UEFA thay đổi lập trường với Israel, có thể gây xung đột với FIFA

UEFA đang dự định bỏ phiếu về việc cấm Israel tham gia các giải đấu của mình trước World Cup 2026, với nhiều lãnh đạo cấp cao ủng hộ quyết định này. Điều này sẽ thử thách cả FIFA.

Đội tuyển bóng đá Israel

Tin từ báo Anh cho biết, UEFA đang nỗ lực triệu tập cuộc họp ủy ban điều hành "càng sớm càng tốt" để quyết định đình chỉ tư cách liên đoàn thành viên Israel do chiến sự ở Gaza. Hành động này diễn ra sau khi một hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi các cơ quan bóng đá "đình chỉ Israel khỏi các sự kiện bóng đá quốc tế, như một phản ứng cần thiết để giải quyết cuộc xung đột đang diễn ra ở lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

Lý do chính khiến UEFA và FIFA chưa hành động là vì các cơ quan bóng đá thường không thích thể hiện lập trường về các vấn đề địa chính trị và xung đột, vì sợ phải phán xử các tình huống tương tự trên thế giới. Họ dựa trên ý tưởng các đội tuyển quốc gia đại diện cho đất nước, lãnh thổ chứ không phải chính phủ hiện tại.

Trường hợp của Israel cũng có khác với Nga, vì khởi nguồn là các quốc gia từ chối cử đội tuyển thi đấu hồi vòng loại World Cup năm 2022, buộc các cơ quan quản lý bóng đá phải quyết định và đưa ra Tòa án Trọng tài Thể thao. Trong khi đó với Israel, các quan điểm chính trị vẫn chưa đồng nhất và điều đó dẫn đến những liên đoàn bóng đá quốc gia cũng khó đưa ra quyết định giống nhau.

Đây cũng là lý do mà quyết định của UEFA có thể gây xung dột với FIFA, tổ chức đứng đầu bóng đá thế giới chưa có động thái gì về vấn đề Israel. Nếu UEFA cấm mà FIFA không, Israel vẫn có thể thi đấu vòng loại World Cup 2026. Điều này có thể dẫn đến một vụ kiện tại tòa thể thao.

Israel dự kiến thi đấu sân khách với Na Uy ngày 11-10 và sau đó với Italy ngày 14-10 trong khuôn khổi vòng loại World Cup. Một số cầu thủ Na Uy được biết có cảm xúc mạnh mẽ về việc đối đầu Israel trong chiến thắng 4-2 hồi tháng 3. Liên đoàn Na Uy đã công bố sẽ quyên góp doanh thu từ trận đấu cho viện trợ nhân đạo ở Gaza, nhưng giờ có khả năng trận đấu không diễn ra.

Israel là thành viên UEFA từ 1994, do các quốc gia thuộc Liên đoàn Bóng đá Châu Á từ chối thi đấu với họ dù thời điểm đó, họ thuộc bóng đá châu Á. Hiện Israel đang xếp thứ ba ở bảng I vòng loại World Cup 2026, kém 6 điểm so với dẫn đầu Na Uy và bằng điểm với Italy dù thi đấu nhiều hơn một trận.

LONG KHANG