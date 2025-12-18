Con trai Ibrahimovic được cùng AC Milan dự Siêu cúp Italy

Cựu ngôi sao Zlatan Ibrahimovic có thể tự hào khi nhưng cậu con trai 19 tuổi của anh, Maximilian đã được AC Milan triệu tập vào đội hình dự Siêu cúp Italy tại Saudi Arabia.

Maximilian Ibrahimovic là một trong 6 cầu thủ từ đội dự bị vào đội hình Milan dự Siêu cúp Italy.

Maximilian Ibrahimovic là một trong 6 cầu thủ từ đội dự bị của Milan cùng đội một đến Saudi Arabia trong bối cảnh danh sách chấn thương của CLB ngày càng nối dài. “Họ có kỹ năng tốt”, HLV Massimiliano Allegri của Milan cho biết hôm thứ Tư. “Tôi muốn tưởng thưởng cho những gì họ đang làm trong tập luyện”.

Ibrahimovic “con” có thể ra mắt ở một trong hai trận đấu của Rossoneri tại Saudi Arabia. Milan, á quân Coppa Italia, sẽ đối đầu với nhà vô địch Serie A, Napoli vào thứ Năm. Đội vô địch Coppa Italia, Bologna sẽ chạm trán với á quân Serie A, Inter Milan vào ngày hôm sau, và trận chung kết sẽ diễn ra vào thứ Hai. Vì vậy Zlatan - người đã ghi 93 bàn thắng trong 163 lần ra sân trong 2 giai đoạn khoác áo Milan, giành được 2 chức vô địch Serie A và Siêu cúp Italy - có thể hy vọng một thành viên khác của gia đình Ibrahimovic có thể nâng cao chiếc cúp vô địch cùng AC Milan.

Milan đã giành Siêu cúp Italy lần thứ 8 ở mùa giải trước, đánh bại Inter trong trận chung kết để chấm dứt chuỗi 3 chức vô địch liên tiếp của Nerazzurri. Napoli đã 2 lần vô địch giải đấu này - vào năm 1990 và 2014. Bologna, đội đã chấm dứt 51 năm chờ đợi một danh hiệu lớn với Coppa Italia, chưa bao giờ nâng cao Siêu cúp.

Trong số 4 đội, chỉ có Inter giành chiến thắng vào cuối tuần, khi đánh bại Genoa để vươn lên dẫn đầu Serie A, sau khi Milan và Napoli đều mất điểm. Milan bị Sassuolo cầm hòa 2-2, và đây là đội bóng mới lên hạng thứ 3 mà họ không thể đánh bại mùa này, sau thất bại bất ngờ trên sân nhà trước Cremonese trong ngày khai mạc và trận hòa với Pisa. “Chúng ta nên tức giận nhưng không nên nản lòng”, Allegri nói.

Mặc dù gặp khó khăn trước các câu lạc bộ mới lên hạng, Milan vẫn đánh bại được các đội khác trong tốp 4 mùa này, bao gồm cả Napoli. “Ngày mai là một trận đấu khác, đó là một trận đấu loại trực tiếp mà mục tiêu là vào chung kết’, Allegri nói. “Napoli là một đội rất mạnh và họ sẽ rất tức giận sau trận thua trước Udinese. Khi gặp khó khăn, Antonio Conte luôn biết cách phát huy tối đa khả năng của các đội bóng”.

PHI SƠN