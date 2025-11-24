Antonio Conte: "Sự trung thực là chính sách tốt nhất với cầu thủ Napoli"

HLV Antonio Conte của Napoli.

Partenopei đã giành lại vị trí dẫn đầu - ít nhất là tạm thời, trước cuộc chạm trán giữa Inter và AC Milan - với chiến thắng xứng đáng tại sân Diego Armando Maradona. David Neres lập cú đúp và Noa Lang cũng lập công khi Napoli dẫn trước 3-0 trước giờ giải lao, đánh dấu lần đầu tiên họ ghi ba bàn trong hiệp 1 của một trận đấu Serie A kể từ tháng 2-2024 (gặp Sassuolo). Napoli hiện đang bất bại 17 trận sân nhà liên tiếp tại Serie A, chuỗi trận dài nhất của họ kể từ chuỗi 18 trận từ tháng 1 đến tháng 11-2021.

Đội bóng của Conte bước vào loạt trận quốc tế sau thất bại 0-2 trước Bologna, một kết quả khiến cựu HLV Chelsea phải đặt câu hỏi về sự khao khát chiến thắng của đội bóng. Sau trận thua đó, Conte nói, "hoặc là tôi không làm tốt công việc của mình hoặc có ai đó không lắng nghe". Nhưng vào thứ Bảy, ông đã khẳng định với Sky Sports Italia rằng cách tiếp cận thẳng thắn của ông đã được các cầu thủ chấp nhận.

"Có lẽ những người bên ngoài và không biết mối quan hệ giữa tôi với các cầu thủ còn lo lắng hơn cả tôi nữa. Mối quan hệ giữa tôi và các cầu thủ rất tốt, tôi rất minh bạch, tôi không đeo mặt nạ, tôi rất trung thực với họ. Tôi là chính tôi như các bạn thấy đấy", Conte nói. "Tôi biết nhiều người không thích điều đó, nhưng tôi luôn được dạy rằng sự trung thực là điều cần thiết. Việc truyền thông lên tiếng là đúng đắn, trong khi chúng tôi phải tiếp tục làm việc".

"Chúng tôi hài lòng với chiến thắng và cách chúng tôi đạt được nó, với hiệp một chúng tôi duy trì nhịp độ cao, nhưng chúng tôi cũng duy trì áp lực cao sau giờ nghỉ, và việc một đội bóng đang thua 0-3 sẽ dâng cao tấn công là điều không thể tránh khỏi. Chúng tôi có thể kiểm soát bóng tốt hơn trong hiệp hai, nhưng không sao cả, chúng tôi đã đánh bại một Atalanta rất mạnh".

Atalanta lần đầu tiên thi đấu dưới sự dẫn dắt của tân HLV Raffaele Palladino, khi cựu HLV Fiorentina thay thế Ivan Juric trong loạt trận quốc tế. La Dea chỉ có 13 điểm sau 12 trận mùa này, thành tích tệ nhất của họ ở giai đoạn này của mùa giải Serie A kể từ khi họ kết thúc ở vị trí thứ 17 mùa giải 2014-15 (10 điểm trong lần đó).

Nhưng Palladino nói rằng họ có một nền tảng vững chắc để phát triển. "Hiệp hai rất tích cực, tôi thích phản ứng của các cầu thủ và đó chính là Atalanta mà tôi muốn thấy", ông nói. "Có những điều chúng tôi cần cải thiện và những điều khác chúng tôi có thể xây dựng cho tương lai. Chúng tôi cũng cần cải thiện về mặt thể chất nữa, vì cả đội đã tập luyện rất chăm chỉ trong vài ngày qua, họ biết rằng tôi cũng phải làm việc chăm chỉ cùng họ. Họ giống như những người lính; họ đã tuân thủ mọi mệnh lệnh tôi đưa ra và đó là một khởi đầu tốt".

HOÀNG HÀ