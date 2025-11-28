AC Milan lại mất Pulisic vì chấn thương mới

HLV Massimiliano Allegeri cho biết hôm thứ Năm rằng Christian Pulisic có thể sẽ vắng mặt trong trận đấu rất quan trọng giữa AC Milan và Lazio tại Serie A vào cuối tuần này.

Theo các báo cáo từ Italy, ngôi sao người Mỹ - người vừa mới trở lại sau chấn thương gân kheo - đã rút lui khỏi buổi tập hôm thứ Tư do gặp vấn đề nhẹ về cơ. Phát biểu tại buổi họp báo vào thứ Năm, Allegri tỏ ra bi quan về khả năng Pulisic sẽ kịp bình phục để tham dự trận đấu vào thứ Bảy. “Pulisic khó có thể ra sân, mặc dù vẫn còn 2 ngày nữa mới đến trận đấu và mọi chuyện đều có thể xảy ra”, ông nói.

Pulisic lần đầu chấn thương khi rách gân kheo trong hiệp một trận giao hữu thắng 2-1 của đội tuyển Mỹ trước Australia vào ngày 17-10. Anh chỉ trở lại với tư cách là cầu thủ dự bị trong trận hòa 2-2 với Parma vào ngày 8-11. Mặc dù không có tên trong danh sách đội tuyển Mỹ cho các trận giao hữu vào tháng 11, Pulisic đã đá chính và ghi bàn thắng duy nhất trong chiến thắng của Milan trước Inter trong trận derby vào cuối tuần trước. Kết quả giúp Milan đang kém 2 điểm so với đội đầu bảng AS Roma trước khi họ tiếp đón Lazio.

Vẫn chưa biết sự vắng mặt của Pulisic sẽ tạo nên tác động nào với Milan, nhưng cuộc đua vô địch chặt chẽ này sẽ không có nhiều bước đột phá rõ rệt. Trong đó Napoli, đội đang hồi sinh để vươn lên vị trí thứ 3, sẽ cuộc đối đầu đầy kịch tính trên sân đội đầu bảng Roma vào Chủ nhật. Sau chuỗi kết quả đáng thất vọng tại Serie A và Champions League, không thắng kể từ cuối tháng 10, Napoli đã trở lại với chiến thắng 3-1 trước Atalanta, tiếp theo là chiến thắng 2-0 trước Qarabag hôm thứ Ba.

Napoli vẫn đang gặp khó khăn khi các vấn đề chấn thương liên tục gia tăng, với các cầu thủ chủ chốt Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne và Frank Anguissa phải nghỉ thi đấu dài hạn, trong khi những người khác phải ngồi ngoài trong thời gian ngắn hơn. “Napoli chưa chết. Nhưng vấn đề không phải là sống hay chết, mà là tiếp tục nỗ lực, luôn cống hiến hết mình”, HLV Antonio Conte nói. “Sau đó, các trận đấu có thể thắng hoặc thua, nhưng chúng tôi biết rằng chúng tôi phải luôn cống hiến hết mình. Đây là thời điểm rất khó khăn cho khả năng ra sân của các cầu thủ. Chúng tôi phải bắt đầu từ giả định rằng các cầu thủ sẽ ra sân. Nếu không có cầu thủ nào, chúng tôi cần tìm ra những giải pháp khác. Chúng tôi đang tiến về phía trước, chúng tôi đã chơi 2 trận đấu xuất sắc”.

Inter Milan và Bologna đang kém 3 điểm so với ngôi đầu của Roma, và họ đang sẵn sàng khiến cuộc bám đổi sát sao hơn. Inter sẽ làm khách trên sân của Pisa, đội bóng đang có nguy cơ xuống hạng, vào Chủ nhật. Trong khi Bologna tiếp đón Cremonese ở trận đấu muộn nhất vòng 13 vào thứ Hai.

Juventus đang kém Roma đến 7 điểm, sẽ tiếp đón Cagliari - đội bóng đang có nguy cơ xuống hạng - vào thứ Bảy. Sự tự tin của Lão phu nhân đang lên sau chiến thắng 3-2 trước Bodø/Glimt tại Champions League, trong đó cầu thủ tấn công Kenan Yildiz hy vọng sẽ tiếp tục bùng nổ sau khi góp công vào cả 3 bàn thắng vào chiến thắng đầu tiên của đội tại Champions League hôm giữa tuần.

Một cuộc chiến trụ hạng quan trọng đang diễn ra ở đầu kia của bảng xếp hạng. Đội chót bảng Hellas Verona sẽ làm khách vào thứ Bảy đến sân của Genoa, đội đang có 2 điểm nhiều hơn và cũng đang nằm trong nhóm xuống hạng. Đội bóng còn lại trong nhóm 3 đội cuối bảng, Fiorentina sẽ làm khách trên sân của Atalanta vào Chủ nhật.

