Roma đánh bại Como thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu

Wesley Franca ghi bàn thắng duy nhất giúp AS Roma đánh bại Como 1-0.

Tân binh từ Flamengo, Franca đã mang về bàn thắng mở tỷ số xứng đáng cho Roma ở phút thứ 60 bằng cách nhận đường chuyền của Matias Soule và tung cú sút thấp hiểm hóc vào góc xa khung thành. Roma đã chấm dứt chuỗi trận tệ hại gần đây và vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Como vẫn đứng thứ 7, kém 6 điểm so với Roma. Đây là thất bại thứ 2 liên tiếp của đội bóng Cesc Fabregas, mặc dù cả 2 trận thua đều trước các đội bóng xếp trên họ trên bảng xếp hạng.

Giallorossi đang chịu áp lực sau 2 trận thua liên tiếp 0-1 ở Serie A trước Napoli và Cagliari, mặc dù họ đã trở lại đúng hướng ở Europa League với chiến thắng 3-0 trước Celtic hôm thứ Năm. HLV Gasperini bảy tỏ sự rất hài lòng trên Sky Sport Italia: “Không nghi ngờ gì nữa, Soule đã có một màn trình diễn tuyệt vời, nhưng tối nay tôi khó có thể tìm được ai chơi không tốt. Cả 2 đội đều có màn trình diễn tốt, nếu không thì bạn sẽ không thấy được cường độ như thế này, một cuộc chiến mà mỗi bên đều cố gắng giành chiến thắng bằng thế mạnh của mình. Nếu bạn để Como có khoảng trống phản công, họ có thể gây nguy hiểm bằng tốc độ của họ. Tôi nghĩ đây là trận đấu hay nhất mà chúng tôi có được trên sân nhà mùa này, vì vậy tôi rất vui vì người hâm mộ đã có thể thưởng thức trận đấu”.

Roma hiện đã dẫn trước 9 lần ở Serie A mùa giải này và đều giành chiến thắng, trong khi tất cả các trận thua của họ đều có tỷ số 1-0. Roma có hàng phòng ngự chắc chắn nhất giải đấu, chỉ để thủng lưới 8 lần trong 15 vòng đấu. “Chúng tôi đã chơi chắc chắn kể từ đầu mùa giải và ngay cả khi thua, đó cũng thường là những trận đấu rất sít sao. Đây là đặc điểm và sức mạnh của chúng tôi”, Gasperini nhận xét. “Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, chúng tôi cũng đã tạo ra nhiều cơ hội hơn, và tối nay chúng tôi có nhiều cơ hội hơn hẳn Como. Chúng tôi nguy hiểm hơn nhiều và lẽ ra tỷ số có thể đậm hơn. Chúng tôi vẫn còn thiếu sót ở khâu dứt điểm và đường chuyền cuối cùng, nhưng toàn đội đã tạo ra rất nhiều cơ hội và chơi rất chất lượng”.

Kết quả này giúp Roma củng cố vị trí thứ 4, thu hẹp khoảng cách xuống còn 3 điểm so với đội đầu bảng Inter. Liệu Roma có thể cạnh tranh chức vô địch Serie A mùa này hay có những đội bóng khác mạnh hơn nhiều? Gasperini đáp lại: “Đó là một quan điểm dễ hiểu, nhưng các cầu thủ này đã cống hiến hết mình. Về lý thuyết, có những cầu thủ mạnh hơn ở các đội khác, nhưng liệu họ có cùng tinh thần, cùng đạo đức nghề nghiệp và sự tham gia như chúng tôi không? Hiện tại, chúng tôi là một đội bóng tốt. Chúng tôi đang nỗ lực để trở nên tốt hơn, tôi đã thấy trong các trận đối đầu, kể cả trận tối nay, rằng không ai dễ dàng khi đối đầu với chúng tôi. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục duy trì tinh thần này”.

