Bologna loại Inter Milan giành vé vào chung kết Siêu cúp Italy

Bologna bại đội Inter Milan 3-2 trên chấm phạt đền ở Saudi Arabia hôm thứ Sáu.

Inter Milan đã vươn lên dẫn trước chỉ sau… 70 giây tại sân vận động Al-Awwal Park ở Riyadh. Alessandro Bastoni dẫn bóng lên trước khi tạt bóng đến cột xa, nơi Marcus Thuram tung cú vô lê đẹp mắt ghi bàn. Bologna đã gỡ hòa 10 phút trước giờ nghỉ giữa hiệp nhờ bàn thắng của Riccardo Orsolini. Cựu cầu thủ chạy cánh của Juventus đã ghi bàn từ chấm phạt đền sau khi Yann Bisseck bị trọng tài cho là đã dùng tay chơi bóng. Cả 2 đội đều có cơ hội giành chiến thắng trong thời gian thi đấu chính thức nhưng sự thiếu hiệu quả trong dứt điểm và sự xuất sắc của các thủ môn đã đưa trận đấu đến loạt sút luân lưu.

Ciro Immobile ghi bàn thắng quyết định cho Bologna, đội bóng lần đầu tiên tham dự Siêu cúp Italy, sau khi Alessandro Bastoni, Nicolo Barella và Ange-Yoan Bonny đều đá hỏng luân lưu cho Inter Milan. Kết quả này đồng nghĩa với việc Bologna sẽ đối đầu với Napoli vào thứ Hai tại Riyadh. Nhà vô địch Serie A, Napoli đã đánh bại AC Milan 2-0 trong trận bán kết lượt đi hôm thứ Năm. Bologna đã đánh bại Napoli ở Serie A chỉ vài tuần trước, vì vậy trận chung kết sẽ không hề dễ dàng.

HLV Vincenzo Italiano của Bologna được thừa nhận như một “chuyên gia đấu cúp”.

HLV Vincenzo Italiano của Bologna, người vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 48 vào đầu tháng này, nhanh chóng trở thành một trong những HLV được đánh giá cao nhất ở Italy, khi đây sẽ là trận chung kết cúp thứ 5 của ông trong 4 năm qua. Bologna giành quyền tham dự Siêu cúp nhờ đánh bại AC Milan trong trận chung kết Coppa Italia mùa trước, danh hiệu đầu tiên sau 51 năm của CLB. Trước 2 trận chung kết với Bologna, ông đã dẫn dắt Fiorentina vào 2 trận chung kết UEFA Conference League liên tiếp, cộng thêm một trận chung kết Coppa Italia. Mặc dù ông không giành được bất kỳ danh hiệu nào khi dẫn dắt Fiorentina, nhưng đó vẫn là thành tích vượt xa mong đợi của mọi người.

HLV Italiano cảm ơn Immobile vì đã giúp Bologna tự tin hơn, khi nói với Sport Mediaset: “Đây là lý do chúng tôi ký hợp đồng với Ciro, để ghi những quả phạt đền như thế này! Cậu ấy vào sân từ băng ghế dự bị và là người thứ 5 trên sân vì cậu ấy đã quá quen với những tình huống như vậy. Cậu ấy đã vắng mặt một thời gian dài, nhưng đã trở lại đội hình khoảng một tháng nay, và cậu ấy đã rất quyết đoán, giống như những năm qua. Tôi đã bắt đầu nghĩ rằng bàn thắng đó bị nguyền rủa, với tất cả những pha bỏ lỡ liên tiếp”.

Bologna đã phải chiến đấu để lật ngược tình thế sau một khởi đầu ác mộng, HLV Italiano nhận xét: “Khởi đầu với bất lợi như vậy không dễ dàng, nhưng chúng tôi đã giữ vững tinh thần, gỡ hòa và tôi cảm thấy hiệp một của chúng tôi rất xuất sắc. Inter chơi tốt hơn trong hiệp 2, nhưng mỗi đội thắng một hiệp nên kết quả hòa là công bằng, còn loạt sút luân lưu thì như chơi xổ số, cần một chút may mắn.

PHI SƠN