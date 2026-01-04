Ngày trở về Gasperini thất bại của Gasperini

HLV Gian Piero Gasperini trở lại Bergamo đã kết thúc bằng thất bại khi AS Roma của ông để thua đội bóng cũ Atalanta 0-1 tại Serie A vào thứ Bảy. Giorgio Scalvini ghi bàn thắng duy nhất ở phút thứ 12 và Atalanta vươn lên vị trí thứ 8.

Đây là trận đấu đầu tiên của Gasperini gặp Atalanta kể từ khi ông rời đi vào mùa hè sau 9 mùa giải dẫn dắt đội bóng, trong đó ông đã biến đội bóng Bergamo thành một ứng cử viên hàng đầu ở Italy và châu Âu. Atalanta đã gặp khó khăn kể từ khi ông ra đi và hiện đã có nhà cầm quân thứ 2 sau Gasperini. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã vươn lên dẫn trước ở phút thứ 12 khi Scalvini ghi bàn từ một quả phạt góc. Gianluca Scamacca tưởng rằng mình đã nhân đôi cách biệt cho Atalanta ở phút thứ 28 nhưng bàn thắng bị từ chối sau một thời gian dài xem lại video, vì tiền đạo của đội chủ nhà bị cho là việt vị ngay từ đầu pha bóng.

Roma lẽ ra có thể san bằng điểm số với Inter Milan ở vị trí thứ 2 nếu giành chiến thắng, nhưng thay vào đó họ lại bằng điểm với Juventus, đội bóng đã vươn lên vị trí thứ 4 dù bị đội khách đang đứng trước nguy cơ xuống hạng Lecce cầm hòa bất ngờ 1-1. Juventus chiếm ưu thế và tạo ra nhiều cơ hội nhưng Lecce mới là đội bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút bù giờ hiệp một. Nhưng Juventus đã gỡ hòa gần như ngay lập tức sau giờ nghỉ giải lao khi Weston McKennie đón đường chuyền và lao vào khu vực cấm địa, ngay trước khung thành, khống chế đường chuyền trả lại từ Kenan Yıldız rồi dứt điểm tung lưới. Đây là bàn thắng đầu tiên của McKennie tại Serie A mùa này, mặc dù tuyển thủ Mỹ đã ghi 2 bàn tại Champions League.

Jonathan David đá hỏng phạt đền khiến Juventus bị Lecce cầm hòa 1-1 trên sân nhà.

Juventus có cơ hội vươn lên dẫn trước khi được hưởng quả phạt đền sau khi tiền vệ Mohamed Kaba của Lecce dùng tay cản phá cú sút của Jonathan David. David bước lên thực hiện quả phạt đền nhưng cú sút của tiền đạo người Canada đi quá thẳng và yếu, bị thủ thành Falcone cản phá. David suýt chút nữa đã chuộc lỗi ở những phút cuối nhưng cú sút mạnh mẽ của anh vẫn bị Falcone cản phá xuất sắc. Yıldız cũng sút trúng cột dọc ở những phút bù giờ cuối cùng khi Juventus liên tục tấn công khung thành.

Genoa hòa Pisa 1-1 trong một cuộc chiến trụ hạng mà cả 2 đội đều không hài lòng. Tiền vệ Mehdi Leris của Pisa đã ghi bàn gỡ hòa trong một tình huống hỗn loạn vào cuối hiệp một, san bằng tỷ số sau bàn thắng tuyệt đẹp của Lorenzo Colombo. Genoa, đội đang đứng ngay trên của nhóm rớt hạng, hiện hơn 3 điểm so với Pisa và Hellas Verona. Hellas Verona đã chơi ít hơn hai đội kia 2 trận.

Como củng cố vị trí thứ 6 sau khi Lucas Da Cunha ghi bàn thắng từ chấm phạt đền giúp họ thắng Udinese 1-0. Parma hơn khu vực xuống hạng 6 điểm sau trận hòa 1-1 trên sân của Sassuolo, đội bóng đang ở giữa bảng xếp hạng.

PHI SƠN