Atalanta đang trỗi dậy thách thức đội đầu bảng Inter Milan

Atalanta đang hồi sinh dưới quyền HLV Raffaele Palladino sẽ là một thách thức lớn đối với đội đầu bảng Inter Milan trong chuyến làm khách tại Bergamo vào tối Chủ nhật, trước khi họ được mong chờ làm xáo trộm nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng Serie A.

HLV Raffaele Palladino giúp Atalanta hồi sinh và sẵn sàng thách thức Inter Milan vào tối Chủ nhật.

Kể từ khi HLV Palladino thay thế Ivan Juric bị sa thải tháng trước, Atalanta đã tìm lại được phong độ đỉnh cao, bằng chứng là cách họ đánh bại Eintracht Frankfurt và Chelsea tại Champions League. Atalanta hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng 36 đội tại Champions League, bằng điểm với 2 đội bóng giàu có Paris Saint-Germain hay Man.City, và giờ họ đang hướng đến vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng Serie A. Chiến thắng nghẹt thở trước Genoa cuối tuần trước đã giúp Atalanta trở lại nửa trên bảng xếp hạng Serie A, và chỉ còn cách vị trí dự cúp châu Âu 3 điểm.

“Đó không phải là một trong những màn trình diễn tốt nhất của chúng tôi nhưng hôm nay chiến thắng mới là điều quan trọng”, Palladino nói sau chiến thắng trước Genoa, trận thắng thứ 6 trong 8 trận ông cầm quân ở đội bóng mới trên mọi đấu trường. “Ba điểm đó vô cùng quan trọng đối với chúng tôi để duy trì chuỗi trận thắng, và giúp chúng tôi leo lên vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng”.

Trận đấu hôm Chủ nhật tại Bergamo là khởi đầu 3 trận đấu của Atalanta trước các đối thủ trực tiếp tranh suất dự Champions League. Thầy trò Palladino sau đó sẽ tiếp đón Roma, đội đang đứng thứ 4 với 8 điểm hơn Atalanta vào đầu năm mới (ngày 3-1), trước khi có chuyến đi ngắn đến Bologna, đội chỉ kém 5 điểm so với tốp 4. “Chúng tôi đang tiếp tục chinh phục ngọn núi mà một tháng trước dường như là điều không thể”, Palladino chia sẻ thêm. “Hãy tận hưởng khoảnh khắc này bởi vì chúng ta có 3 trận đấu lớn sắp tới và chúng ta có thể bước vào trận đấu với tinh thần đúng đắn”.

Tuy nhiên, HLV Palladino sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo chủ chốt Ademola Lookman và hậu vệ Odilon Kossounou, những người đang đại diện cho Nigeria và Bờ Biển Ngà tại Cúp bóng đá châu Phi.

Trong khi đó, Inter đang dẫn đầu bảng xếp hạng với khoảng cách một điểm trước đối thủ cùng thành phố AC Milan - đội sẽ tiếp đón Verona vào Chủ nhật - trong khi hơn 2 điểm so với nhà đương kim vô địch Napoli, đội có chuyến làm khách khó khăn đến sân của Cremonese… Nhưng Inter vừa có chuyến đi đến Saudi Arabia để tham dự Siêu cúp Italy nhưng không thành công, giải đấu mà Napoli đã giành chiến thắng. HLV Cristian Chivu của Inter cũng mất Ange-Yoan Bonny vì chấn thương đầu gối gặp phải trong buổi tập, cầu thủ người Pháp gia nhập danh sách chấn thương cùng với Denzel Dumfries, Franceco Acerbi và Hakan Calhanoglu.

PHI SƠN