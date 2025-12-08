Cú đúp của Hojlund giúp Napoli đánh bại Juventus

Sự trở lại của HLV Luciano Spalletti với đội bóng mà ông đã dẫn dắt đến chức vô địch Serie A đã bị phá hỏng bởi cú đúp của Rasmus Hojlund, giúp đội chủ nhà Napoli đánh bại Juventus 2-1 vào Chủ nhật.

Đây là một cuộc đối đầu thú vị giữa 2 nhà cầm quân. Spalletti dẫn dắt Juventus để lần đầu tiên đối đầu Napoli với tư cách là HLV đối thủ kể từ khi ông dẫn dắt đội bóng miền Nam giành Scudetto đầu tiên sau hơn 30 năm vào năm 2023. Trong khi HLV Antonio Conte của Napoli cũng sẽ đối đầu với đội bóng cũ của mình - ông đã dẫn dắt Juventus đến 3 chức vô địch Serie A trong thời gian nắm quyền, và cũng đã chơi cho Bianconeri trong 13 năm và giành được nhiều danh hiệu. Thêm vào đó, đây là lần đầu tiên 2 HLV đối đầu nhau.

Napoli đã có một khởi đầu tuyệt vời khi David Neres đang có phong độ cao thoát xuống bên cánh phải trước khi chuyền bóng cho Hojlund đệm bóng ghi bàn, khi trận đấu trôi qua chưa đầy 7 phút. Napoli là đội có nhiều cơ hội hơn nhưng Juventus đã gỡ hòa ở phút 59 khi Bianconeri phản công và Kenan Yıldız phối hợp một-hai với Weston McKennie trước khi tung cú sút chéo góc vào góc xa khung thành.

Nhưng McKennie cũng vô tình đóng góp vào bàn ấn định chiến thắng của Napoli ở phút 78. Tuyển thủ người Mỹ đã cố gắng đánh đầu phá đường tạt bóng của Neres nhưng nỗ lực của anh khá yếu và khiến bóng đến vị trí của Hojlund để anh ghi bàn từ khoảng cách 4 mét. Kết quả này cũng đưa Napoli trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng Serie A. Nhà đương kim vô địch đang hơn 1 điểm so với Inter Milan và 3 điểm so với AC Milan, đội sẽ làm khách trên sân của Torino vào thứ Hai.

AS Roma (áo trắng) tiếp tục đánh mất điểm trong cuộc đua vô địch khi thua Cagliari 0-1.

Trong khi đó, AS Roma tiếp tục đánh mất điểm trong cuộc đua vô địch, khi để thua Cagliari 0-1 sau khi chơi phần lớn thời gian trận đấu với 10 người. Bước ngoặt trận đấu xảy ra ở phút 49 khi hậu vệ Zeki Celik của Roma phạm lỗi với tiền vệ Michael Folorunsho của Cagliari ngay sát rìa vòng cấm. Trọng tài ban đầu cho hưởng phạt đền nhưng sau khi xem lại tình huống, ông nhận ra pha phạm lỗi diễn ra ngay ngoài vòng cấm. Ông đã hủy bỏ quả phạt đền nhưng rút thẻ đỏ trực tiếp cho Celik vì đã ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ ràng.

Thủ môn Mile Svilar của Roma đã có một số pha cứu thua ấn tượng, nhưng Cagliari đã khai thông bế tắc ở phút 82. Gianluca Gaetano hoàn toàn không bị ai kèm, anh dùng ngực đỡ bóng từ quả phạt góc và dứt điểm vào góc xa khung thành. Đây là chiến thắng đầu tiên của Cagliari kể từ tháng 9. Roma vẫn giữ vị trí thứ 4 nhưng kém Napoli đến 4 điểm.

Bologna đã không thể tận dụng tối đa sai lầm của Roma khi bị Lazio cầm hòa 1-1. Bologna lẽ ra đã có thể cân bằng điểm số với Roma nếu giành chiến thắng, nhưng lại bị đội bóng thủ đô bỏ xa 2 điểm. Gustav Isaksen đã ghi bàn từ một pha bật bóng ở phút 38, nhưng đồng hương Đan Mạch Jens Odgaard đã ghi bàn trong tình huống tương tự ở phần sân đối phương chỉ 2 phút sau đó. Hậu vệ Mario Gila của Lazio đã bị đuổi khỏi sân ở phút 79 vì phản ứng tiêu cực sau khi nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Santiago Castro.

Trước đó, Cremonese đã đánh bại Lecce với tỷ số 2-0.

