Rasmus Hojlund kiến tạo và tự mình ghi bàn giúp Napoli đánh bại AC Milan 2-0 để vào chung kết Siêu cúp Italy.

Cả Milan và Napoli đều đang phải đối mặt với nhiều vấn đề chấn thương, nhưng Napoli chào đón sự trở lại của Romelu Lukaku trong đội hình lần đầu tiên kể từ khi anh bị rách cơ hồi tháng 8. Ngôi sao người Bỉ chỉ ngồi trên băng ghế dự bị, và được nhìn thấy ăn mừng cả 2 bàn thắng. Napoli vươn lên ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp. Thủ môn Mike Maignan của Milan đã chạm được đầu ngón tay vào đường chuyền thấp của Hojlund nhưng chỉ đẩy bóng vào đúng vị trí của David Neres, người dễ dàng đệm bóng vào lưới ở cột dọc phía sau. Hojlund sau đó tự mình ghi bàn ở phút 64 với một cú sút chéo góc sau một đường chuyền thông minh từ Leonardo Spinazzola.

HLV Antonio Conte nhắc lại những khó khăn mà Napoli đang phải vượt qua để tiến vào trận chung kết Siêu cúp Italy. Nhà vô địch Serie A không có tâm trạng tốt nhất khi bước vào trận đấu ở Riyadh (Saudi Arabia), sau 2 trận thua liên tiếp ở Champions League trước Benfica và trước Udinese ở Serie A. “Khi bạn thi đấu cứ 3 ngày một trận với rất ít cầu thủ sẵn sàng, thì việc gặp phải một số trở ngại là điều không thể tránh khỏi”, Conte nói với Sport Mediaset. “Đó là những gì đã xảy ra tuần trước và hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai. Chúng tôi muốn thể hiện một màn trình diễn mạnh mẽ trước một đội bóng tuyệt vời với đầy những cầu thủ tài năng. Tôi rất vui vì các cầu thủ đã cho thấy họ muốn cạnh tranh cho chiếc cúp này”.

HLV Antonio Conte hài lòng khi Napoli vượt qua khó khăn để tiến vào chung kết Siêu cúp Italy.

Conte đã thực hiện một số thay đổi để đưa những cầu thủ mới vào sân, và đẩy Eljif Elmas lên vị trí cao hơn. Ông bày tỏ ngưỡng mộ tinh thần chiến đấu của Napoli: “Thể lực của chúng tôi vẫn ổn. Chúng tôi đã phải trả giá cho những chiến thắng gần đây, khi bị kiệt sức trong trận đấu với Benfica và trong hiệp 2 với Udinese, nhưng hôm nay chúng tôi đã thi đấu rất tốt với tư cách là một tập thể. Khi chúng tôi làm việc hiệu quả như một đội, bất kể ai ra sân, thì chúng tôi sẽ cạnh tranh được. Chúng ta phải tiếp tục như thế này trong thời gian tới. Tôi luôn dự đoán đây sẽ là một mùa giải khó khăn, nhưng tôi không ngờ lại có nhiều chấn thương đến vậy”.

Lukaku đã trở lại băng ghế dự bị lần đầu tiên kể từ khi bị rách cơ trong một trận giao hữu trước mùa giải. Liệu anh có thể đá cặp với Hojlund trong tương lai thay vì chỉ là những lựa chọn thay thế cho nhau? “Trước hết, chúng ta hãy cố gắng để Romelu hồi phục hoàn toàn”, Conte trả lời. “Cậu ấy là một cầu thủ rất quan trọng đối với chúng tôi, với rất nhiều kinh nghiệm. Chỉ cần có cậu ấy trên băng ghế dự bị thôi cũng đã rất quan trọng rồi. Tôi hy vọng chúng ta còn nhiều trận đấu nữa, để cả 2 đều có cơ hội ra sân. Chúng tôi đang làm những gì cần làm, có những cầu thủ đang thích nghi với các vai trò khác nhau, vì vậy tôi nhận được phản hồi tích cực từ mọi người”.

Napoli sẽ chờ để biết đối thủ, gặp Inter Milan hoặc Bologna, trong trận chung kết dự kiến ​​diễn ra vào tối thứ Hai tại Riyadh. “Chúng tôi chỉ muốn vào chung kết để có cơ hội tranh giành chiếc cúp. Chúng tôi biết cả hai đối thủ tiềm năng đều rất mạnh”, Conte nói.

