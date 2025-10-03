Ứng viên thăng hạng V-League thoát thua ở phút bù giờ

Ứng viên thăng hạng Bắc Ninh đã giành lại 1 điểm đầy kịch tính trước đội Trẻ PVF-CAND trong trận hòa 3-3 thuộc vòng 3 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026, diễn ra vào tối 3-10.

Niềm vui của cựu tuyển thủ Nguyễn Hải Huy khi ghi bàn cho Bắc Ninh

Trên sân PVF, đội khách Bắc Ninh ba lần bị đặt vào thế rượt đuổi. Chủ nhà Trẻ PVF-CAND mở tỷ số từ rất sớm nhờ pha dứt điểm của Nguyễn Như Tuấn ở phút thứ 5. Đến phút 9, Nguyễn Hải Huy lập công gỡ hòa 1-1 cho đội khách. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Bắc Ninh tiếp tục để lộ nhiều khoảng trống, tạo điều kiện cho Joseph Shaqkeem nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 25.

Trước khi hiệp một khép lại, Hải Huy hoàn tất cú đúp ở phút 34, đưa trận đấu về thế cân bằng. Nhưng sang hiệp hai, Trẻ PVF-CAND tiếp tục cho thấy sự hiệu quả trong các pha phản công. Phút 49, Trịnh Quang Trường ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2, đưa đội chủ nhà lần thứ ba vươn lên dẫn trước.

Phải đến phút bù giờ cuối cùng (90+7), Trần Văn Trung mới ghi bàn gỡ hòa cho Bắc Ninh, giúp đội khách tránh khỏi thất bại. Đây là trận đấu mà hàng thủ Bắc Ninh để lộ nhiều sai sót, trong khi các trụ cột ở tuyến trên phải rất nỗ lực để cứu vãn thế trận.

Quy Nhơn United có chiến thắng đầu tiên tại mùa giải 2025-2026

Trận hòa này khiến Bắc Ninh rơi xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 5 điểm, tạm kém nhóm top 3 một điểm sau 3 vòng đấu.

Ở các trận đấu khác, Quảng Ninh đã có chiến thắng quan trọng 2-1 trước đội Thanh Niên TPHCM. Dù bị dẫn trước từ phút thứ 5 sau bàn thắng của Trần Đắc Lộc, Quảng Ninh gỡ hòa nhờ pha phản lưới của Trần Mạnh Hùng ở phút 26. Đến phút 65, Nghiêm Xuân Tú ghi bàn ấn định chiến thắng cho đội bóng đất Mỏ.

Trong khi đó, Quy Nhơn United có chiến thắng đầu tiên tại mùa giải khi vượt qua Long An với tỷ số 4-1. Với kết quả này, đội bóng Bình Định tạm vươn lên nhóm giữa bảng với 4 điểm, trong khi Long An tụt xuống vị trí thứ 8 với 3 điểm sau 3 trận.

HỮU THÀNH