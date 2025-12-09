Pulisic vừa khỏi bệnh cúm đưa Milan trở lại ngôi đầu

Christian Pulisic giúp AC Milan lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước Torino.

Pulisic thay Davide Bartesaghi ở phút 66 và ghi bàn thắng chỉ sau 1 phút có mặt trên sân để gỡ hòa 2-2. Ngôi sao người Mỹ, người vừa trải qua bệnh bị cúm, ghi bàn thắng quyết định ở phút 77 giúp AC Milan hoàn thành màn lội ngược dòng thắng 3-2 tại Torino. “Hai ngày trước, tôi gần như kiệt sức, hôm nay tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều. Tôi rất vui khi được đến đây để giúp đỡ đội bóng”, Pulisic chia sẻ với Sky Sports Italia sau trận đấu. “Hôm qua, chúng tôi không biết liệu tôi có thể ra sân hay không, nhưng sáng nay tôi đã cảm thấy tốt hơn nhiều. Tôi hài lòng với các bàn thắng, nhưng điều quan trọng là đội phải giành chiến thắng ở những thời điểm quan trọng”.

Những chiến thắng vào cuối tuần của các đối thủ cạnh tranh chức vô địch như Napoli và Inter Milan khiến Milan tụt xuống vị trí thứ 3, đồng nghĩa với việc đội cần giành trọn 3 điểm để trở lại ngôi đầu. Tuy nhiên, Milan đã bị dẫn trước 2-0 chỉ sau 17 phút sau khi Torino có bàn thắng của Nikola Vlasic và quả phạt đền của Duvan Zapata ở đầu trận. Nhưng Adrien Rabiot mở màn cuộc lội ngược dòng cho Milan bằng một cú sút xa ngoạn mục từ khoảng cách 35 mét, trước khi Pulisic vào sân và lập cú đúp. Milan cân bằng điểm số 31 với Napoli, nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại, qua đó vươn lên dẫn đầu.

“Chúng tôi cũng phải khen ngợi đội ngũ y tế vì Pulisic đã rất yếu, nhưng cậu ấy đã đến và giúp đỡ chúng tôi rất nhiều”, trợ lý HLV Marco Landucci phát biểu sau trận đấu. Ông thay thế HLV trưởng Massimiliano Allegri, người đang bị cấm chị đạo. “Pulisic là một cầu thủ mạnh mẽ, cậu ấy rất điềm tĩnh trong phòng thay đồ, nhưng trên sân, cậu ấy rất hung dữ và trước khung thành, cậu ấy là một tay săn bàn cừ khôi”.

Ở các diễn biến khác. Genoa đã giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại Serie A lần đầu tiên sau gần 2 năm, khi bàn thắng muộn của Brooke Norton-Cuffy ấn định chiến thắng 2-1 trên sân Udinese. Bàn thắng quyết định ở phút 83 là bàn thắng đầu tiên của tuyển thủ U21 Anh cho CLB kể từ khi chuyển đến từ Arsenal năm ngoái. Kết quả này đến sau quả phạt đền ở phút 34 của Ruslan Malinovskyi, đưa Genoa vươn lên dẫn trước, và bàn gỡ hòa ở phút 65 của Jakub Piotrowski.

Kết quả này tiếp tục củng cố đà hồi sinh của Genoa dưới thời tân HLV Daniele De Rossi. Đội bóng bất bại trong 4 trận gần nhất, với 8 điểm giành được kể từ khi cựu tiền vệ của Roma lên nắm quyền, Genoa lên vị trí thứ 14. Udinese vẫn xếp trên với 3 bậc với 18 điểm.

Ở vị trí cuối bảng, quả phạt đền của Adrian Benedyczak đã giúp Parma giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân Pisa. Tiền đạo người Ba Lan ghi bàn ở phút thứ 40, giúp Parma vươn lên dẫn trước 4 điểm so với nhóm xuống hạng. M’Bala Nzola đã có 3 lần suýt chút nữa ghi bàn cho đội chủ nhà trong hiệp 2. Tuy nhiên, trận đấu của anh trở nên tồi tệ hơn trong những phút bù giờ khi anh nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha đá phạt đền vô ý với Mandela Keita. Kết quả này khiến Pisa đứng thứ 3 từ dưới lên với 10 điểm sau 14 trận.

PHI SƠN