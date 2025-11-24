Pulisic ghi bàn giúp Milan đánh bại Inter trong trận derby

Tiền đạo ngôi sao Christian Pulisic đã ghi bàn ngay trong lần đá chính đầu tiên sau hơn một tháng, và thủ thành Mike Maignan đã cản phá thành công một quả phạt đền để giúp AC Milan đánh bại Inter Milan 1-0 trong trận derby đầy kịch tính hôm Chủ nhật.

Pulisic đã trở lại sau chấn thương trong trận đấu gần nhất của Milan, vào sân ở phút 70 và suýt chút nữa đã ghi bàn thắng quyết định trong trận hòa 2-2 trước Parma. Tuyển thủ người Mỹ là cầu thủ chơi hay nhất của Milan cho đến khi chấn thương, và ngay khi bình phục hoàn toàn, anh chứng minh đã trở lại phong độ đó khi ghi bàn thắng duy nhất của trận derby ở phút 54. Bàn thắng này diễn ra sau khi Youssouf Fofana cướp bóng từ Hakan Calhanoglu ở khu vực giữa sân và tạo điều kiện cho Alexis Saelemaekers phản công nhanh. Cú sút của anh đã bị Yann Sommer cản phá nhưng Pulisic đã đệm bóng bật ra.

Inter đã sút trúng khung gỗ 2 lần trước bàn thắng đó, và cũng có cơ hội vàng để gỡ hòa khi được hưởng quả phạt đền sau khi hậu vệ Strahinja Pavlovic của Milan giẫm lên chân Marcus Thuram. Tuy nhiên, thủ thành Maignan đã cản phá được cú sút của Calhanoglu. Maignan cũng đã được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất trận derby, một giải thưởng mà Pulisic hoàn toàn đồng tình: “100%. Tôi vừa ghi một bàn thắng dễ dàng, còn anh ấy đã cứu thua cho chúng tôi khoảng 10 lần. Với tôi, đó là công việc của tôi, tôi phải ghi bàn. Tôi đã ở đúng nơi, đúng lúc”.

Mặc dù vậy, chiến thắng này chỉ đưa Milan lên vị trí nhì bảng Serie A. Ngôi đầu sau 12 vòng đấu đã thuộc về AS Roma sau khi đội bóng của HLV Gian Piero Gasperini đánh bại Cremonese 3-1 trước đó cùng ngày. Roma hiện có 27 điểm, hơn 2 điểm so với Milan và Napoli, và hơn 3 điểm so với Inter và Bologna. Đây là trận đấu giàu cảm xúc của HLV Gasperini, người đã chuyển từ la hét bên đường biên sang rạng rỡ… trên khán đài chỉ trong vài phút. Đó là bởi vì Roma đã ghi 2 bàn thắng ngay sau khi ông bị đuổi khỏi sân.

Cremonese đã chứng tỏ mình là đối thủ khó nhằn với nhiều đội bóng trong mùa giải này, và thủ môn Mile Svilar của Roma đã phải mất nhiều pha cứu thua xuất sắc mới có thể ngăn chặn được. Roma vươn lên dẫn trước với cơ hội thực sự đầu tiên của trận đấu. Manu Kone phối hợp một-hai với Lorenzo Pellegrini trước khi chuyền bóng cho Matias Soule ở rìa vòng cấm địa, và tung cú sút tuyệt đẹp vào góc dưới bên trái khung thành.

Svilar sau đó đã đẩy cú sút của Cremonese trúng xà ngang, và đội chủ nhà cũng bị hủy bỏ quả phạt đền sau khi xem lại video ngay trước khi hiệp một kết thúc, sau khi bóng chạm tay hậu vệ Gianluca Mancini của Roma. Trọng tài xác nhận pha bóng chạm tay “không đáng bị phạt” vì cánh tay của Mancini đã khép vào người.

Gasperini bị đuổi khỏi sân ở phút 62. HLV của Roma đã vô cùng tức giận sau khi bị phạt thẻ vàng vì bất đồng quan điểm và liên tục hét lên “Tôi không nói gì cả” - khiến ông phải nhận thẻ vàng thứ 2. Ông vẫn tiếp tục la hét khi bỏ đi. Nhưng chỉ 2 phút sau, Roma nhân đôi cách biệt hờ công của cầu thủ vào sân thay người Evan Ferguson - người đã ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB. Gasperini có thể không ở đúng vị trí để chứng kiến ​​bàn thắng đó, nhưng hình ảnh ông nở nụ cười rạng rỡ trên truyền hình sau bàn thắng thứ 3 của Roma ở phút 69. Wesley phá bẫy việt vị để đón đường chọc khe của Stephan El Shaarawy, và dứt điểm vượt qua Emil Audero đang lao lên. Francesco Folino đánh đầu ghi bàn an ủi cho Cremonese ở những phút cuối.

Cuộc chiến trụ hạng cũng nóng bỏng không kém. Mateo Pellegrino đã lập cú đúp giúp Parma giành chiến thắng 2-1 trước Hellas Verona trong một cuộc chiến trụ hạng quan trọng. Parma đã vươn lên hơn nhóm cầm đèn đỏ 3 điểm trong khi Verona tụt xuống vị trí cuối bảng, kém nhóm an toàn 3 điểm. Lecce cũng chỉ còn hơn nhóm xuống hạng 2 điểm sau khi thua Lazio 2-0.

