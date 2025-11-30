AC Milan nhọc nhằn vượt qua Lazio để vươn lên dẫn đầu

Một lần nữa trong sự vắng mặt của Christian Pulisic, tiền đạo Rafael Leao là người tỏa sáng cho AC Milan trong chiến thắng 1-0 trước đội khách Lazio vào thứ Bảy, đưa Rossoneri vươn lên dẫn đầu Serie A.

Rafael Leao ghi bàn giúp AC Milan thắng Lazio 1-0 và đưa Rossoneri vươn lên dẫn đầu Serie A.

AC Milan được tiếp thêm sức mạnh sau chiến thắng Inter trong trận derby cuối tuần trước, cùng quyết tâm tận dụng lợi thế khi 2 đội đầu bảng AS Roma và Napoli đối đầu nhau vào Chủ nhật. Tuy nhiên, họ một lần nữa vắng mặt một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của mình do Pulisic - người chỉ vừa trở lại sau chấn thương - do bị căng cơ. Cảm giác không an toàn càng tăng thêm với người hâm mộ chủ nhà khi Lazio khiến thủ môn Mike Maignan phải thực hiện nhiều nỗ lực cứu thua.

Phải đến phút 51, Milan mới phá vỡ thế bế tắc ở phút 51 khi Leao kết thúc một pha phối hợp ăn ý của đồng đội. Vào những phút bù giờ cuối cùng, tình hình bên lề sân trở nên hỗn loạn khi cú vô lê của Alessio Romagnoli bị hậu vệ Strahinja Pavlovic của Milan cản phá bằng tay trong vòng cấm, khiến trọng tài phải xem lại video. HLV Massimiliano Allegri của Milan đã xé toạc áo khoác khi bị đuổi khỏi sân vì bất đồng quan điểm cùng với trợ lý HLV của Lazio. Rất may, trọng tài sau đó dù xác định cánh tay của Pavlovic đã nhô ra ngoài, nhưng là vì anh đã bị phạm lỗi trong tình huống tấn công đó.

Với chiến thắng này, Milan vươn lên dẫn đầu bảng khi tạo khoảng cách 1 điểm so với Roma, và 3 điểm so với Napoli. HLV Allegri sau đó được hỏi rằng trong thập kỷ qua, Milan chỉ 2 lần dẫn đầu bảng xếp hạng sau 13 vòng đấu - lần lượt về nhất và nhì trong những mùa giải đó - đã trả lời: “Chúng tôi chỉ cần tiếp tục nỗ lực, duy trì sự khiêm tốn và khát khao giành lại bóng, chơi như một tập thể thống nhất. Đội hình và người hâm mộ đang rất nhiệt tình. Họ cống hiến hết mình và không hề chùn bước, đó là phẩm chất quan trọng nhất mà chúng tôi cần duy trì”.

Kenan Yildiz tiếp tục phong độ tuyệt vời với 2 bàn thắng giúp Juventus ngược dòng đánh bại Cagliari 2-1.

Ở diễn biến khác. Cầu thủ tấn công Kenan Yildiz tiếp tục phong độ tuyệt vời với 2 bàn thắng giúp Juventus lội ngược dòng đánh bại Cagliari với tỷ số 2-1. Trước đó hồi giữa tuần thì Yildiz, tài năng 20 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ, cũng đã góp công vào cả 3 bàn thắng giúp Juventus giành chiến thắng 3-2 trước Bodø/Glimt tại Champions League, qua đó chấm dứt chuỗi 3 trận hòa liên tiếp trên mọi đấu trường.

Cagliari đã gây bất ngờ cho người hâm mộ đội nhà khi vươn lên dẫn trước nhờ công của Sebastiano Esposito, nhưng Yildiz đã gỡ hòa ngay sau khi trận đấu được tiếp tục sau pha phối hợp một-hai với Khephren Thuram. Cầu thủ 20 tuổi sau đó đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp trong những phút bù giờ của hiệp một, anh khống chế bóng ngay sát vòng cấm địa trước khi bứt tốc vượt qua 2 hậu vệ và dứt điểm vào góc xa khung thành. Với chiến thắng này, Juventus vẫn đứng thứ 7 nưng chỉ kém 5 điểm so với Milan. Trong khi Cagliari đứng thứ 14, chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm.

Tân HLV Daniele De Rossi đã có chiến thắng đầu tiên khi dẫn dắt Genoa - sau 2 trận hòa đầy kịch tính - khi họ đánh bại đội bóng cuối bảng Hellas Verona với tỷ số 2-1 trong cuộc chiến trụ hạng. Genoa đã vượt lên trên nhóm xuống hạng 1 điểm, ngang bằng với Cagliari và Parma - đội đã thua Udinese 0-2 trên sân nhà sau khi chơi gần như toàn bộ hiệp 2 với 10 người. Verona vẫn kém nhóm an toàn 4 điểm.

