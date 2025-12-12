Phần thưởng bất ngờ cho Jamie Vardy

Tiền đạo kỳ cựu Jamie Vardy bất ngờ được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 11 của Serie A, và trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên giành được giải thưởng này kể từ khi được giải đấu hàng đầu của Italy giới thiệu vào năm 2019.

Sự công nhận này đến bất chấp việc Cremonese, đội đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng Serie A, đã thua cả 3 trận đấu trong tháng 11, trong đó Vardy ghi bàn thắng duy nhất trong trận thua 1-2 trước Juventus. Giải thưởng này được bình chọn bởi người hâm mộ kết hợp với dữ liệu thống kê và Vardy, người sẽ bước sang tuổi 39 vào tháng tới, đã vượt qua thủ môn Mike Maignan của AC Milan, tiền đạo Lautaro Martinez của Inter Milan; David Neres của Napoli; Leo Ostigard của Genoa và Nicolo Zaniolo của Udinese.

Giám đốc điều hành Serie A, Luigi De Siervo phát biểu trên trang web của giải đấu: “Jamie Vardy thực sự là một cầu thủ đến từ một thời đại khác. Một trong những tài năng, với lịch sử, thành tích và tinh thần bất khuất mà anh ấy thể hiện trong mỗi trận đấu, thể hiện rõ nhất sự lãng mạn của bóng đá. Sự xuất hiện của anh ấy tại Cremonese, đội bóng đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội mùa hè này, đã được người hâm mộ Serie A đón nhận với sự nhiệt tình lớn, và Vardy đang đền đáp họ bằng những màn trình diễn đỉnh cao, khả năng lãnh đạo bẩm sinh và những bàn thắng quan trọng”.

Vardy gia nhập Cremonese vào đầu mùa giải này, đá chính trong 8 trận gần nhất của Cremonese và hiện ghi 4 bàn sau 10 trận - bao gồm cú đúp trong chiến thắng 3-1 trước Bologna vào ngày 1-12. Cựu tuyển thủ Anh đã trải qua 13 năm tại Leicester, nơi anh ghi 200 bàn trong 500 trận, và là nhân tố chính giúp đội bóng có biệt danh Bầy cáo này giành chức vô địch Ngoại hạng Anh không tưởng vào năm 2016, và FA Cup năm 2021. Vardy cũng là chủ nhân của nhiều kỷ lục tại giải đấu khắc nhiệt bật nhất thế giới này, bao gồm mạch 11 trận ghi bàn liên tiếp hay Vua phá lưới lớn tuổi nhất…

PHI SƠN