bóng thi đấu cho các cầu thủ ở lễ khai mạc - Ảnh: DƯ HẢI
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM - tặng bóng thi đấu cho các cầu thủ ở lễ khai mạc - Ảnh: DƯ HẢI

Vòng chung kết có sự tham dự của 32 đội được sàng lọc qua vòng loại từ 80 đội trên ba cụm sân. Dù vòng loại và vòng chung kết diễn ra giữa mùa World Cup 2026 nhưng không vì thế mà các trận đấu của giải kém nhiệt với tính chất sôi nổi, hào hứng thường thấy ở bóng đá trẻ.

Tham dự vòng loại có 80 đội, chọn ra 32 đội gồm 16 đội U11 và 16 đội U13 có thành tích tốt nhất, tiếp tục tranh tài ở vòng chung kết. Các trận đấu của vòng chung kết diễn ra tại Trung tâm thể thao Thành Long từ ngày 6 đến 12-7.

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Ban tổ chức chào mừng và chụp hình lưu niệm cùng các đội tham dự vòng chung kết. Ảnh: DƯ HẢI

Lễ khai mạc diễn ra vào sáng 6-7 thu hút hơn 300 cầu thủ cùng khán giả đã góp phần tạo nên không khí lễ hội sôi động của bóng đá trẻ. Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng đã lập tức bước vào tranh tài. Trong đó, trận khai mạc giữa đội U13 phường Bình Tân và U13 phường Bảy Hiền đã diễn ra đầy sôi nổi và kết thúc với tỷ số hòa 2-2.

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Ảnh: NGUYÊN KHÔI
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Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Tham gia giải đấu, các cầu thủ học cách làm việc nhóm, thấu hiểu và tôn trọng đồng đội, từ đó hình thành những kỹ năng quan trọng như lắng nghe, hợp tác, giao tiếp hiệu quả. Các cầu thủ nhí đã thể hiện được sự đoàn kết cũng như nét hồn nhiên trẻ thơ với những chia sẻ về đồng đội vô cùng bất ngờ.

Các trận đấu của vòng chung kết được truyền hình trực tiếp trên HTV Thể thao, HTV3, HTV4 và các nền tảng số thuộc hệ sinh thái HTV.

QUỐC CƯỜNG

Từ khóa

U13 HTV4 U11 HTV3 Bảy Hiền HTV Thể thao World Cup 2026 Vòng chung kết Teamwork HTV

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