David Neres lập cú đúp giúp Napoli giành Siêu cúp Italy

Napoli lần thứ 3 nâng cao chiếc Siêu cúp Italy với chiến thắng 2-0 trước Bologna.

Neres mở tỷ số với một cú sút xa tuyệt đẹp 6 phút trước giờ nghỉ, và lập công lần nữa ở phút 57 khi Bologna bị bắt bài trong việc triển khai bóng từ hàng phòng ngự. Đây là lần thứ 2 cựu tiền vệ cánh của Ajax và Sao Paulo lập cú đúp cho Napoli kể từ khi gia nhập CLB từ Benfica vào tháng 8-2024. Chiến thắng này đánh dấu lần thứ 3 Napoli vô địch Siêu cúp Italy, sau các chiến thắng năm 1990 và 2014. “Chúng tôi đến đây với tư cách là nhà vô địch Italy, chúng tôi muốn chiếc cúp này và chúng tôi đã thể hiện điều đó bằng một màn trình diễn tuyệt vời”, tiền đạo Matteo Politano của Napoli nói với Mediaset. “Chúng tôi có thể ghi thêm vài bàn thắng nữa nhưng chúng tôi hài lòng với chiến thắng”.

Đội bóng của HLV Antonio Conte hiện đã thắng 7 trong 9 trận đấu chính thức gần đây nhất. Họ hiện đứng thứ 3 tại Serie A, kém 1 điểm so với AC Milan và 2 điểm so với đội đầu bảng Inter Milan. HLV Conte cùng các cầu thủ dự bị của Napoli đã chờ sẵn để ăn mừng từ rất lâu trước khi tiếng còi kết thúc trận Siêu cúp vang lên. “Conte là thủ lĩnh của chúng tôi và chúng tôi sẽ theo ông ấy đến chết”, Politano nói thêm. “Bây giờ chúng ta ăn mừng và sau đó chúng ta sẽ nghĩ về việc bảo vệ chức vô địch Serie A”.

Đây chỉ là Siêu cúp thứ 2 của Conte sau khi giành chiến thắng cùng Juventus.

Partenopei là lần thứ 3 giành Siêu cúp Italy, nhưng đáng chú ý chỉ là lần đầu tiên họ giành cú đúp cùng với Serie A. Đây chỉ là Siêu cúp thứ 2 của Conte, sau khi giành chiến thắng cùng Juventus mùa giải 2013-2014. “Các cầu thủ xứng đáng nhận được lời chúc mừng vì một giải đấu hoàn hảo, cả trước Milan và Bologna”, Conte nói với Sport Mediaset. “Họ đã cho người hâm mộ thấy họ khao khát chiếc cúp này đến mức nào, và giờ đây chúng ta cũng sẽ có một lễ Giáng sinh tuyệt vời với một chiếc cúp mới trong tủ trưng bày. Chúng ta vừa giành được Scudetto và Supercoppa Italiana, đánh bại những đội bóng rất mạnh như Inter, Milan và Bologna”.

Đây là lần thứ 3 Siêu cúp Italy được tổ chức theo thể thức mới với sự tham gia của 4 đội, bao gồm đội nhất và đội nhì của mùa giải Serie A và Coppa Italia. Giải cũng diễn ra tại tại Riyadh của Saudi Arabia xa xôi. Nhưng Chủ tịch Serie A, Ezio Simonelli đã ám chỉ rằng đây có thể là lần cuối cùng của thể thức 4 đội. “Có lẽ năm sau chúng ta sẽ trở lại với tinh thần ban đầu của Siêu cúp Italy với một trận đấu duy nhất”, Simonelli nói với Mediaset trước khi trận đấu bắt đầu.

PHI SƠN