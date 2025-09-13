Ứng dụng AI đã bắt đầu thực hiện thu nhận dữ liệu VĐV ở 4 đội tuyển thể thao quốc gia

Bắn súng là 1 trong những đội tuyển được thí điểm sử dụng ứng dụng AI thu thập dữ liệu VĐV trong thời điểm hiện tại. Ảnh: MINH MINH

Từ tháng 7-2025, Bộ VH-TT-DL và Cục TDTT Việt Nam bắt tay vào thực hiện thí điểm sử dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đối với công tác huấn luyện chuyên môn các đội tuyển thể thao quốc gia. 4 đội tuyển được thí điểm sử dụng ứng dụng công nghệ AI gồm bắn cung, bắn súng, quyền Anh (boxing) và taekwondo. Khi thông báo về công tác này, đơn vị cung cấp ứng dụng AI cho biết bước đầu xây dựng dữ liệu làm nền tảng cơ sở cho thể thao Việt Nam và các đội tuyển quốc gia.

Ngày 12-9 vừa qua, lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam làm việc cùng đơn vị thực hiện ứng dụng AI đưa ra đánh giá công việc đã thực hiện tại 4 đội bắn cung, bắn súng, quyền Anh (boxing) và taekwondo. Đến lúc này, việc thu thập dữ liệu cơ sở ban đầu của VĐV tại 4 đội tuyển trên đã thực hiện. Theo tìm hiểu, các chỉ số cá nhân và chỉ số chuyên môn khi tập luyện từng tuyển thủ được tích hợp vào ứng dụng AI.

Sau khi có dữ liệu sơ bộ, các bên xây dựng bước tiếp theo để trí tuệ nhân tạo có các dữ liệu đối với tâm lý trong tập luyện. Ngoài ra, việc cần bổ sung thêm thiết bị đo các chỉ số cũng được trao đổi để từng ban huấn luyện có chi tiết thêm về chuyên môn.

Cũng liên quan tới ứng dụng công nghệ trong huấn luyện thể thao, Tùy viên Văn hoá, Giáo dục, Thể thao Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam - ông Arnaud Pannier đã làm việc cùng Cục TDTT Việt Nam ngày 11-9 và thông báo phần mềm phần mềm chuyên biệt quản lý dữ liệu thể thao MyCoach Pro đang hoàn thiện Việt hóa nội dung để chính thức bàn giao cho phía Việt Nam ngày 20-9. Sau đó, ngành thể thao sẽ phổ cập tới các đội tuyển thể thao quốc gia từ cuối tháng 9 năm nay.

Đây là một trong những trang bị về công nghệ thông tin giúp các ban huấn luyện đội tuyển thể thao quốc gia ghi nhận dữ liệu VĐV trong quá trình tập huấn để có những phân tích hỗ trợ chuyên môn phù hợp.

MINH CHIẾN