Kế hoạch tổ chức trận đấu Serie A tại Australia bị hủy bỏ do điều kiện của AFC

Một đề xuất tổ chức trận đấu Serie A giữa AC Milan và Como tại Perth, Australia đã bị hủy bỏ, giải đấu số 1 Italy và Chính quyền Tây Australia cho biết hôm thứ Hai, do các hạn chế và điều kiện bóng đá do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) áp đặt.

Trận đấu Serie A giữa AC Milan và Como tại Perth (Australia) đã bị hủy bỏ.

Trận đấu dự kiến ​​sẽ trở thành trận đấu lớn đầu tiên của một giải đấu quốc nội châu Âu được tổ chức bên ngoài quốc gia sở tại, nhưng giờ sẽ không diễn ra do rủi ro tài chính và những rắc rối vào phút cuối. “Trước sự leo thang của các yêu cầu không thể chấp nhận được từ AFC trong vài giờ qua đối với Liên đoàn bóng đá Australia và do đó là Chính quyền Tây Australia và Serie A, việc tổ chức trận đấu Milan - Como tại Perth vào ngày 8-2 đã trở nên bất khả thi”, Chủ tịch Serie A, Ezio Simonelli cho biết trong một tuyên bố.

Liên đoàn bóng đá Italy trước đó đã chấp thuận yêu cầu của Serie A về việc dời trận đấu tháng 2 do sân San Siro không thể sử dụng được vì nơi đây tổ chức lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Milano-Cortina, và UEFA miễn cưỡng cho phép trận đấu diễn ra. Bên cạnh những lý do thực tế, Serie A coi trận đấu ở Australia là cơ hội để quảng bá sản phẩm của mình ra nước ngoài, và tin rằng bóng đá nên học theo tấm gương của các môn thể thao khác như đua xe đạp, NFL và NBA.

Tuy nhiên, kế hoạch gặp trở ngại khi AFC lần đầu tiên đưa ra các điều kiện, bao gồm việc họ phải chịu trách nhiệm bổ nhiệm trọng tài, mặc dù vào ngày 18-12, Serie A cho biết tình hình đã được giải quyết. Việc Serie A hủy bỏ trận đấu diễn ra 2 tháng sau khi La Liga hủy bỏ kế hoạch tổ chức trận đấu giữa Barcelona và Villareal tại Miami (Mỹ) sau các cuộc biểu tình của các cầu thủ và người hâm mộ ở Tây Ban Nha.

Milan và Como cách nhau chưa đến một giờ đồng hồ. Trận đấu ngày 8-2 hiện vẫn chưa xác định được chuyển đến địa điểm nào.

PHI SƠN