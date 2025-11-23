David Neres lập cú đúp đưa Napoli trở lại ngôi đầu

David Neres ghi 2 bàn thắng và một pha kiến tạo giúp Napoli đánh bại Atalanta 3-1.

Nhà vô địch Napoli chưa có chiến thắng nào trong tháng 11, sau khi hòa ở Serie A và Champions League trước khi để thua Bologna trước kỳ nghỉ quốc tế. Và thật bất ngờ, người hùng giúp họ chặn đứng đà sa sút này là người chưa từng ghi bàn kể từ tháng 1. David Neres giúp Napoli vươn lên dẫn trước ở phút 17 khi bứt phá khỏi dự kèm cặp và bình tĩnh sút bóng vào góc xa khung thành. Chân sút 28 tuổi người Brazil đã chờ đợi 11 tháng cho bàn thắng đó, nhưng anh chỉ phải chờ thêm 21 phút nữa trước khi ghi bàn trở lại, từ đường chuyền thông minh của Scott McTominay.

David Neres sau đó kiến ​​tạo ngay trước giờ nghỉ giải lao với một quả tạt từ cánh phải cho Noa Lang đánh đầu ghi bàn thắng đầu tiên cho Napoli kể từ khi chuyển đến từ PSV Eindhoven vào mùa hè. Cầu thủ vào sân thay người Gianluca Scamacca đã ghi bàn an ủi cho Atalanta và tân HLV Raffaele Palladino. Với chiến thắng này, Napoli đang hơn Inter Milan, Roma và Bologna một điểm, nhưng họ có thể bị vượt qua vào Chủ nhật khi Roma làm khách trên sân Cremonese, còn Inter tiếp đón Milan trong trận derby thành phố.

Ở diễn biến khác. Đội bóng đang xếp thứ 6 là Juventus đã phải nhận trận hòa thứ 3 liên tiếp với kết quả 1-1 trước Fiorentina. Juventus vươn lên dẫn trước ở phút bù giờ thứ 6 với cú sút xa từ khoảng cách 25 mét của Filip Kostic - hiệp 1 đã phải bù giờ khá nhiều trong vì phải dừng lại do những lời lẽ phân biệt chủng tộc nhắm vào cựu tiền đạo Fiorentina, Dusan Vlahovic, một người Serbia. Fiorentina đã gỡ hòa gần như ngay lập tức sau giờ nghỉ khi 2 cựu cầu thủ Juve phối hợp, với Moise Kean tạo điều kiện cho Rolando Mandragora thực hiện một cú sút xa vào góc cao khung thành.

Trước đó trong ngày thứ Bảy, Bologna đã thắng Udinese 3-0 để tiếp tục khởi đầu mùa giải bất ngờ. Bologna ban đầu rất vất vả để xuyên thủng hàng phòng ngự của Udinese nhưng đã có cơ hội vàng ngay trước giờ nghỉ giải lao, khi hậu vệ Kingsley Ehizibue của Udinese dùng cùi chỏ cản phá cú sút của Tommaso Pobega. Tuy nhiên, cầu thủ chạy cánh Riccardo Orsolini lại không thể đánh bại thủ thành Maduka Okoye trên chấm phạt đền.

Nhưng Orsolini đã chuộc lỗi khi dọn cỗ cho Pobega đệm bóng phá vỡ thế bế tắc ở phút 54. Điều tồi tệ hơn đã đến với Udinese chỉ 6 phút sau đó khi đường chuyền tệ hại của thủ môn Okoye bị Pobega chặn lại, và ghi bàn thắng thứ 2 của anh trong trận đấu. Udinese không rút kinh nghiệm từ thất bại đó và tiếp tục sai sót khi cố gắng triển khai bóng từ hàng thủ trong thời gian bù giờ, tạo điều kiện cho Federico Bernardeschi ghi bàn vào lưới trống.

Genoa của tân HLV Daniele De Rossi đã hòa 3-3 trước Cagliari trong cuộc chiến trụ hạng. Genoa đã cân bằng điểm số với Parma, đội đang xếp thứ 17, và kém Cagliari 3 điểm.

