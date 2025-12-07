Đây là cuộc đua Scudetto vĩ đại nhất mọi thời đại?

Mùa giải trước, Napoli đã vượt qua Inter bằng một điểm duy nhất để chạm tay vào Scudetto, tạo nên một trong những cuộc đua kịch tính nhất châu Âu. Tin tốt cho những tín đồ của sự kịch tính là mùa giải 2025-26 đang hình thành một trận chiến ngang tài ngang sức hơn bao giờ hết.

Chỉ sau 13 vòng đấu, Serie A đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử. AC Milan dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng bại, theo sau là Napoli, với Inter và Roma chỉ kém đúng một điểm. Nếu không nhờ cú đúp của Jamie Vardy (người trở thành cầu thủ thứ hai trên 38 tuổi ghi ba bàn trong một mùa Serie A cho đội mới thăng hạng, sau Gianfranco Zola) khiến Bologna thất bại, chúng ta đã có năm đội bóng cách nhau vỏn vẹn một điểm.

Đây là mùa giải thứ hai liên tiếp mà ít nhất bốn đội dẫn đầu chỉ cách nhau một điểm sau 13 vòng – một điều chưa từng xảy ra trong 30 mùa giải trước đó. Trong khi Arsenal dẫn đầu Premier League với cách biệt năm điểm và Bayern Munich độc chiếm Bundesliga với tám điểm, sự cạnh tranh ở Italy đang nuốt chửng mọi kịch bản khác.

Sự kịch tính này đồng nghĩa với việc Serie A liên tục chiêu đãi người hâm mộ những trận cầu sinh tử hàng tuần. Vòng 12 chứng kiến Milan thắng Inter 1-0 trong trận Derby della Madonnina nghẹt thở, và Vòng 13, Napoli vượt qua Roma cùng tỷ số 1-0. Cuối tuần này, Inter đối đầu với đội hạng năm Como—một ngựa ô đáng gờm—trong khi Đương kim vô địch Napoli chạm trán Juventus. Nếu Bà đầm già giành chiến thắng tại Naples, họ sẽ chính thức khuấy đảo hoàn toàn cuộc đua.

Kể từ khi Juventus chấm dứt sự thống trị chín năm liên tiếp (2011-2020), không đội nào bảo vệ thành công danh hiệu. Inter (2), Napoli (2) và Milan đều đã nếm trải vinh quang trong thời gian đó. Liệu có một bí mật ẩn giấu nào cho thành công ở serie A?

Phân tích phong cách chơi của các đội Serie A mùa này cho thấy một sự thật thú vị: Bốn đội dẫn đầu đều thực hiện số đường chuyền mỗi chuỗi cao hơn mức trung bình và tốc độ tấn công chậm hơn mức trung bình. Inter, Milan và Napoli là ba đội đứng đầu về số đường chuyền trung bình mỗi chuỗi, cho thấy họ ưu tiên kiểm soát bóng và xây dựng lối chơi chậm rãi.

Triết lý chậm mà chắc này dường như là chìa khóa ở Italy. Trong số 10 đội có số đường chuyền trên mức trung bình, chỉ có Atalanta nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng. Ngược lại, tám đội bóng chơi trực diện nhất (tốc độ tấn công cao hơn) lại là tám đội đang nằm ở nhóm cuối Serie A.

Mô hình Điểm Số Kỳ Vọng (Expected Points – xP) của Opta cũng cung cấp một lăng kính đáng suy ngẫm. Theo xP, Inter mới xứng đáng đứng đầu, theo sau là Juventus. Mô hình này cho thấy Milan, Napoli và đặc biệt là Roma đang "sống ngoài thực tại" và có phần chơi vượt khả năng sau 13 vòng. Điều đáng ngạc nhiên nhất là Hellas Verona, đội đang đứng bét bảng với vỏn vẹn sáu điểm, đáng lẽ phải đứng thứ 10 theo xP.

Cuộc đua Scudetto có thể trở nên khốc liệt hơn nữa nếu Juventus bắt đầu đạt được điểm số theo kỳ vọng. Với Luciano Spalletti dẫn dắt Napoli, không ai ngạc nhiên nếu ông (người từng vô địch Serie A với Napoli) có thể trở lại khuấy đảo mọi thứ.

Sự cạnh tranh này còn thể hiện qua số trận hòa. Serie A có số trận hòa (42) và số trận hòa không bàn thắng (17) nhiều nhất trong top năm giải đấu hàng đầu châu Âu—một dấu hiệu rõ ràng của sự cân bằng tuyệt đối và tính toán phòng ngự cao.

Vậy, Siêu máy tính Opta nói gì? Inter vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất để giành Scudetto với xác suất 38.9%. Tuy nhiên, Napoli (23.0%) và Milan (22.8%) bám sát nhau như hình với bóng. Roma, sau thất bại cuối tuần, giảm xuống 9.6%. Cuộc đua vẫn còn rất dài và mọi thứ đều có thể xảy ra. Nhưng ở thời điểm này, hãy tận hưởng sự bất định và kịch tính tột cùng của Serie A, nơi sự kiên nhẫn trong lối chơi dường như đang là công thức dẫn đến vinh quang.

LONG KHANG